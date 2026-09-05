Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε το αξιοχρεο της Ελλαδας

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο ΒΒΒ σε θετικές από σταθερές καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος θα μειωθεί από το 143,5% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2026 στο 134,4% στα τέλη του 2027, καθώς η δυναμική της ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να παραμείνει σχετικά ισχυρή» και προβλέπεται να συνεχιστεί η καταγραφή σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, σημειώνει ο DBRS.

«Η ελληνική οικονομία έχει μέχρι στιγμής ανταπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφίξεις τουριστών να συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σε ετήσια βάση, η Κομισιόν προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και κατά 1,6% το 2027.

Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και, ως αποτέλεσμα, διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας.

Ενώ η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ορισμένα επεκτατικά μέτρα φέτος, όπως μειώσεις του φόρου εισοδήματος, η δημοσιονομική απόδοση προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,0% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,7% το 2027, σε σύγκριση με το 4,9% το 2025.

Αν και οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν μια ενδεχομένως δύσκολη περίοδο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές του επόμενου έτους, ο DBRS θεωρεί ότι ο πολιτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος καθώς υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων σχετικά με βασικά θέματα πολιτικής», αναφέρει ο οίκος.

«Οι πιστωτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας στο επίπεδο BBB στηρίζονται στη βελτιωμένη οικονομική κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού τομέα, το αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής της χώρας καθώς και στη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ.

Οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει βασικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και στήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους.

Ωστόσο, οι πιστωτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας περιορίζονται από τον ακόμα υψηλό δείκτη δημόσιου χρέους, το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας και το μικρό μέγεθος της οικονομίας της, το οποίο την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Επιπλέον, οι εξωτερικές ανισορροπίες, όπως το χρόνιο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της οικονομίας, επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ», αναφέρει ο DBRS.

Οι κίνδυνοι αναχρηματοδότησης του χρέους μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στην πολύ ευνοϊκή δομή του και στα μεγάλα ταμειακά αποθέματα, αναφέρει ο οίκος. «Η σταθμισμένη μέση διάρκεια του χρέους της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 18,3 χρόνια τον Ιούνιο του 2026, καθώς μεγάλο μέρος του χρέους αποτελείται από δάνεια με ευνοϊκούς όρους από τον επίσημο τομέα (π.χ. ESM, EFSF) με πολύ μακρές διάρκειες. Τα ταμειακά αποθέματα της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε 31,1 δισ. ευρώ (12,4% του ΑΕΠ). Επιπλέον, το 100% του χρέους της Ελλάδας είναι σε σταθερά επιτόκια (μετά την αντιστάθμιση κινδύνου)». Αυτοί οι παράγοντες στηρίζουν τη θετική ποιοτική προσαρμογή του οίκου στην αξιολόγηση του στοιχείου «Χρέος και Ρευστότητα».

«Μακροπρόθεσμα, η διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά της να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα και από σταθερούς ρυθμούς ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ, καθώς το χρέος του δημόσιου τομέα αντικαθίσταται σταδιακά από χρέος που χρηματοδοτείται από την αγορά, εκθέτοντας την Ελλάδα σε αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς», σημειώνει.

«Ενώ η ελληνική οικονομία επωφελείται από μια συγκριτικά ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Η διατήρηση της πρόσφατης αύξησης της επενδυτικής δραστηριότητας μεσοπρόθεσμα πιθανόν να απαιτήσει τη συνέχιση των μεγάλων εισροών ξένου κεφαλαίου, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού εγχώριων αποταμιεύσεων της οικονομίας.

Επιπλέον, το μικρό μέγεθος της οικονομίας καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τουρισμό, ο οποίος παραμένει βασικός κλάδος στην οικονομία της χώρας, η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες αντιπροσώπευαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 89%, των συνολικών καθαρών εξαγωγών υπηρεσιών το 2025, σημειώνοντας αύξηση από το μερίδιο του 73% το 2019.

Αν και η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σύμφωνα με την Eurostat, η ονομαστική παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα ανήλθε μόνο στο 67% του μέσου όρου της ΕΕ-27 το 2025 (με βάση τα πρότυπα αγοραστικής δύναμης).

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο DBRS εκτιμά ότι η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και πιθανόν θα στηρίξει την αύξηση της παραγωγικότητας μεσοπρόθεσμα. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν τη θετική ποιοτική προσαρμογή στην αξιολόγηση του στοιχείου «Οικονομική Δομή και Απόδοση».

Α.Χ.