«Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;»: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Η εμβληματική φιγούρα που σηματοδοτεί κάθε θεατρική σεζόν του Θεάτρου Τέχνης σηκώνει για πρώτη φορά το καπέλο της και χαιρετά. Πίσω της ένας δρόμος στρίβει και χάνεται στο βάθος. Δεν είναι αποχαιρετισμός. Είναι πρόσκληση για ταξίδι.

Όπως δίνουμε φέτος κίνηση στη γνώριμη φιγούρα μας, έτσι επιχειρούμε και μια μικρή μετατόπιση στον στίχο (πες μου πού πάμε; πες μου πού πας;) από το ποίημα «Θεατρίνοι, Μ.Α.» του Γιώργου Σεφέρη. Έτσι η θεατρική περίοδος 2026–2027 θέτει το δικό της διπλό ερώτημα: «Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;». Στο «θες» βρίσκεται η επιθυμία μας, αλλά και η βούληση να επιλέξουμε τη στάση μας απέναντι στην εποχή μας. Καθώς αναρωτιόμαστε πού πηγαίνει ο κόσμος, χρειάζεται να αποφασίσουμε πού θέλουμε εμείς να σταθούμε, τι θέλουμε να υπερασπιστούμε και προς τα πού να κινηθούμε. Στο «πάμε» χωράμε όλοι και όλες: ως θέατρο, ως κοινότητα, ως κοινωνία που αναζητά μια κοινή κατεύθυνση. Στο «πας», ο καθένας και η καθεμιά συναντά τη δική του επιθυμία και την ευθύνη της προσωπικής του επιλογής.

Κάθε παράσταση και κάθε δράση είναι ένας σταθμός αυτής της αναζήτησης. Κάθε σταθμός, μια ερώτηση: πού θέλεις να πας; Και πού είμαστε διατεθειμένοι να πάμε μαζί;

Η σεζόν με μια ματιά: τέσσερις διαδρομές

Κλασικά αριστουργήματα και σύγχρονα έργα με έμφαση όπως κάθε χρόνο στην ελληνική δραματουργία, σε έντεκα παραστάσεις στις δύο σκηνές, μια παράσταση στην Παιδική και μια στην Εφηβική σκηνή, μια νέα Σκηνή Νέων Δημιουργών και ένα νέο βραβείο, σχηματίζουν τέσσερις διαδρομές μέσα στη χρονιά.

1. Η μνήμη ως πυξίδα. «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου», «Το θέατρο ή τη ζωή σου», «Ιστορίες του Χόρχε». Πρόσωπα που κοιτούν πίσω για να καταλάβουν πού βρίσκονται σήμερα. Η προσωπική ιστορία γίνεται κοινή μνήμη.

2. Γυναικείες φωνές που διεκδικούν τον δρόμο τους. «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη», «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες-μέρος δεύτερο », «Ακριβούλα μου». Γυναίκες στις οποίες άλλοι όρισαν πού επιτρέπεται να πάνε απαντούν μέσα από τη λογοτεχνία, το τραγούδι και το ίδιο τους το σώμα.

3. Η κοινή πορεία σε δοκιμασία. «Το θαύμα», «Ρόσμερσχολμ», «Το στρίψιμο της βίδας», «Σε στενό οικογενειακό κύκλο», «Θα κλάψουνε μανούλες». Κοινότητες, οικογένειες, κοινωνίες που χάνουν τον προσανατολισμό τους, από την ακτή όπου ξεβράζεται ένας ναυαγός έως τη νεόπλουτη Ελλάδα του ’80.

4. Οι νέοι δρόμοι. «Ο κύριος Βρομύλος», «Cloud», η Σκηνή Νέων Δημιουργών με το ετήσιο residency, το Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη/τιδας, τα Φυτώρια. Εκεί όπου η διαδρομή ξεκινά: παιδιά, έφηβοι και νέοι/νέες δημιουργοί χαράζουν το δικό τους δρόμο.

Οι παραστάσεις της θεατρικής περιόδου 2026-27

Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου

Πού θα βρούμε σήμερα φωνές ικανές να μας εμπνεύσουν ;

Κείμενο: Εύα Νικολαΐδου · Σκηνοθεσία – σκηνικά – κοστούμια: Άγγελος Μπούρας · Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου · Φωτογραφίες: Μάριος Βαλασόπουλος. Παίζει η Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

Στην παράσταση ακούγεται το ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Ένας όλοι» από τον Ξενοφώντα Ραράκο.

Φρυνίχου, 4 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου · κάθε Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 18.30

Η Έλλη Αλεξίου διέσχισε τον 20ό αιώνα με όλες του τις μεγάλες ιδέες, τις διαψεύσεις και τις απώλειές του. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Εύας Νικολαΐδου, αυτό το θεατρικό πορτραίτο αναζητά τον άνθρωπο πίσω από τη συγγραφέα: τη σχέση της με τη λογοτεχνία, την πολιτική, τον έρωτα, τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη διαδρομή της και βέβαια τη μεγάλη της αγάπη, την διδασκαλία. Ένα αφιέρωμα σε μια φωτεινή προσωπικότητα, μια αγωνίστρια, μια μεγάλη δασκάλα με όλη τη σημασία της λέξης.

