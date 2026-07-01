Ένας θαλάσσιος ελέφαντας σπέρνει τον... τρόμο στην Τασμανία αλλά οι κάτοικοι τον λατρεύουν

Ένας θαλάσσιος ελέφαντας με το όνομα Νιλ έχει γίνει τοπικός θρύλος στην Τασμανία, καθώς σπέρνει τον... τρόμο στους δρόμους της χώρας, αλλά οι κάτοικοι συνεχίζουν να τον λατρεύουν.

Ο Νιλ, ο οποίος είναι πέντε ετών και ζυγίζει έναν τόνο, περιφέρεται σε διάφορες πόλεις της Τασμανίας, παρακάμπτοντας οδοφράγματα, συνθλίβοντας φράχτες και ξαπλώνοντας στους δρόμους. Μάλιστα, σε μια περίπτωση έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Δεν είναι και ιδιαίτερα γρήγορος, αλλά αν αποφασίσει να πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο ή να βάλει τη μύτη του πάνω στο καπό, τότε τα πράγματα θα γίνουν σκούρα», είπε αστειευόμενος ο Ροντ Μακντόλαντ, δήμαρχος του δήμου Tasman, όπου γεννήθηκε ο Νιλ το 2020.

«[Αλλά] σίγουρα έχει γίνει κάτι σαν διασημότητα στην χώρα μας και συνεχίζει να δικαιώνεται για τη φήμη του», τόνισε ο ίδιος.

Όπως το θέτει η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Τασμανίας, Τζάκι Λάμπι, ο Νιλ είναι «ο μόνος "τύπος" στην Τασμανία που μπορεί να σταματήσει την κυκλοφορία των οχημάτων, να αγνοήσει τους πάντες και να εξακολουθεί να είναι αγαπητός γι’ αυτό».

Ωστόσο, η Dr. Τζέιν Γιάνγκερ, ανώτερη λέκτορας και ειδική στις φώκιες στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας, λέει ότι ο Νιλ επιδεικνύει «φυσιολογικές συμπεριφορές μιας φώκιας».

«Ζυγίζει περίπου 1.000 κιλά αυτή τη στιγμή και είναι προφανώς αρκετά ικανός να αποτελέσει απειλή για κάποιον. Έχει σπάσει φράχτες και χτυπάει αυτοκίνητα πολιτών – αλλά δεν το κάνει επίτηδες, είναι απλώς αποτέλεσμα του μεγέθους του», εξήγησε η Γιάνγκερ, τονίζοντας ότι ο Νιλ αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερος.

«Οι ενήλικοι αρσενικοί θαλάσσιοι ελέφαντες συνήθως ζυγίζουν πάνω από 2 τόνους, ενώ οι μεγαλύτεροι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τους τρεισήμισι τόνους», είπε «Οπότε υπάρχει περίπτωση να γίνει πολύ, πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι τώρα».

Ο Νιλ πιθανότατα νιώθει ιδιαίτερη μοναξιά

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες είναι κοινωνικά ζώα όταν βρίσκονται στην ξηρά, και συνήθως ζουν σε τεράστιες αποικίες κατά τη διάρκεια της περιόδου του ζευγαρώματος.

Ενώ οι περισσότεροι θαλάσσιοι ελέφαντες συναντώνται στα νησιά Μακκουάρι και Χερντ της Αυστραλίας, η Γιούνγκερ υποψιάζεται ότι ο Νιλ είναι πιθανότατα απόγονος ενός νεαρού, άπειρου θαλάσσιου ελέφαντα που περιπλανήθηκε στην Τασμανία κατά λάθος.

Ο Dr. Κλάιβ ΜακΜάχον, ένας θαλάσσιος οικολόγος που μελετά θαλάσσιους ελέφαντες εδώ και τρεις δεκαετίες, λέει ότι ο Νιλ φαίνεται να έχει έρθει για μια «επίσκεψη» στην ξηρά και πιθανότατα θα παραμείνει στην περιοχή για περίπου ακόμη έξι εβδομάδες. Σκοπός του είναι να συναντήσει άλλα νεαρά αρσενικά, για να αλληλεπιδράσει μαζί τους και να ξεκουραστεί στην ακτή.

Ο Νιλ

«Όταν ένας ενήλικος θαλάσσιος ελέφαντας συναντά νεαρά αρσενικά, αυτά παλεύουν μαζί του, προπονούνται και… προετοιμάζονται για τη στιγμή που θα ενηλικιωθούν και εκείνα», εξηγεί ο ΜακΜάχον.

«[Αλλά] καθώς δεν υπάρχουν άλλα νεαρά αρσενικά στην περιοχή… ο Νιλ πρέπει κάπως να μάθει αυτήν την συμπεριφορά παλεύοντας με πασσάλους, κώνους κυκλοφορίας και διάφορα άλλα αντικείμενα».

Ο ΜακΜάχον δήλωσε ότι ο Νιλ πιθανότατα νιώθει ιδιαίτερη μοναξιά, χωρίς να υπάρχουν άλλοι νεαροί αρσενικοί θαλάσσιοι ελέφαντες για να παίξει.

«Δυστυχώς, ο καημένος ο Νιλ, ψάχνει για άλλα νεαρά και επειδή δεν μπορεί να τα βρει, νιώθει μόνος τους», πρόσθεσε ο ΜακΜάχον, επισημαίνοντας ότι οι θαλάσσιοι ελέφαντες συχνά κοιμούνται σε μεγάλες ομάδες, στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο.

Ο Νιλ

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες απειλούνται με εξαφάνιση

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές απειλές, σύμφωνα με ειδικούς της άγριας φύσης. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η οποία παρακολουθεί τους πληθυσμούς των ειδών, κατέταξε πρόσφατα τους θαλάσσιους ελέφαντες στην κατηγορία «ευάλωτοι» όσον αφορά την πιθανότητα εξαφάνισης του είδους τους.

Η ταξινόμηση αυτή βασίστηκε στη ραγδαία μείωση του πληθυσμού των ζώων λόγω της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών. Σε ορισμένες αποικίες, περισσότερο από το 90% των νεογνών θαλάσσιών ελεφάντων, συμπεριλαμβανομένων 13.000 μόνο στο νησί Χερντ, πέθαναν ως αποτέλεσμα της νόσου.

Ο Ροντ Μακντόλαντ, δήμαρχος του δήμου Tasman λέει ότι οι κάτοικοι της περιοχής τείνουν «να τα βγάζουν πέρα» όταν ο Νιλ επισκέπτονται της πόλη τους.

Ειδικοί της άγριας φύσης έχουν παροτρύνει το κοινό να μην πλησιάζει τον Νιλ και να διατηρεί απόσταση 20 μέτρων από αυτόν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν κοιμάται. Όσοι έχουν σκύλους θα πρέπει να μένουν 50 μέτρα μακριά.