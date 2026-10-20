Με πόσα καρύδια Βραζιλίας κινδυνεύετε από υπερβολική πρόσληψη σεληνίου – Τι θα συμβεί τότε

Τα καρύδια Βραζιλίας περιέχουν τόσο πολύ σελήνιο, που μια χούφτα την ημέρα μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο πρόσληψης γι’ αυτό το απαραίτητο ιχνοστοιχείο. Μπορούν να ενταχθούν σε μια ποικίλη διατροφή, ωστόσο η συνήθης συμβουλή για κατανάλωση μιας χούφτας ξηρών καρπών ως σνακ χρειάζεται αναθεώρηση, όταν τα καρύδια Βραζιλίας αποτελούν το κύριο μέρος αυτής της ποσότητας.

Γιατί τα καρύδια Βραζιλίας είναι τόσο πλούσια σε σελήνιο;

Τα καρύδια Βραζιλίας συσσωρεύουν σελήνιο από το έδαφος και η συγκέντρωσή του σε αυτά μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι σε άλλα τρόφιμα.

Το σελήνιο βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίζει τις θυρεοειδικές ορμόνες, να προστατεύει τα κύτταρα από την οξειδωτική βλάβη και να υποστηρίζει την αναπαραγωγή. Ωστόσο, γι’ αυτές τις λειτουργίες απαιτούνται μόνο μικρές ποσότητες. Η κατανάλωση ολοένα μεγαλύτερων ποσοτήτων δεν καθιστά αυτές τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές.

Μια μερίδα περίπου 28 γραμμαρίων, δηλαδή περίπου 6-8 καρύδια Βραζιλίας, περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 540 μικρογραμμάρια σεληνίου. Πρόκειται για μια εκτίμηση βάσει της σύστασης των τροφίμων και όχι για ακριβή μέτρηση που ισχύει για κάθε συσκευασία.

Οι συνθήκες καλλιέργειας και η γεωγραφική προέλευση επηρεάζουν την περιεκτικότητα σε σελήνιο. Ακόμη και καρποί από την ίδια παρτίδα μπορεί να περιέχουν διαφορετικές ποσότητες.

Πόσο σελήνιο θεωρείται υπερβολικό;

Στην Ευρώπη, το ανώτατο όριο ημερήσιας πρόσληψης για τους ενήλικες έχει οριστεί στα 255 μικρογραμμάρια, αθροιστικά απ’ όλες τις πηγές (τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής).

Το όριο αυτό καθορίστηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αξιολόγησης ασφάλειας το 2023, έπειτα από εξέταση στοιχείων σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, και συγκεκριμένα την απώλεια μαλλιών. Αφορά τους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που είναι έγκυες ή θηλάζουσες, ενώ για τα παιδιά ισχύουν χαμηλότερα όρια.

Για λόγους σύγκρισης, η επαρκής ημερήσια πρόσληψη για τους περισσότερους ενήλικες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι 70 μικρογραμμάρια. Το ανώτατο όριο αποτελεί ένα «ταβάνι» ασφαλείας για τη συστηματική πρόσληψη και όχι έναν διατροφικό στόχο.

Συνεπώς, μια τυπική μερίδα 6-8 καρυδιών Βραζιλίας μπορεί να παρέχει υπερδιπλάσια ποσότητα από το ανώτατο όριο για τους ενήλικες, ακόμη και πριν συνυπολογιστούν οι υπόλοιπες τροφές που καταναλώνονται μέσα στην ημέρα. Η υπέρβαση αυτού του ορίου σε ένα μόνο σνακ δεν συνεπάγεται αυτόματα δηλητηρίαση, ωστόσο, αν αυτό γίνει καθημερινή συνήθεια, εγείρονται ανησυχίες.

Πόσα καρύδια Βραζιλίας πρέπει να καταναλώνετε;

Δεν υπάρχει καθολικά αξιόπιστη ημερήσια ποσότητα ξηρών καρπών, επειδή η περιεκτικότητά τους σε σελήνιο ποικίλλει σημαντικά.