Παραγωγή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Το θαύμα

Πού πηγαίνει κανείς, όταν δεν του αφήνουν ούτε έναν τάφο;

Κείμενο: Giuseppe Massa · Μετάφραση: Βιολέτα Ζεύκη · Σκηνοθεσία -σκηνική σύλληψη -δραματουργική επεξεργασία-μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου · Ενδυματολογία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος · Σχεδιασμός και εικαστική επιμέλεια ποδηλάτου: Chris Capten, Κυριακή Φιλόσογλου · Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου · Μουσική σύνθεση: Άρης Κοντοάγγελος · Ηχητικός σχεδιασμός: Λαέρτης Μαλκότσης · Επιμέλεια κίνησης: Ελένη Καστανιώτη · Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Καστανιώτη, Νικόλας Λαμπάκης · Βίντεο teaser: Στέλιος Σγουράκης, Φίλιππος Τσιτσόπουλος · Βίντεο μοντάζ: Γιάννης Γαλιάτσος · Φωτογραφίες promo: Φίλιππος Τσιτσόπουλος · Οπτική ταυτότητα: Τάσος Θωμόγλου · Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παίζουν: Θανάσης Δήμου (Antonio), Παναγιώτης Παναγόπουλος (Bernardo) · Ακούγεται η φωνή του Λαέρτη Μαλκότση

Φρυνίχου, 2 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου 2026 · κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21.00.

Η θάλασσα ξεβράζει τον νεκρό ενός μετανάστη και δύο αδέλφια νεκροθάφτες πρέπει να τον θάψουν. Στο νεκροταφείο όμως έχουν απομείνει μόνο δύο θέσεις, και τις θέλουν για τον εαυτό τους. Με μαύρο χιούμορ και γκροτέσκα σάτιρα, ο Ιταλός συγγραφέας Giuseppe Massa γράφει μια βαθιά ανθρώπινη, πολιτική αλληγορία για τη μνήμη, την απώλεια και την απουσία της καλοσύνης. Σε μια εποχή διαρκών μετακινήσεων, όπου η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει τον μετανάστη υποτιμητικά, μας καλεί να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία: την ανθρώπινη καλοσύνη. Η Νικολέτα Φιλόσογλου στήνει μια γλυκόπικρη παράσταση με ένα ποδήλατο, ένα φέρετρο και το απολαυστικό δίδυμο Θανάση Δήμου -Παναγιώτη Παναγόπουλου. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα στο Θέατρο Τέχνης, στο πλαίσιο Italian Focus 2019, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Massa. Τώρα επιστρέφει στη Φρυνίχου στην πρώτη του ελληνική εκδοχή, μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία στις ακτές των μεγάλων μεταναστευτικών διαδρομών.

Συμπαραγωγή Ν.Β. ΑΜΚΕ και ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Η παράσταση είναι υποψήφια για βραβείο καλύτερης παράστασης ΔΗΠΕΘΕ στα ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026

Το θέατρο ή τη ζωή σου

Πού σε πηγαίνει μια ζωή αφιερωμένη στη σκηνή;

Κείμενο - σκηνοθεσία - ερμηνεία: Σταμάτης Φασουλής · Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης · Δραματουργία κειμένου - βοηθός σκηνοθέτη - βίντεο: Αιμιλία Καραντζούλη · Ενορχηστρώσεις: Παναγιώτης Τσεβάς · Σκηνογραφία: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη · Ενδυματολογία: Κλαιρ Μπρέισγουελ · Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης · Σχεδιασμός ήχου: Αντώνης Παπακωνσταντίνου · Βοηθός σκηνογράφου: Γιάννης Τσούχλος · Βοηθός ενδυματολόγου – αμπιγιέζ: Εύα Κουρέλια · Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής · Μουσικοί επί σκηνής: Παναγιώτης Τσεβάς (ακορντεόν), Δημήτρης Κίκλης (πιάνο), Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου (τσέλο)

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 16 Οκτωβρίου-ΥΠΟΓΕΙΟ (παραστάσεις Τετάρτη-Κυριακή)

Από τη Σαλαμίνα των παιδικών χρόνων και το θέατρο της Βέμπο στο Υπόγειο του Κουν, κι από το Ελεύθερο Θέατρο της Μεταπολίτευσης στις μεγάλες επιτυχίες και τις οδυνηρές αποτυχίες: ο Σταμάτης Φασουλής ανοίγει τα συρτάρια της μνήμης σε έναν χειμαρρώδη μονόλογο. Στον δρόμο του συναντάμε τον Χορν, τη Λαμπέτη, τη Μελίνα, την Αλίκη, τον Χατζιδάκι, τον Τσαρούχη, τη Μαρινέλλα. Η προσωπική του διαδρομή γίνεται κομμάτι της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και επιστρέφει εκεί όπου κάποτε ξεκίνησε, στο Υπόγειο. Η πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τρεις μοναδικοί μουσικοί επί σκηνής, ο Παναγιώτης Τσεβάς, ο Δημήτρης Κίκλης και η Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου, συνοδεύουν μια παράσταση που δεν είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, αλλά μια ζωντανή, παλλόμενη πράξη ανάστασης. Μια παράσταση για όσα ζήσαμε, όσα κλέψαμε από τη ζωή κι όσα επιστρέφουμε πίσω στο κοινό, στο μοναδικό μέρος όπου όλα μπορούν να ξαναγεννηθούν: στο θέατρο.

