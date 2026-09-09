Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στην παραλιακή οδό της Ζακύνθου

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε επί της οδού Λομβάρδου, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό έναν 32χρονο ημεδαπό συγκρούστηκε με Ε.Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε ένας 36χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας).

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο 32χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 36χρονος για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».