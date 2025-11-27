Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα

Νέο πραξικόπημα εκδηλώθηκε στην Αφρική την Τετάρτη (26/11), μετά από αυτό στη Μαδαγασκάρη τον Οκτώβριο, αυτή τη φορά στη Γουινέα-Μπισάου.

Μια ομάδα στρατιωτικών αξιωματικών δήλωσε ότι έχει αναλάβει τον έλεγχο της χώρας, εν μέσω αναφορών ότι ο πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό έχει συλληφθεί.

Λίγο μετά από τους ήχους πυροβολισμών στην πρωτεύουσα, Μπισάου, κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν το BBC ότι ο Εμπαλό είχε συλληφθεί.

Στη συνέχεια, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν στην κρατική τηλεόραση και δήλωσαν ότι έχουν αναστείλει την εκλογική διαδικασία, ενώ η χώρα της Δυτικής Αφρικής αναμένει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής (23/11).

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι ενεργούν για να αποτρέψουν μια συνωμοσία ανώνυμων πολιτικών που έχουν «την υποστήριξη ενός γνωστού βαρόνου των ναρκωτικών» με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, και ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων και την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Έχω καθαιρεθεί»

Η χώρα, που βρίσκεται ανάμεσα στη Σενεγάλη και τη Γουινέα στη δυτική Αφρική, είναι επιρρεπής σε πραξικοπήματα και είναι γνωστή ως διαβόητος κόμβος διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο στρατός ασκεί μεγάλη επιρροή από την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία το 1974.

Τα αποτελέσματα των εκλογών αναμένονταν την Πέμπτη - τόσο ο Εμπαλό όσο και ο στενότερος αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας είχαν ανακοινώσει ότι νίκησαν.

Ο Ντίας είχε την υποστήριξη του πρώην πρωθυπουργού Ντομίνγκος Περέιρα, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο Εμπαλό δήλωσε στο France 24 σε τηλεφωνική συνέντευξη: «Έχω καθαιρεθεί».

Ο πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπαλό. Χ

Υπό κράτηση και ο αρχηγός του στρατού

Κυβερνητικές πηγές έχουν από τότε δηλώσει στο BBC ότι ο Ντίας, ο Περέιρα και ο υπουργός Εσωτερικών Botché Candé έχουν επίσης συλληφθεί.

Οι πραξικοπηματίες έχουν επίσης θέσει υπό κράτηση τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Biague Na Ntan, και τον αναπληρωτή του, στρατηγό Mamadou Touré, σύμφωνα με τις πηγές.

Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες των αποστολών παρατήρησης των εκλογών από την Αφρικανική Ένωση και τον οργανισμό της Δυτικής Αφρικής Ecowas εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία για την ανακοίνωση πραξικοπήματος από τις ένοπλες δυνάμεις».

Πολίτης ψηφίζει στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. AP/Darcicio Barbosa

Ανέφεραν ότι η χώρα ήταν έτοιμη για την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά από μια διαδικασία που χαρακτήρισαν «ομαλή και ειρηνική».

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που οι αποστολές είχαν μόλις ολοκληρώσει τη συνάντησή τους με τους δύο κορυφαίους υποψηφίους για την προεδρία, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν για την προθυμία τους να αποδεχθούν τη βούληση του λαού», ανέφεραν.

*Με πληροφορίες από BBC