Συμπαραγωγή : Θέατρο του Νέου Κόσμου-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη

Πού μπορείς να πας, όταν δεν σου επιτρέπουν να βγεις από το σπίτι;

Κείμενο: Αζάρ Ναφίσι · Θεατρική διασκευή: Ηρώ Μπέζου · Σκηνοθεσία: Μαρία Ξανθοπουλίδου · Σύμβουλος δραματουργίας: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου · Σκηνικά: Δημήτρης Μεράντζας · Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη · Κίνηση: Μαριέλα Νέστορα · Μουσική: Λολεκ · Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη · Βοηθός σκηνοθέτριας: Δήμητρα Κακουριώτη · Φωτογραφίες promo παράστασης: Ρούλα Ρέβη · Μακιγιάζ φωτογράφησης: Σίσσυ Πετροπούλου · Γραφιστικά – αφίσα: Γιάννης Σταματόπουλος · Επικοινωνία – προβολή στα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη · Social media: Ανδρέας Λεύκιος Καψαμπέλης

Παίζουν : Μαρία Καλλιμάνη και οι Δήμητρα Βήττα, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Ζωή Μυλωνά, Θάλεια Σταματέλου, Μαρία Πετεβή.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ Δευτέρα 19 Οκτωβρίου -ΥΠΟΓΕΙΟ (Παραστάσεις Κυριακή-Δευτέρα-Τρίτη)

Στην Τεχεράνη της ισλαμικής επανάστασης, μια καθηγήτρια λογοτεχνίας συγκεντρώνει κρυφά στο σπίτι της επτά πρώην φοιτήτριές της. Κάθε εβδομάδα διαβάζουν τα μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και, μέσα από τις σελίδες τους, ξαναβρίσκουν τη δική τους φωνή. Το διεθνές εκδοτικό φαινόμενο της Αζάρ Ναφίσι, μεταφρασμένο σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή. Εδώ η ανάγνωση γίνεται πράξη αντίστασης και ταξίδι χωρίς διαβατήριο.

Η παράσταση μιλά για κάθε κοινωνία που επιχειρεί να επιβάλει τη σιωπή, για κάθε γυναίκα που αγωνίζεται να ορίσει η ίδια τη ζωή και την ταυτότητά της, για κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται το δικαίωμα να σκέφτεται, να διαφωνεί και να φαντάζεται έναν διαφορετικό κόσμο.

Συμπαραγωγή : Kart Productions -Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Ρόσμερσχολμ

Πού θες να οδηγήσεις τους άλλους, όταν δεν τολμάς να περάσεις στην απέναντι όχθη;

Κείμενο: Χένρικ Ίψεν · Μετάφραση-διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς · Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη · Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη · Video art: Παντελής Μάκκας · Μουσική: Φώτης Σιώτας · Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου · Α΄ βοηθός σκηνοθέτη: Δέσποινα Λάρδη · Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Παπακωνσταντίνου · Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Πολίτη · Βοηθός ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου · Βοηθός συνθέτη: Δημήτρης Χατζηζήσης · Βοηθός σχεδιαστή βίντεο: Νάνσυ Κουρούνη · Οργάνωση παραγωγής: Ηρώ Λέφα · Concept promo trailer- φωτογραφίες: Παντελής Μάκκας

Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά) Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ηρώ Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 12 Νοεμβρίου-ΦΡΥΝΙΧΟΥ (Παραστάσεις Τετάρτη-Κυριακή)

Ο πάστορας Γιοχάνες Ρόσμερ, τελευταίος απόγονος ενός συντηρητικού γένους, ονειρεύεται να εξευγενίσει τους ανθρώπους και να φέρει την κοινωνική αλλαγή. Πίσω του όμως, βαραίνει ο θάνατος της γυναίκας του στον καταρράκτη του κτήματος, εκεί όπου καλπάζουν τα άσπρα άλογα όποτε κάποιος αποτολμά να περάσει απέναντι. Ανάμεσα στο απελευθερωτικό πνεύμα της Ρεμπέκα Βεστ και στο σκοτεινό βάρος του Ρόσμερσχολμ, το αριστούργημα του Ίψεν παρουσιάζεται ως αγωνιώδες θρίλερ, βαθιά πολιτικό και με απρόσμενες κωμικές ανάσες. Με τολμηρή, δεξιοτεχνική αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά και με ανατριχιαστική ακρίβεια έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας. Ο Γιάννης Χουβαρδάς στην τρίτη συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης, υπογράφει νέα μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία.

Συμπαραγωγή: Τheatrical Ecosystems- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Επικοινωνία: Stages Network

Ιστορίες του Χόρχε

Πού επιστρέφουμε, όταν θέλουμε να ξαναβρούμε ποιοι είμαστε;

Κείμενο-μουσική: Σπύρος Γραμμένος (από το ομώνυμο βιβλίο του) · Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Παίζουν: Σταύρος Σβήγκος, Σπύρος Γραμμένος

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 1 Δεκεμβρίου- ΦΡΥΝΙΧΟΥ (Παραστάσεις Δευτέρα-Τρίτη)

Η Ζωή Ξανθοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Σταύρος Σβήγκος συμπράττουν και ζωντανεύουν στη σκηνή της Φρυνίχου τις «Ιστορίες του Χόρχε», από το ομώνυμο βιβλίο του Σπύρου Γραμμένου. Είναι μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και μνήμες, με πολύ χιούμορ, συγκίνηση και βέβαια μουσική. Μια παράσταση-περίπατος, όπου οι προσωπικές αναμνήσεις γίνονται κοινός τόπος για όλους μας.

Συμπαραγωγή: Monk Production-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Το στρίψιμο της βίδας

Πού σταματά αυτό που βλέπουμε και πού αρχίζει αυτό που φοβόμαστε;

Κείμενο: Χένρι Τζέιμς · Μετάφραση- διασκευή-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός · Σκηνικά: Κατερίνα Βλάχμπεη · Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα · Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος · Μουσική: Γιάννης Κονσολάκης · Βίντεο: Βασίλης Κουντούρης ·Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Ελένη Ουζουνίδου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 29 Ιανουαρίου-ΥΠΟΓΕΙΟ (Παραστάσεις Τετάρτη-Κυριακή)

Μια νεαρή γκουβερνάντα αναλαμβάνει δύο παιδιά, τον Μάιλς και τη Φλόρα, σε ένα απομονωμένο κτήμα της βικτωριανής Αγγλίας. Σύντομα αρχίζει να βλέπει μορφές που πιστεύει πως είναι τα φαντάσματα δύο νεκρών υπηρετών, και η προσπάθειά της να προστατέψει τα παιδιά γίνεται τυραννική.

