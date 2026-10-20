Εξάρχεια: Διαρροή φυσικού αερίου σε οικεία - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Snapshot Σημειώθηκε διαρροή φυσικού αερίου σε κατοικία στην οδό Δοξαπατρή στα Εξάρχεια το πρωί της Τρίτης 20/10.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε με πέντε πυροσβέστες και ένα όχημα για την αντιμετώπιση της διαρροής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί προληπτικά στην οδό Δοξαπατρή από το ύψος της οδού Αποκαύκων.

Τα αίτια της διαρροής παραμένουν άγνωστα και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/10) στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, μετά από διαρροή φυσικού αερίου σε κατοικία. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διαρροή σημειώθηκε σε σπίτι επί της οδού Δοξαπατρή, με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με ένα όχημα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορίαΕξαιτίας της διαρροής φυσικού αερίου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δοξαπατρή, από το ύψος της οδού Αποκαύκων.

Η διακοπή εφαρμόστηκε προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της διαρροής, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.