Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

Ο διάσημος τραγουδιστής Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου του Σεντ Λούις, όπου και εισήχθη μετά από συναυλία του στην πόλη, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο 77χρονος τραγουδιστής μετέβη μόνος του σε τοπικό νοσοκομείο, μετά από την συναυλία που πραγματοποίησε στο στάδιο The Muny, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Όπως μεταδίδει το μέσο, ο Ρίτσι ελπίζει να πάρει εξιτήριο τη Τρίτη, καθώς οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας ελαφριάς αφυδάτωσης.

Άτομα που βρέθηκαν στη συναυλία, δήλωσαν ότι προς το τέλος της παράστασης ο Ρίτσι φαινόταν να δυσκολεύεται να σταθεί όρθιος και ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να είναι καθιστός κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του τελευταίου τραγουδιού της βραδιάς το «All Night Long».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο και τον Ιούνιο, καθώς είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Μινεσότα.