Η συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων του Χένρι Τζέιμς, για την αθωότητα και τη διαφθορά, την καταπιεσμένη επιθυμία, την απομόνωση και τα όρια της αντίληψής μας, σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Θεάτρου Τέχνης με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Στη νέα διασκευή του Γιάννη Καλαβριανού, ο Γιώργος Γλάστρας και η Ελένη Ουζουνίδου ζωντανεύουν όλους τους ρόλους, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν ξέρει ποιον δρόμο να εμπιστευτεί. Και μέχρι την τελευταία στιγμή μένει το ερώτημα: τελικά, ο κόσμος περιορίζεται μόνο σε όσα μπορούμε να αντιληφθούμε ή υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, που το μυαλό μας δυσκολεύεται να κατανοήσει; Και αν υπάρχουν στ’ αλήθεια φαντάσματα που μας απειλούν;

Συμπαραγωγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Σε στενό οικογενειακό κύκλο

Πού πάμε ή μάλλον που φτάσαμε κυνηγώντας μόνο το χρήμα;

Κείμενο: Αλεξάντερ Οστρόφσκι · Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας · Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Μόσχος · Σκηνικά: Τίνα Τζόκα · Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα · Κίνηση: Ανθή Θεοφυλίδη · Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου · Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα · Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Κολιούσης · Μακιγιάζ: Όλγα Φαλέι · Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Ρίζου · Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή · Βίντεο προώθησης: Νίκος Πάστρας

Παίζουν: Μελίνα Βαμπούλα, Μαρία Μπαγκανά, Άγγελος Μπούρας, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Εύη Τζανουκάκη, Σπύρος Τσεκούρας

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 4 Φεβρουαρίου-ΦΡΥΝΙΧΟΥ (Παραστάσεις Τετάρτη-Κυριακή)

Ένας νεόπλουτος πατέρας που ψάχνει τρόπο να μην πληρώσει τα χρέη του, μια θρησκόληπτη μητέρα, μια κόρη που απαιτεί εδώ και τώρα αριστοκράτη γαμπρό, ένας «πιστός» υπάλληλος, ένας αποτυχημένος δικηγόρος, μια προξενήτρα και μια υπηρέτρια που δεν αντέχει κανέναν. Ένας κόσμος απληστίας και πλεονεξίας στο κυνήγι του χρήματος. Όλα αυτά, βέβαια, γίνονται παλιά, στη Ρωσία του 19ου αιώνα, και ουδεμία σχέση έχουν με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα…!

Ο Γιάννης Μόσχος, στην πρώτη του σκηνοθεσία μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφει στο Θέατρο Τέχνης δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία του συνεργασία και μεταφέρει στην Ελλάδα του ’80 μια σπάνια παιζόμενη, διαχρονική σάτιρα του 1849 που θαρρείς πως γράφτηκε επίτηδες για να καυτηριάσει τη νεοπλουτίστικη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Στην εποχή της «ακμής», του λαϊκισμού και του «βλαχογκλάμουρ», η οικογένεια γίνεται καθρέφτης μιας κοινωνίας που διάλεξε τον δρόμο της πλεονεξίας και μας καλεί να γελάσουμε μέχρι δακρύων με το ίδιο μας το είδωλο.

Παραγωγή: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες- μέρος δεύτερο

Πού θα πήγαινε η Πηνελόπη, αν της επέτρεπαν να αφηγηθεί τη δική της Οδύσσεια;

Κείμενο- σκηνοθεσία - λόγος: Μαριάννα Κάλμπαρη · Ζωντανή μουσική- τραγούδι-ηχητικός σχεδιασμός- αργαλειός: Φοίβη Βλάσση · Χορός - ακροβασία - ακορντεόν: Χριστίνα Σουγιουλτζή · Garment & visual collaboration: Μαριέττα Καρπαθίου / ’ergon · ’ergon project team: Νεφέλη Λιτσάκη, Ελένη Παλαφούτα, Ξένια Τσιαμαντά · Εικαστική επιμέλεια -συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Μπούρας · Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου · Φωτογραφίες: Αντωνίνα Ανδρεαδάκη · Μακιγιάζ: Αγγελική Κασανάκη

Παίζουν: Μαριάννα Κάλμπαρη, Φοίβη Βλάσση, Χριστίνα Σουγιουλτζή κ.α.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 15 Φεβρουαρίου ΦΡΥΝΙΧΟΥ (Παραστάσεις Δευτέρα-Τρίτη)

Η Πηνελόπη παίρνει επιτέλους τον λόγο για να υφάνει τη δική της εκδοχή της ιστορίας, τη δική της Οδύσσεια ή μάλλον Πηνελοπιάδα... Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσίασή τους στο αίθριο της Στοάς Αρσακείου (ΣΤΟΑ culture), όπου η αφήγηση συναντήθηκε με τη ζωντανή μουσική, την ύφανση και τον χορό μέσα από τη δημιουργία μιας ιδιότυπης performance με επίκεντρο τον αργαλειό (loom), οι «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες» επιστρέφουν στο Θέατρο Τέχνης με ένα δεύτερο μέρος που επιθυμεί να ανοίξει το διάλογο με ακόμη περισσότερες φωνές. Η Μαριάννα Κάλμπαρη συνεχίζει την αναμέτρηση με τον μύθο της Πηνελόπης και παράλληλα, μέσα από το νέο εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των Φυτωρίων, προσκαλεί σε μια συλλογική αναζήτηση γύρω από την αναμονή, την επιθυμία και τη δυνατότητα να ορίσουμε τη δική μας ζωή. Το δεύτερο μέρος συνεχίζει το νήμα της πρώτης εκδοχής (the loom), αφήνοντας ανοιχτό το πού θα μας οδηγήσει η νέα αυτή συνάντηση. «Από όπου θες λοιπόν, μούσα, ξεκίνα σήμερα την ιστορία. Γιατί πάρα πολλά ακούμε αιώνες τώρα για τις Οδύσσειες των γενναίων ανδρών, και τόσο λίγα για τις Πηνελοπιάδες των σιωπηλών γυναικών.»