Συμβουλές όπως «δύο ξηροί καρποί παρέχουν ακριβώς αυτό που χρειάζεστε» αντιμετωπίζουν μια μεταβλητή τροφή ως μετρημένο συμπλήρωμα. Ορισμένοι ξηροί καρποί περιέχουν σημαντικά περισσότερο σελήνιο από τους συνήθως αναφερόμενους μέσους όρους.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι η εξής:

Καταναλώνετε τα καρύδια Βραζιλίας περιστασιακά και σε μικρές ποσότητες, αντί να τρώτε μια χούφτα καθημερινά.

Επιλέξτε άλλους, ανάλατους ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλα, καρύδια ή φιστίκια Αιγίνης, για το μεγαλύτερο μέρος των καρπών που καταναλώνετε.

Ελέγξτε πόσα καρύδια Βραζιλίας περιέχονται σε μια μερίδα μείγματος ξηρών καρπών.

Εξετάστε τις ετικέτες των συμπληρωμάτων διατροφής πριν τα συνδυάσετε με συχνή κατανάλωση καρυδιών Βραζιλίας.

Το σελήνιο μπορεί να περιέχεται σε πολυβιταμίνες και προϊόντα που προωθούνται για την υγεία του θυρεοειδούς, των μαλλιών ή των νυχιών. Ένα συμπλήρωμα που παρέχει 200 μικρογραμμάρια αφήνει ελάχιστο περιθώριο κάτω από το ευρωπαϊκό ανώτατο όριο για τη συνολική πρόσληψη σεληνίου (συμπεριλαμβανομένου αυτού από τις τροφές). Εάν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα, συμβουλευτείτε φαρμακοποιό ή γιατρό σχετικά με τη συνολική πρόσληψη.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει η υπερβολική λήψη σεληνίου;

Η επαναλαμβανόμενη υπερβολική πρόσληψη μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα από σελήνιο, κατάσταση γνωστή και ως σεληνίαση (selenosis). Τα πιθανά σημάδια περιλαμβάνουν:

Απώλεια μαλλιών ή ασυνήθιστα εύθραυστα μαλλιά.

Εύθραυστα, φθαρμένα νύχια ή νύχια που αποκολλώνται.

Μεταλλική γεύση στο στόμα ή αναπνοή που μυρίζει σκόρδο.

Ναυτία, διάρροια ή δερματικό εξάνθημα.

Ασυνήθιστη κόπωση ή ευερεθιστότητα.

Επειδή τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται και σε άλλες αιτίες, δεν αρκούν από μόνα τους για ασφαλή διάγνωση. Εάν εμφανιστούν παράλληλα με τη συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καρυδιών Βραζιλίας ή την λήψη συμπληρωμάτων σεληνίου, διακόψτε την υπερβολική πρόσληψη και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Προσκομίστε τις ετικέτες των συμπληρωμάτων και εξηγήστε στον γιατρό περίπου πόση ποσότητα καταναλώνατε και για πόσο χρονικό διάστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα καρύδια Βραζιλίας να θεραπεύσουν τον υποθυρεοειδισμό;

Όχι. Το σελήνιο υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς, αλλά τα καρύδια Βραζιλίας δεν αποτελούν θεραπεία για τον υποθυρεοειδισμό και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συνταγογραφούμενη θυρεοειδική ορμόνη (Τ3 ή Τ4). Οποιαδήποτε λήψη συμπληρωμάτων πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη μιας συγκεκριμένης κλινικής ανάγκης.

Μπορώ να λάβω επαρκή ποσότητα σεληνίου χωρίς να τρώω καρύδια Βραζιλίας;

Ναι. Το σελήνιο περιέχεται επίσης στα ψάρια, τα αυγά, το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα δημητριακά. Τα καρύδια Βραζιλίας δεν αποτελούν απαραίτητη καθημερινή τροφή και η αποφυγή τους δεν οδηγεί αυτόματα σε έλλειψη.

Συμπέρασμα

Τα καρύδια Βραζιλίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια συμπυκνωμένη πηγή σεληνίου. Διατηρήστε τις μερίδες μικρές και περιστασιακές, εναλλάσσετε τα είδη ξηρών καρπών που καταναλώνετε και λάβετε υπόψη τυχόν συμπληρώματα διατροφής. Η καθημερινή κατανάλωση μιας χούφτας είναι περιττή και μπορεί να μετατρέψει ένα χρήσιμο θρεπτικό συστατικό σε υπερβολική πρόσληψη.

Πηγές: