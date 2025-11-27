Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα

Ο πρόεδρος της χώρας συνελήφθη από τους πραξικοπηματίες

Newsbomb

Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα

Οι αξιωματικοί κατά την ανακοίνωση του πραξικοπήματος.

X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο πραξικόπημα εκδηλώθηκε στην Αφρική την Τετάρτη (26/11), μετά από αυτό στη Μαδαγασκάρη τον Οκτώβριο, αυτή τη φορά στη Γουινέα-Μπισάου.

Μια ομάδα στρατιωτικών αξιωματικών δήλωσε ότι έχει αναλάβει τον έλεγχο της χώρας, εν μέσω αναφορών ότι ο πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό έχει συλληφθεί.

Λίγο μετά από τους ήχους πυροβολισμών στην πρωτεύουσα, Μπισάου, κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν το BBC ότι ο Εμπαλό είχε συλληφθεί.

Στη συνέχεια, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν στην κρατική τηλεόραση και δήλωσαν ότι έχουν αναστείλει την εκλογική διαδικασία, ενώ η χώρα της Δυτικής Αφρικής αναμένει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής (23/11).

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι ενεργούν για να αποτρέψουν μια συνωμοσία ανώνυμων πολιτικών που έχουν «την υποστήριξη ενός γνωστού βαρόνου των ναρκωτικών» με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, και ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων και την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Έχω καθαιρεθεί»

Η χώρα, που βρίσκεται ανάμεσα στη Σενεγάλη και τη Γουινέα στη δυτική Αφρική, είναι επιρρεπής σε πραξικοπήματα και είναι γνωστή ως διαβόητος κόμβος διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο στρατός ασκεί μεγάλη επιρροή από την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία το 1974.

Τα αποτελέσματα των εκλογών αναμένονταν την Πέμπτη - τόσο ο Εμπαλό όσο και ο στενότερος αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας είχαν ανακοινώσει ότι νίκησαν.

Ο Ντίας είχε την υποστήριξη του πρώην πρωθυπουργού Ντομίνγκος Περέιρα, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο Εμπαλό δήλωσε στο France 24 σε τηλεφωνική συνέντευξη: «Έχω καθαιρεθεί».

γουινεα-πρόεδρος.jpg

Ο πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό.

Χ

Υπό κράτηση και ο αρχηγός του στρατού

Κυβερνητικές πηγές έχουν από τότε δηλώσει στο BBC ότι ο Ντίας, ο Περέιρα και ο υπουργός Εσωτερικών Botché Candé έχουν επίσης συλληφθεί.

Οι πραξικοπηματίες έχουν επίσης θέσει υπό κράτηση τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Biague Na Ntan, και τον αναπληρωτή του, στρατηγό Mamadou Touré, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες των αποστολών παρατήρησης των εκλογών από την Αφρικανική Ένωση και τον οργανισμό της Δυτικής Αφρικής Ecowas εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία για την ανακοίνωση πραξικοπήματος από τις ένοπλες δυνάμεις».

Guinea Bissau Election

Πολίτης ψηφίζει στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

AP/Darcicio Barbosa

Ανέφεραν ότι η χώρα ήταν έτοιμη για την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά από μια διαδικασία που χαρακτήρισαν «ομαλή και ειρηνική».

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που οι αποστολές είχαν μόλις ολοκληρώσει τη συνάντησή τους με τους δύο κορυφαίους υποψηφίους για την προεδρία, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν για την προθυμία τους να αποδεχθούν τη βούληση του λαού», ανέφεραν.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έδιωξαν ασκούμενη αστυνομικό επειδή έδινε πληροφορίες στον έμπορο ναρκωτικών σύντροφό της

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τα παιδιά επιστρέφουν χωρίς βιβλία και τσάντες σε αυτοσχέδιες σχολικές αίθουσες

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 100 καλύτερες μπύρες στον κόσμο: Το Taste Atlas αποφάσισε

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai - Διασώθηκαν έξι σκιερ

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Sisterhood» στον Κινηματογράφο: Το φεστιβάλ που γιορτάζει τη γυναικεία αλληλεγγύη 

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

13:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Επίσημο το deal με Μυστακίδη

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα - Βίντεο

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

«Πανικοβάλλομαι κάθε φορά που βήχει»: Ο τοξικός αέρας του Δελχί αρρωσταίνει τα παιδιά

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Play 2 Win - Celebrity Basketball Game» - Όλοι μια ομάδα για τη W.I.N. Hellas

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα: Πλημμύρες στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αιτωλοακαρνανία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έχτισε τα αγάλματα στο Νησί του Πάσχα: Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο μετά από 9 αιώνες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