Παραγωγή: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ακριβούλα μου

Πού πηγαίνουν όσα χάνονται πριν προλάβουν να ανθίσουν;

Κείμενο: σύνθεση τεσσάρων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη · Σύλληψη – σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου · Δραματουργία: Σύλβια Λιούλιου · Εικαστική εγκατάσταση: Δάφνη Ρόκου · Μουσικός επί σκηνής: Άννα Παπαϊωάννου · Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας · Φωτογραφίες: Λευτέρης Πιταράκης

Παίζουν: Όλια Λαζαρίδου, Σεμέλη Δημητρακοπούλου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 1 Μαρτίου- ΥΠΟΓΕΙΟ (Παραστάσεις Δευτέρα-Τρίτη)

Δύο γυναίκες, μια ώριμη και μια πολύ νέα (μήπως είναι η ίδια;), σε ένα ύψωμα ή στην άκρη της θάλασσας, ανάμεσα σε μικρούς χειροποίητους φάρους, φροντίζουν τη φλόγα τους και λένε μια ιστορία ώσπου να ξημερώσει. Είναι η Ακριβούλα, εννιά χρονών, και ο μικρός της θάνατος εκεί στο πέρασμα. Γύρω της, ιστορίες για μια χαμένη αθωότητα, μορφές σαν άνθη του γιαλού (αμμοθίνες) που έλαμψαν μια στιγμή κι έπειτα χάθηκαν, τις πήρε το κύμα, και ανάμεσά τους η παρηγορητική μορφή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η Όλια Λαζαρίδου συνθέτει τέσσερα διηγήματα για τη γυναικεία ψυχή και τα ερμηνεύει μαζί με τη Σεμέλη Δημητρακοπούλου, με τη μουσικό Άννα Παπαϊωάννου επί σκηνής και εικαστική εγκατάσταση της Δάφνης Ρόκου.

Συμπαραγωγή Νερά Είδα ΑΜΚΕ- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Θα κλάψουνε μανούλες- Η παράσταση ΔΕΝ επιχορηγείται

Πού πάει ένας θίασος, όταν δεν έχει πια ούτε επιχορήγηση;

Κείμενα-δραματουργία: RMS MATAROA · Σκηνοθεσία: Μάνος Βαβαδάκης

ΜΑΙΟΣ στην ΦΡΥΝΙΧΟΥ

Τι συμβαίνει όταν ένας θίασος δεν παίρνει την πολυπόθητη επιχορήγηση; Αν οι άντρες δεν κλαίνε, στις μάνες γιατί επιτρέπεται; Μπορεί το κλάμα να αντικαταστήσει την απεργία ως μέσο ταξικής πάλης; Δέκα χρόνια μετά το «Μεγάλο Κρεβάτι», η RMS MATAROA επιστρέφει στον κόσμο της επιθεώρησης από ανάγκη και ελλείψει χρηματοδότησης. Για να μιλήσει για όλα αυτά που δυσκολεύουν τις ζωές μας, να κάνει την πίκρα γέλιο και το αστείο δάκρυ. Ένα αυτοσαρκαστικό κλείσιμο της σεζόν, πάνω στο πιο κοινό από όλα τα ερωτήματα: πού πάμε από δω;

Συμπαραγωγή: RMS MATAROA- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Νέοι δρόμοι: ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ : Ο κύριος Βρομύλος (2η χρονιά/ Οκτώβριος-Απρίλιος)

Πού μπορεί να φτάσει μια μικρή πράξη καλοσύνης;

Κείμενο: Ντέιβιντ Ουάλιαμς · Μετάφραση – θεατρική διασκευή: Άνδρη Θεοδότου · Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης · Σκηνικά – κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού · Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τσέκος · Κίνηση: Λία Τσολάκη · Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου · Φωτογραφίες – βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας · Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος · Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Φιλιπποπούλου · Βοηθός σκηνογράφου: Μυρτώ Σταματοπούλου · Οργάνωση παραγωγής: Φωτεινή Κυμπαροπούλου · Γραφείο Τύπου: Le Canard qui Parle – Άντα Κουγιά · Οργάνωση προώθησης – ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ArtCore

Παίζουν: Ουσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθηνά Ανανιάδη, Γιάννης Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Κουτσογούλας.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ Κυριακή 25 Οκτωβρίου – ΦΡΥΝΙΧΟΥ (Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 11.00 και στις 15.00 και καθημερινές για σχολεία)

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, ο αγαπημένος ήρωας του Ντέιβιντ Ουάλιαμς επιστρέφει στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης. Η δωδεκάχρονη Χλόη νιώθει μόνη και αόρατη, ώσπου γνωρίζει τον κύριο Βρομύλο, έναν άστεγο που ζει στον δρόμο με τη σκυλίτσα του, τη Δούκισσα. Όταν αποφασίζει να τους φιλοξενήσει κρυφά στην αποθήκη του σπιτιού της, μυστικά και προκαταλήψεις έρχονται στο φως. Μια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισμό, τις ανισότητες και τον αποκλεισμό, αλλά πάνω απ’ όλα για τη φιλία, την ενσυναίσθηση και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Συμπαραγωγή Θεατρικές επιχειρήσεις Γεράσιμου Σκαφίδα-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ : CLOUD – Στα παιδιά που έχουν δικαίωμα να μην μεγαλώσουν απότομα (Νοέμβριος-Απρίλιος)

