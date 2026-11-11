Κορωπί: Τρεις προσαγωγές για τις αναθυμιάσεις στην πισίνα του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου

Snapshot Τρεις προσαγωγές έγιναν για τις αναθυμιάσεις στην πισίνα ιδιωτικού σχολείου, μεταξύ αυτών ο υπεύθυνος της εταιρείας καθαρισμού και δύο συντηρητές.

13 μαθητές και 13 ενήλικες διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία, όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η διεύθυνση του σχολείου εκκένωσε άμεσα τα κτήρια και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές για τις αναθυμιάσεις αερίων στο χώρο της πισίνας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακομισθούν -προληπτικά- στο νοσοκομείο 13 μαθητές και 13 ενήλικες.

Συγκεκριμένα, προσήχθησαν ο υπεύθυνος της εταιρείας καθαρισμού και δύο υπάλληλοι - συντηρητές.

Τα τρία άτομα έχουν κληθεί στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουν.

Το αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις θα αποφασίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Έγινε προληπτική εκκένωση του Δημοτικού Σχολείου

Θυμίζεται πως, όπως είχε δηλώσει στο Newsbomb η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων, η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους.

«Ήταν μια κανονική ημέρα, όπως όλες οι άλλες, κατά την οποία έγινε το πρωί η καθημερινή συντήρηση της πισίνας. Οι τεχνικοί εργάζονταν στο μηχανοστάσιο και έγινε κάποιο λάθος με την ποσότητα του χλωρίου.

»Στην πισίνα υπήρχαν 13 παιδιά, τα οποία εκκένωσαν αμέσως τον χώρο, συνοδεία των εκπαιδευτικών. Η οσμή έφτασε στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο επίσης εκκενώθηκε αμέσως κι όλα τα παιδιά οδηγήθηκαν στα πάνω κτήρια του συγκροτήματος, όπου δεν υπήρχαν αναθυμιάσεις στην ατμόσφαιρα» είπε η μάνατζερ και υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων και πρόσθεσε: «Έμειναν πίσω κάποιοι ενήλικες για να εκκενώσουν τον χώρο από τους μαθητές κι ως εκ τούτου εκτέθηκαν περισσότερο στα αέρια.

Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική και φυσικά οι γονείς των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Βάσει πρωτοκόλλου, λόγω της εισπνοής των αερίων, ενημερωθήκαμε από τους διασώστες ότι έπρεπε όσοι εκτέθηκαν στα αέρια να διακομισθούν στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, διακομίσθηκαν στα νοσοκομεία, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις κι ακολούθως οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο, ενώ και οι υπόλοιποι ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται».

«Συνεργάστηκαν άψογα τα παιδιά, στο σχόλασμα έλεγαν ότι ήταν η καλύτερή τους μέρα!»

Όσον αφορά στην εκκένωση του σχολικού κτηρίου, η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων είπε ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα, καθώς έχουν κάνει και σχετική εκπαίδευση για να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα περιστατικά.

«Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν απόλυτα, συνεργάστηκαν άψογα και μάλιστα, φάνηκαν να το... διασκεδάζουν, καθώς έλεγαν χαριτολογώντας όταν έφευγαν από το σχολείο ότι "ήταν η καλύτερή μας ημέρα!"

Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που χρειάστηκε να διακομισθούν στα νοσοκομεία, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσής τους στα αέρια, σε κάποιους εξ αυτών χρειάστηκε να χορηγηθεί οξυγόνο και εισπνεόμενη αγωγή, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει κανείς σοβαρό πρόβλημα υγείας».

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