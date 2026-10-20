Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή

Μίλτος Τσεκούρας

Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συναγερμός σήμανε λόγω οσμής αερίου σε κατοικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29, στα Εξάρχεια.
  • Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες και η Αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Δοξαπατρή.
  • Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε από συνεργείο της ΔΕΦΑ που κλήθηκε να επέμβει.
  • Μετά την αποκατάσταση, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και οι υπηρεσίες Πυροσβεστικής και Αστυνομίας αποχώρησαν.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Πυροσβεστική και την Αστυνομία, μετά από αναφορά για οσμή αερίου σε κατοικία στην περιοχή του Λυκαβηττού, από την πλευρά των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ειδοποίηση αφορούσε οικία στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29. Στο σημείο έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρασφάλεια, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα από συνεργείο της ΔΕΦΑ, το οποίο κλήθηκε στο σημείο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, έληξε ο συναγερμός, η κυκλοφορία στον δρόμο αποκαταστάθηκε και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αποχώρησαν.

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