Πού πηγαίνουν οι λέξεις που γράφουμε, και ποιος τις θυμάται;

Σύλληψη – σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαγγίνας · Συν-σκηνοθεσία: Μαριλένα Μόσχου · Κείμενο: Βένια Σταματιάδη · Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαριάννα Κάλμπαρη

Παίζουν: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Λίζυ Δράκου, Παναγιώτης Χαλκιάς, Έλενα Χριστοδουλοπούλου

ΠΡΕΜΙΕΡΑ Κυριακή 29 Νοεμβρίου- ΥΠΟΓΕΙΟ (Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 14.30 και καθημερινές για σχολεία)

Μια λέξη μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει. Σήμερα, που τα πάντα καταγράφονται στο διαδίκτυο, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δεν χάνονται ποτέ: μένουν, αναπαράγονται και σημαδεύουν τους ανθρώπους για πάντα. Μια νέα δραματουργία, εμπνευσμένη από το βιβλίο της Μαρίας Καμηλάκη «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν», μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ευθύνη που κουβαλά η κάθε λέξη που διαλέγουμε. Στον συχνά αδυσώπητο κόσμο της έκθεσης που φέρνουν το διαδίκτυο και τα social media, μια φράση, ένα σχόλιο ή μια εικόνα μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός παιδιού. Μέσα από ένα ζωντανό vidcast, όπου ένας αόρατος συνομιλητής, το Cloud, κρατά όλα όσα λέγονται, η παράσταση μιλά για τις λέξεις που πληγώνουν, τις λέξεις που χαμογελούν και εκείνες που επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας.

Μια παραγωγή του Θεάτρου Τέχνης με την υποστήριξη της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Το κείμενο είναι εμπνευσμένο από τις «Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν» -βιωματικό εργαστήριο με έδρα τον εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. Οδηγός για εκπαιδευτικούς της Μαρίας Καμηλάκη, Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής 2020.

ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ (Μάιος)

Το Θέατρο Τέχνης ανοίγει όλα τα τελευταία χρόνια τις σκηνές του σε νέους/νέες δημιουργούς και ομάδες. Φέτος η στήριξη αυτή "θεσμοθετείται" με τη δημιουργία της Σκηνής Νέων Δημιουργών που θα φιλοξενεί κάθε θεατρική περίοδο μια παράσταση νέου/νέας δημιουργού αλλά και ένα ετήσιο residency: μια νέα ομάδα, θα έχει όλο το χρόνο έδρα της το θέατρο για έρευνα και δράσεις που θα οδηγούν στη δημιουργία ενός έργου που θα παρουσιάζεται στο τέλος της σεζόν.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 8 μ.μ., στη Φρυνίχου, μετά την απονομή του Πρώτου Βραβείου Νέου Σκηνοθέτη/Σκηνοθέτιδας Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Ο νέος αυτός θεσμός έρχεται να προστεθεί στο Βραβείο «Μάγια Λυμπεροπούλου», που, μετά την πρώτη απονομή του στην Μαρία Πρωτόπαπα, θα δοθεί φέτος για δεύτερη φορά το 2027 σε μια γυναίκα δημιουργό. Με ιδιαίτερη χαρά διευρύνουμε τους τρόπους με τους οποίους το Θέατρο Τέχνης αναγνωρίζει τη δημιουργική προσφορά και στηρίζει όσους και όσες ξεκινούν αυτή τη δύσκολη εποχή. Για εκείνους που αποφασίζουν πού θέλουν να πάνε, θέλουμε να πάμε μαζί τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Φυτώρια Τέχνης 2026–2027

Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;

Πέντε εργαστήρια του Θεάτρου Τέχνης ανοίγουν διαφορετικούς δρόμους προς τη θεατρική δημιουργία, μέσα από την υποκριτική, τη μουσική, την αφήγηση και τη γραφή.

· Φυτώριο Ενηλίκων: Γνωριμία με τις βασικές αρχές της υποκριτικής και τη συλλογική δημιουργία, για όσες και όσους θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία της σκηνής.

· Φυτώριο Εφήβων και Νέων: Οι σκέψεις, οι επιθυμίες και οι ιστορίες νέων ανθρώπων 16–22 ετών γίνονται αφετηρία για θεατρικό πειραματισμό και έκφραση.

· Μουσικό Φυτώριο: Η μουσική συναντά το θέατρο και οι ιστορίες των τραγουδιών συνδέονται σε μια μουσικοθεατρική παράσταση.

· «Φυτώριο Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες»: Εργαστήριο όπου οι αφηγήσεις γυναικών γίνονται θεατρικό υλικό, σε δημιουργικό διάλογο με την παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες».

· Φυτώριο Θεατρικής Γραφής: Εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες/ουσες εξελίσσουν τα δικά τους κείμενα μέσα από καθοδήγηση, συζήτηση και επαναγραφή.

Τα τρία πρώτα εργαστήρια (Φυτώριο Ενηλίκων, Φυτώριο Εφήβων και Νέων, Μουσικό Φυτώριο) είναι ετήσια, ενώ η «Δική μου Πηνελοπιάδα» και το Εργαστήριο Θεατρικής Γραφής είναι τρίμηνα. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Πληροφορίες-αιτήσεις στο www.theatro-technis.gr

Συνεργασίες

Ο δρόμος που ανοίγει φέτος το Θέατρο Τέχνης δεν διανύεται μόνος του. Στη σεζόν 2026-2027 το Θέατρο εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Βουλή των Ελλήνων, με καρπό την παράσταση της Εφηβικής Σκηνής «CLOUD».

