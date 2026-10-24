Αστυνομικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι πήρε την ταυτότητα νεκρού άνδρα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι νόμιμοι κληρονόμοι επιχείρησαν να αναλάβουν το ακίνητο και ο αστυνομικός ζήτησε αποζημίωση για τις εργασίες ανακαίνισης
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Ένας αστυνομικός στη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε την ανακάλυψη ενός νεκρού άνδρα για να πάρει τον έλεγχο του σπιτιού του, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία και να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης που ξεπέρασαν τα 214.000 δολάρια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι νόμιμοι κληρονόμοι επιχείρησαν να αναλάβουν την περιουσία και ο αστυνομικός διεκδίκησε χρήματα για τις παρεμβάσεις που είχε κάνει.
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