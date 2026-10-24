Διάσωση-εξπρές στην Αλάσκα: Θαλάσσιος ίππος διέσχισε 4.000 μίλια για το νέο του σπίτι

Snapshot Ένας ορφανός θαλάσσιος ίππος 5 μηνών, ονόματι Annautaq, διασώθηκε στη βόρεια Αλάσκα και μεταφέρθηκε στο SeaWorld Orlando για φροντίδα.

Το ζώο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο και εκτεθειμένο σε αρπακτικά, με μηδαμινές πιθανότητες επιβίωσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ αποφάσισε ότι ο Annautaq δεν μπορεί να επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον λόγω εξάρτησης από το μητρικό γάλα τον πρώτο χρόνο.

Στο SeaWorld Orlando, το μικρό θαλάσσιο ίππο υποβάλλεται σε καραντίνα και ειδική διατροφή με στόχο την ένταξή του στην ομάδα άλλων διασωθέντων θαλάσσιων ίππων.

Ο Annautaq θα λειτουργήσει ως «πρεσβευτής» ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το είδος του στον Ειρηνικό Ωκεανό. Snapshot powered by AI

Ένα ορφανό μικρό θαλάσσιου ίππου του Ειρηνικού, το οποίο εντοπίστηκε μόνο και εκτεθειμένο σε αρπακτικά ζώα σε μια απομακρυσμένη ακτή της βόρειας Αλάσκας, βρήκε πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο στο SeaWorld Orlando. Ο μόλις 5 μηνών «Annautaq», με βάρος που αγγίζει τα 100 κιλά, απολαμβάνει πλέον 24ωρη φροντίδα από την εξειδικευμένη κτηνιατρική ομάδα του θεματικού πάρκου, ένα από τα μόλις τέσσερα ιδρύματα στις ΗΠΑ που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία θαλάσσιων ίππων.

Η διάσωση του Annautaq υπήρξε επική. Το μικρό ζώο εντοπίστηκε από την ασκούμενη ερευνήτρια άγριας ζωής Violet Anniskett και τον επιστήμονα του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) Tony Fischbach, αφού το κοπάδι στο οποίο ανήκε απομακρύνθηκε λόγω ισχυρής θαλασσοταραχής. Το ορφανό μικρό βρισκόταν κρυμμένο ανάμεσα στα υπολείμματα δύο ενηλίκων θαλάσσιων ίππων, δεχόμενο ήδη επιθέσεις από αρπακτικά πτηνά, με τις πιθανότητες επιβίωσής του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση να είναι μηδαμινές.

Λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πολιτισμό, οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο για αρκετές ημέρες, μέχρι να καταστεί δυνατή η αερομεταφορά του στο Κέντρο Θαλάσσιας Ζωής της Αλάσκας (ASLC) στο Seward. Η τοπική κοινότητα αγκάλιασε αμέσως την προσπάθεια αποκατάστασης.

Καθώς η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ έκρινε ότι το ζώο δεν μπορούσε να επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον, καθώς οι θαλάσσιοι ίπποι εξαρτώνται αποκλειστικά από το μητρικό γάλα και την προστασία της μητέρας τους κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο SeaWorld Orlando. Εξειδικευμένο προσωπικό ταξίδεψε στην Αλάσκα για να προετοιμάσει το ζώο για το ταξίδι των 4.000 μιλίων προς τη Φλόριντα, καθιστώντας το ένα από τα περισσότερα από 43.000 διασωθέντα ζώα που έχει περιθάλψει το κέντρο από την ίδρυσή του.

Στο SeaWorld Orlando, ο Annautaq υποβάλλεται σε προληπτική καραντίνα 30 ημερών, λαμβάνοντας έως και έξι γεύματα με μπιμπερό ημερησίως. Στόχος είναι η σταδιακή εισαγωγή του στην ομάδα των υπόλοιπων τριών θαλάσσιων ίππων του πάρκου, των Garfield, Kaboodle και της 2χρονης Uki, η οποία επίσης αποτελεί διασωθέν ζώο.

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του πάρκου, ο Annautaq θα λειτουργήσει ως «πρεσβευτής» του είδους του, ευαισθητοποιώντας το κοινό για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι ίπποι στον Ειρηνικό Ωκεανό και ενισχύοντας τη διεθνή αποστολή για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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