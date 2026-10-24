Βραζιλία: 48χρονος έπεσε μέσα στον τάφο του πατέρα του και πέθανε - Η τραγική ειρωνεία

Snapshot Ένας 48χρονος στη Βραζιλίαθανε όταν υπορησε η τσιμεντένια πλάκα του τάφου του πατέρα του και έπεσε στον τάφο.

Το περιστατικό συνέβη στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σάο Ζοζέ στην πόλη Λινιάρες κατά τη διάρκεια κηδείας φίλου του άνδρα.

Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον σώσουν, καθώς ο θάνατος του ήταν άμεσος.

Η δημοτική αρχή κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί κατά τις επισκέψεις στα κοιμητήρια, υπενθυμίζοντας ότι η συντήρηση των τάφων είναι ευθύνη των οικογενειών.

Η Πολιτική Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 48χρονος στη Βραζιλία, όταν υποχώρησε η τσιμεντένια πλάκα του τάφου του πατέρα του, πάνω στην οποία είχε καθίσει, ενώ βρισκόταν σε κηδεία φίλου του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σάο Ζοζέ, στην πόλη Λινιάρες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων O Globo και SUR, ο Αντίλσον Μαρσάρο απομακρύνθηκε για λίγο από την τελετή και κατευθύνθηκε προς τον τάφο του πατέρα του.

Όταν κάθισε πάνω στην τσιμεντένια κατασκευή, αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να πέσει στο εσωτερικό του τάφου. Ο θόρυβος από την πτώση κινητοποίησε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Em velório de amigo, homem visita túmulo do pai e morre ao cair em jazigo Adilson Maçaro acompanhava sepultamento no mesmo cemitério em que o pai estava enterrado; estrutura cedeu quando ele se sentou no local https://t.co/dgk0HGT8gH — O TEMPO (@otempo) October 23, 2026

Όπως δήλωσε στο O Globo ο νεκροθάφτης Ναζαρέ Μπραβίν, ο Μαρσάρο είχε προηγουμένως χαιρετήσει τους παρευρισκόμενους στην κηδεία του φίλου του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο. Στη συνέχεια, άφησε τη μοτοσικλέτα και το κράνος του κοντά στον τάφο του πατέρα του και πλησίασε το μνήμα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η κηδεία του 48χρονου πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, στο ίδιο κοιμητήριο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τη θλίψη του για το περιστατικό εξέφρασε ο Δήμος του Λινιάρες, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επισκέψεις τους στο κοιμητήριο Σάο Ζοζέ, όπου έχουν ταφεί περίπου 18.000 άνθρωποι.

Η δημοτική αρχή προχώρησε στην έκκληση ενόψει της Ημέρας των Νεκρών, η οποία τιμάται στη Βραζιλία στις 2 Νοεμβρίου και συνοδεύεται από αυξημένη προσέλευση στα κοιμητήρια. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η συντήρηση των τάφων αποτελεί ευθύνη των οικογενειών.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η Ημέρα των Νεκρών, γνωστή στη Βραζιλία ως Dia de Finados, αποτελεί εθνική αργία και ημέρα προσευχής και μνήμης για τους εκλιπόντες.

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