Παράλληλα ξεκινά μια νέα συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), με νέα εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η σκηνή, ο δημόσιος λόγος και ο κόσμος της ενημέρωσης συναντώνται έτσι στο ίδιο ερώτημα της χρονιάς: Πού θέλουμε να πάμε, όλοι και όλες μαζί;

Πληροφορίες για παραστάσεις και δράσεις/ πληροφορίες για ηλεκτρονική προπώληση:www.theatro-technis.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία-κρατήσεις:

Γραμματεία Θεάτρου Τέχνης:

Πληροφορίες-κρατήσεις καθημερινά 10.00-14.00 (εκτός Σαββάτου-Κυριακής) 210 3222760

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Φρυνίχου: Φρυνίχου 14, Πλάκα · 210 3222464 (ώρες ταμείου καθημερινά 17.00-22.00)

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν- Υπόγειο: Πεσμαζόγλου 5 · 210 3228706 (ώρες ταμείου καθημερινά 17.00-22.00)

Ηλεκτρονική επικοινωνία: info@theatro-technis.gr

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2026–2027

Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;

Πέντε εργαστήρια υποκριτικής, μουσικής, αφήγησης και θεατρικής γραφής ανοίγουν διαφορετικούς δρόμους προς τη θεατρική δημιουργία.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν συνεχίζει και διευρύνει τα Φυτώρια Τέχνης, έναν χώρο θεατρικής γνώσης και εκπαίδευσης για ανθρώπους που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με το θέατρο. Με αφετηρία το ερώτημα της φετινής περιόδου, «Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;», πέντε διαφορετικά εργαστήρια προσκαλούν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να δοκιμάσουν, να μοιραστούν και να δημιουργήσουν μαζί.

Η ιστορία και η φιλοσοφία του Θεάτρου Τέχνης, οι αρχές της υποκριτικής που κληροδότησε ο Κάρολος Κουν και οι παραστάσεις του σημερινού ρεπερτορίου συναντούν τις προσωπικές εμπειρίες, τις ιστορίες και τις αναζητήσεις κάθε ομάδας. Στόχος είναι να καλλιεργείται μια ζωντανή σχέση ανάμεσα στους θεατές και τους καλλιτέχνες, μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν το θέατρο, πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, Ιπποκράτους 70. Τα μέλη των Φυτωρίων έχουν τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης των παραστάσεων του Θεάτρου Τέχνης.

Φυτώριο Ενηλίκων

Για όσες και όσους θέλουν να γνωρίσουν το θέατρο από μέσα και να δοκιμάσουν την εμπειρία της σκηνής. Μέσα από ασκήσεις υποκριτικής, αυτοσχεδιασμούς και τη δουλειά πάνω σε θεατρικά κείμενα, η ομάδα εξερευνά τη σχέση με τον λόγο, το σώμα, τον χώρο και τους άλλους. Οι παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης γίνονται αφορμή για συζήτηση και δημιουργική αναζήτηση, ενώ το «Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;» συνδέει την προσωπική διαδρομή με τη συλλογική δημιουργία. Δεν απαιτείται προηγούμενη θεατρική εμπειρία.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δημήτρης Δεγαΐτης

Ηλικίες: Από 23 ετών

Διάρκεια: 8 Νοεμβρίου 2026–30 Μαΐου 2027

Συναντήσεις: Κάθε Κυριακή, 14:00–17:00

Δίδακτρα: 75€ τον μήνα ή 400€ εφάπαξ

Εγγραφή: 30€, για την κράτηση θέσης

Φυτώριο Εφήβων και Νέων

Πού θες να πας; Ποιος αποφασίζει τη διαδρομή σου; Και με ποιους θέλεις να τη μοιραστείς;

Το Φυτώριο Εφήβων και Νέων ανοίγει έναν χώρο όπου οι σκέψεις, οι ανησυχίες και οι επιθυμίες των νέων ανθρώπων μπορούν να βρουν θεατρική μορφή. Το ερώτημα της φετινής περιόδου γίνεται αφετηρία για να μιλήσουμε για τις επιλογές, τις σχέσεις, τις προσδοκίες των άλλων και την ανάγκη να ανακαλύψουμε τη δική μας φωνή.

Μέσα από θεατρικά κείμενα, αυτοσχεδιασμούς και ασκήσεις υποκριτικής, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες δοκιμάζουν διαφορετικούς ρόλους και τρόπους έκφρασης. Οι θεματικές του φετινού ρεπερτορίου τροφοδοτούν τη δουλειά της ομάδας και συναντούν τις δικές της εμπειρίες και ιστορίες. Το εργαστήριο δίνει χώρο στον πειραματισμό, στην ακρόαση και στη συνεργασία.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Άγγελος Μπούρας

Ηλικίες: 16–22 ετών

Διάρκεια: 8 Νοεμβρίου 2026–30 Μαΐου 2027

Συναντήσεις: Κάθε Κυριακή, 11:00–14:00

Δίδακτρα: 70€ τον μήνα ή 380€ εφάπαξ

Εγγραφή: 30€, για την κράτηση θέσης

Μουσικό Φυτώριο: η μουσική συναντά το θέατρο

Πού μπορεί να μας πάει ένα τραγούδι;

Σε έναν τόπο που δεν έχουμε επισκεφθεί. Σε μια στιγμή που θέλουμε να θυμηθούμε. Σε έναν άνθρωπο που έφυγε ή σε κάτι που δεν έχουμε ακόμη τολμήσει να πούμε. Το νέο Μουσικό Φυτώριο εξερευνά τη συνάντηση μουσικής και θεάτρου, με αφετηρία τα τραγούδια και τις ιστορίες τους.

