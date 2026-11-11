«Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου»: Η απάντηση των εκπαιδευτηρίων στο Newsbomb για τις αναθυμιάσεις

Snapshot Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σημειώθηκε διαρροή αερίων στην πισίνα λόγω λάθους στη χρήση χλωρίου κατά τη συντήρηση.

13 μαθητές και 13 ενήλικες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Το Δημοτικό Σχολείο εκκενώθηκε άμεσα και τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλή κτήρια χωρίς αναθυμιάσεις.

Οι μαθητές συνεργάστηκαν πλήρως κατά την εκκένωση και αντιμετώπισαν το περιστατικό με ψυχραιμία και θετική διάθεση.

Ορισμένοι ενήλικες χρειάστηκαν οξυγόνο και εισπνεόμενη αγωγή, αλλά δεν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Snapshot powered by AI

«Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου, δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για την υγεία μαθητών κι εκπαιδευτικών και μάλιστα τα παιδιά το εξέλαβαν ως... περιπέτεια» λέει στο Newsbomb.gr η μάνατζερ των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, στα οποία υπήρξαν αναθυμιάσεις αερίων στο χώρο της πισίνας, με αποτέλεσμα να διακομισθούν -προληπτικά- στο νοσοκομείο 13 μαθητές και 13 ενήλικες.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb με την υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων, έγινε γνωστό ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των εκπαιδευτηρίων που εκτέθηκαν στις αναθυμιάσεις.

«Ήταν μια κανονική ημέρα, όπως όλες οι άλλες, κατά την οποία έγινε το πρωί η καθημερινή συντήρηση της πισίνας. Οι τεχνικοί εργάζονταν στο μηχανοστάσιο και έγινε κάποιο λάθος με την ποσότητα του χλωρίου.

Το δοχείο στο οποίο τοποθετήθηκε το υγρό Newsbomb.gr

Έγινε προληπτική εκκένωση του Δημοτικού Σχολείου

»Στην πισίνα υπήρχαν 13 παιδιά, τα οποία εκκένωσαν αμέσως τον χώρο, συνοδεία των εκπαιδευτικών. Η οσμή έφτασε στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο επίσης εκκενώθηκε αμέσως κι όλα τα παιδιά οδηγήθηκαν στα πάνω κτήρια του συγκροτήματος, όπου δεν υπήρχαν αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα» είπε η μάνατζερ και υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων και πρόσθεσε: «Έμειναν πίσω κάποιοι ενήλικες για να εκκενώσουν τον χώρο από τους μαθητές κι ως εκ τούτου εκτέθηκαν περισσότερο στα αέρια.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και φυσικά οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Βάσει πρωτοκόλλου, λόγω της εισπνοής των αερίων, ενημερωθήκαμε από τους διασώστες ότι έπρεπε όσοι εκτέθηκαν στα αέρια να διακομισθούν στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις κι ακολούθως οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο, ενώ και οι υπόλοιποι ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται».

«Συνεργάστηκαν άψογα τα παιδιά, στο σχόλασμα έλεγαν ότι ήταν η καλύτερή τους μέρα!»

Όσον αφορά στην εκκένωση του σχολικού κτηρίου, η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων είπε ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα, καθώς έχουν κάνει και σχετική εκπαίδευση για να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα περιστατικά.

«Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν απόλυτα, συνεργάστηκαν άψογα και μάλιστα, φάνηκαν να το... διασκεδάζουν, καθώς έλεγαν χαριτολογώντας όταν έφευγαν από το σχολείο ότι "ήταν η καλύτερή μας ημέρα!"

Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που χρειάστηκε να διακομισθούν στα νοσοκομεία, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους στα αέρια, σε κάποιους εξ αυτών χρειάστηκε να χορηγηθεί οξυγόνο και εισπνεόμενη αγωγή, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει κανείς σοβαρό πρόβλημα υγείας».

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του δοχείου

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η απομάκρυνση του δοχείου με υδροχλωρικό οξύ που βρισκόταν κοντά σε αποθήκη στην πισίνα του σχολείου.

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:20 και για την απομάκρυνση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

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