Βραζιλία: Οριακή μάχη Λούλα - Μπολσονάρου πριν τον κρίσιμο δεύτερο γύρο

Μετά το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο (47% έναντι 45%), τα δεδομένα δείχνουν πως η μάχη θα κριθεί ψήφο προς ψήφο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βραζιλία: Οριακή μάχη Λούλα - Μπολσονάρου πριν τον κρίσιμο δεύτερο γύρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγήθηκε με 47% έναντι 45% του Λούλα στον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία.
  • Η τελευταία μέτρηση δείχνει ισοψηφία 50% - 50% μεταξύ των δύο υποψηφίων, καθιστώντας τον δεύτερο γύρο ιδιαίτερα αμφίρροπο.
  • Οι δύο υποψήφιοι ολοκληρώνουν τις προεκλογικές εκστρατείες τους με μαζικές συγκεντρώσεις σε σημαντικές πόλεις της χώρας.
  • Ο Μπολσονάρου προωθεί αυστηρή καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ ο Λούλα εστιάζει στην ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και την εθνική κυριαρχία.
  • Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Λατινική Αμερική.
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Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία, με τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου να κορυφώνουν τις εκστρατείες τους στους δρόμους, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες του κρίσιμου δεύτερου γύρου της Κυριακής.

Μετά το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο (47% έναντι 45%), τα δεδομένα δείχνουν πως η μάχη θα κριθεί ψήφο προς ψήφο. Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του ινστιτούτου Datafolha, οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ακριβώς από 50%, μετατρέποντας τη διαδικασία σε ένα απόλυτο εκλογικό θρίλερ.

Η προεκλογική αυλαία πέφτει με μαζικές συγκεντρώσεις σε κομβικές πόλεις. Ο Λούλα συσπειρώνει τους υποστηρικτές του στο Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάουλο, ενώ ο 45χρονος γερουσιαστής επέλεξε το Μπέλο Οριζόντε. Στο τελευταίο τους ντιμπέιτ, οι τόνοι παρέμειναν υψηλοί: ο 81χρονος Λούλα εστίασε στην πολιτική απειρία του αντιπάλου του, ενώ ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου χαρακτήρισε τον απερχόμενο πρόεδρο πολιτικά «ξεπερασμένο» που αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη».

Η κάλπη της Κυριακής αντιπροσωπεύει δύο εκ διαμέτρου αντίθετα προγράμματα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου προτάσσει μια ατζέντα αυστηρής καταπολέμησης της εγκληματικότητας, φιλοεπιχειρηματικών πολιτικών και στενότερης συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Στον αντίποδα, ο Λούλα προβάλλει την ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων για τα φτωχότερα στρώματα και την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς.

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

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