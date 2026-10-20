Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Snapshot Συναγερμός σήμανε λόγω οσμής αερίου σε κατοικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29, στα Εξάρχεια.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες και η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Δοξαπατρή.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε από συνεργείο της ΔΕΦΑ που κλήθηκε να επέμβει.

Μετά την αποκατάσταση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και οι υπηρεσίες Πυροσβεστικής και Αστυνομίας αποχώρησαν. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική και την Αστυνομία, μετά από αναφορά για οσμή αερίου σε κατοικία στην περιοχή του Λυκαβηττού, από την πλευρά των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ειδοποίηση αφορούσε οικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29. Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρασφάλεια, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα από συνεργείο της ΔΕΦΑ, το οποίο κλήθηκε στο σημείο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έληξε ο συναγερμός, η κυκλοφορία στον δρόμο αποκαταστάθηκε και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αποχώρησαν.

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