Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί από τα καθήκοντά του - «Δεν αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»

Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα είναι αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης»

Μίλτος Τσεκούρας

Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί από τα καθήκοντά του - «Δεν αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης, αφού ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη δήλωσή του υποστηρίζει ότι εδώ και έναν μήνα είναι αντιμέτωπος με «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης» και τονίζει ότι η απόφασή του είναι αποκλειστικά προσωπική.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει:

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όταν έχεις αφιερώσει χρόνια από τη ζωή σου σε μια κοινή προσπάθεια, η αποχώρηση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου. Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο.

Είναι λυπηρό ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας ταυτόχρονα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση.

Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».

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