Μέσα από τη φωνή, τον ρυθμό, την κίνηση και την υποκριτική, η ομάδα αναζητά τη θεατρική ζωή των τραγουδιών. Οι στίχοι γίνονται λόγος προσώπων, οι μελωδίες συνδέουν σκηνές και οι ιστορίες συναντιούνται για να δημιουργήσουν μια μουσικο-θεατρική παράσταση. Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλες και όλους από 18 ετών, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη μουσική και στο θέατρο.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Άγγελος Μπούρας

Ηλικίες: Από 18 ετών

Διάρκεια: 7 Νοέμβριος 2026–29 Μαίου 2027

Συναντήσεις: Κάθε Σάββατο, 10:00–13:00

Δίδακτρα: 75€ τον μήνα ή 400€ εφάπαξ

Εγγραφή: 30€, για την κράτηση θέσης, επιπλέον των διδάκτρων

Φυτώριο «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες»

Εργαστήριο προσωπικής αφήγησης και θεατρικής δημιουργίας

Τι περιμένουμε; Τι αφήνουμε πίσω; Τι θέλουμε να ξηλώσουμε και τι να υφάνουμε από την αρχή; Το «Πού θες να πάμε; Πού θες να πας;» γίνεται μια προσωπική ερώτηση που μοιραζόμαστε με την ομάδα.

Με αφετηρία τον μύθο της Πηνελόπης και σε δημιουργικό διάλογο με την παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες», η Μαριάννα Κάλμπαρη προσκαλεί γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών να αφηγηθούν τη δική τους Πηνελοπιάδα: ιστορίες αναμονής και απόφασης, αποχωρισμού και επιστροφής, δεσμών που μας κρατούν και διαδρομών που θέλουμε να ανοίξουμε.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες με θεατρική εμπειρία, επαγγελματίες ή μη αλλά και σε όσες έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη θεατρική δημιουργία. Βασικό κριτήριο για τη συγκρότηση της ομάδας είναι η διάθεση να ακούσουμε, να μοιραστούμε και να συνεργαστούμε.

Υλικό που θα προκύψει από το εργαστήριο θα μπορεί, σε συνεννόηση και με τη συναίνεση των γυναικών που το μοιράστηκαν, να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας παρουσίασης της παράστασης «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες». Οι προσωπικές Πηνελοπιάδες θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συναντήσουν τη σκηνική αφήγηση και να ανοίξουν τη συνέχεια της παράστασης σε νέες αφηγήσεις.

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μαριάννα Κάλμπαρη

Πρώτος κύκλος: 12 Νοεμβρίου 2026–3 Φεβρουαρίου 2027 (12 συναντήσεις)

Συναντήσεις: Κάθε Τετάρτη, στις 20:00

Κόστος κύκλου: 280€ σε δυο δόσεις ή 250€ εφάπαξ

Εγγραφή: Χωρίς επιπλέον κόστος εγγραφής

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχουσών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Φυτώριο Θεατρικής Γραφής

«Πού θέλεις να πας την ιστορία σου;»

Πού θέλουν να πάνε τα πρόσωπα ενός έργου και πού θέλει να τα οδηγήσει εκείνος που γράφει; Τι συμβαίνει όταν η ιστορία μάς πηγαίνει αλλού από εκεί που είχαμε σχεδιάσει;

Το Θέατρο Τέχνης οργανώνει έναν τρίμηνο κύκλο θεατρικής γραφής με την Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, για όσες και όσους επιθυμούν να δουλέψουν πάνω στα δικά τους έργα και κείμενα. Το εργαστήριο συνεχίζει τη δουλειά που έχει αναπτυχθεί στο Δραματουργείο του Θεάτρου Τέχνης και στο θερινό Φυτώριο Θεατρικής Γραφής στο Πάρκο Τρίτση, με επίκεντρο την εξέλιξη της γραφής μέσα από την καθοδήγηση και την ανταλλαγή.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έρχονται με ένα δικό τους κείμενο σε εξέλιξη: σκηνές, αποσπάσματα ή ένα πρώτο σχέδιο έργου που θέλουν να προχωρήσουν. Μέσα από την ανάγνωση, τη συζήτηση και την επαναγραφή, θα αναζητήσουν τη μορφή και τη σκηνική δυναμική του υλικού τους, δουλεύοντας πάνω στα πρόσωπα, στις σχέσεις, στον διάλογο και στη δραματουργική δομή.

Κάθε μέλος θα δουλέψει πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες του κειμένου του, καλλιεργώντας τη δική του συγγραφική φωνή. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του κύκλου, τα έργα να έχουν εξελιχθεί ουσιαστικά και οι δημιουργοί τους να έχουν αποκτήσει εργαλεία και σαφέστερη κατεύθυνση για τη συνέχεια της δουλειάς τους.

Διδασκαλία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Διάρκεια κύκλου: Ιανουάριος–Μάρτιος 2027

Συναντήσεις: Κάθε Τρίτη στις 20.00

Κόστος κύκλου: 280€ σε δυο δόσεις ή 250€ εφάπαξ

Εγγραφή: Χωρίς επιπλέον κόστος εγγραφής

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στα Φυτώρια συμπληρώνετε την παρακάτω αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας και το εργαστήριο ενδιαφέροντος και την στέλνετε στο edu@theatro-technis.gr. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και την ολοκλήρωση της εγγραφής δίνονται από την γραμματεία των Φυτωρίων.

Χώρος μαθημάτων: Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης, Ιπποκράτους 70

Επικοινωνία: edu@theatro-technis.gr

Τηλέφωνα: 210 3603941

Υπεύθυνη γραμματείας Φυτωρίων: Ελένη Νιωτάκη

Παροχή για όλα τα Φυτώρια: Δωρεάν παρακολούθηση των παραστάσεων του Θεάτρου Τέχνης