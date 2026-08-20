Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κτενοφόρα ευδοκιμούν στις λεγόμενες «νεκρές ζώνες»

Δημήτρης Δρίζος

Ένας «θαλάσσιος κανίβαλος» εμφανίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα – Ανησυχούν οι επιστήμονες
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  • Το αμερικανικό κτενοφόρο εξαπλώνεται στη Βαλτική Θάλασσα και απειλεί το τοπικό οικοσύστημα.
  • Τα κτενοφόρα ευδοκιμούν σε «νεκρές ζώνες» με έλλειψη οξυγόνου και συμβάλλουν στη δημιουργία τους.
  • Τρέφονται με αυγά ψαριών, γόνο και ζωοπλαγκτό, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία και στερώντας τροφή από τα αυτόχθονα είδη.
  • Το είδος απελευθερώνει γλοιώδη βλέννα κατά την αναπαραγωγική περίοδο, με περιστατικά να έχουν αναφερθεί κυρίως στη Δανία.
  • Καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Βαλτική το 2006 και παρακολουθείται για τις επιπτώσεις του στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα.
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Η Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξάπλωση του αμερικανικού κτενοφόρου, γνωστού και ως «θαλάσσιο καρύδι» ή «θαλάσσιος κανίβαλος», με Γερμανούς επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός του είδους θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για το τοπικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κτενοφόρα ευδοκιμούν στις λεγόμενες «νεκρές ζώνες», όπου υπάρχει έλλειψη οξυγόνου και άλλοι οργανισμοί δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Παράλληλα, συμβάλλουν και τα ίδια στη δημιουργία αυτών των ζωνών. Η ταχεία εξάπλωσή τους ενισχύεται επίσης από την ικανότητά τους να παράγουν μεγάλο αριθμό αυγών.

Τα ενήλικα κτενοφόρα τρέφονται με αυγά ψαριών, γόνο και μεγάλες ποσότητες ζωοπλαγκτού. Έτσι στερούν τροφή από τα αυτόχθονα είδη και διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος. Όταν η τροφή είναι περιορισμένη, μπορούν ακόμη και να φάνε τις ίδιες τους τις προνύμφες, γεγονός που τους χάρισε το παρατσούκλι «θαλάσσιος κανίβαλος».

Παράγει γλοιώδη βλέννα

Το κτενοφόρο δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ωστόσο, κατά την περίοδο αναπαραγωγής μπορεί να απελευθερώνει γλοιώδη βλέννα κοντά στις ακτές. Φέτος, παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως από κατοίκους της Δανίας.

Το συγκεκριμένο είδος, που κατάγεται από τη Βόρεια Αμερική, έφτασε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980 μέσω πλοίων που κατευθύνονταν προς τη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιστήμονες το κατέγραψαν για πρώτη φορά στη Βαλτική Θάλασσα το 2006.

Πλέον, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την περαιτέρω εξάπλωσή του, προκειμένου να διαπιστώσουν τις πιθανές επιπτώσεις του στα ψάρια, τα φυτά και συνολικά στη λειτουργία της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας στην περιοχή.

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