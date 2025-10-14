Μαδαγασκάρη: Ο στρατός διέλυσε Γερουσία και Συνταγματικό δικαστήριο

«Θα αναλάβουμε από σήμερα την εξουσία και διαλύουμε τη Γερουσία και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Εθνοσυνέλευση θα συνεχίσει το έργο της» ανέφερε ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα σε μια ομιλία του έξω από το προεδρικό μέγαρο, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μαδαγασκάρη: Ο στρατός διέλυσε Γερουσία και Συνταγματικό δικαστήριο

Ο συνταγματάρχης 

Colonel Michael Randrianirina addresses protesters gathered outside the town hall on Independence Avenue during a nationwide youth-led demonstration against frequent power outages and water shortages, in Antananarivo, Madagascar, October 14, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy

REUTERS
Η στρατιωτική μονάδα που είχε ταχθεί στο πλευρό του κινήματος κατά του προέδρου της Μαδαγασκάρης Αντρί Ρατζοελίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι «ανέλαβε την εξουσία», αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση που καθαίρεσε τον αρχηγό του κράτους.

Ο νεός στρατιωτικός ηγέτης δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα διατηρήσουν την εξουσία στη χώρα για μια μεταβατική περίοδο δύο ετών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

μαδαγασκάρη-ραντριανιρίνα

Ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα, στην λεωφόρο ανεξαρτησίας της πρωτεύουσας Ανταναρίβο στην Μαδαγασκάρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Zo Andrianjafy

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κάλεσε τον συνταγματάρχη Ραντριανιρίνα να αναλάβει την προεδρία, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα και του ζήτησε να οργανώσει εκλογές εντός των επόμενων 60 ημερών.

Λίγο νωρίτερα, ο Ρατζοελίνα, που βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία, ανακοίνωσε ότι διαλύει την Εθνοσυνέλευση και κατήγγειλε ότι η παραπομπή του σε δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσης «στερείτο νομιμότητας».

Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RFI ο Ρατζοελίνα έφυγε από τη χώρα την Κυριακή, με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Ο στρατός του είχε αναθέσει την εξουσία για πρώτη φορά το 2009, έπειτα από μια λαϊκή εξέγερση.

«Θα συστήσουμε μια επιτροπή αποτελούμενη από αξιωματικούς του στρατού, της χωροφυλακής, της εθνικής αστυνομίας. Ίσως να υπάρχουν και πολίτες σύμβουλοι σε αυτήν. Αυτή η επιτροπή θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο της προεδρίας. Ταυτόχρονα, μέσα σε μερικές ημέρες, θα συγκροτήσουμε πολιτική κυβέρνηση», είπε στην τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου ο συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα, ο επικεφαλής της μονάδας Capsat.

μαδαγασκάρη

Στρατιώτες μαζί με διαδηλωτές έξω από το δημαρχείο της πρωτεύουσας Ανταναρίβο στη Μαδαγασκάρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Siphiwe Sibeko

Η μονάδα αυτή, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πραξικόπημα του 2009, ανέτρεψε την ισορροπία δυνάμεων το Σάββατο, όταν ενώθηκε με τους διαδηλωτές που είχαν ξεκινήσει το κίνημα διαμαρτυρίας στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αξιωματικοί της κάλεσαν τις δυνάμεις ασφαλείας «να αρνηθούν να πυροβολήσουν» τους διαδηλωτές και στη συνέχεια ενώθηκαν μαζί τους.

Συνολικά 130 από τους 163 βουλευτές, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα που απαιτούνται, ψήφισαν σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του Αντρί Ρατζοελίνα. Κανονικά, η καθαίρεση θα έπρεπε να επικυρωθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο όμως διαλύθηκε από τον στρατό.

Μαδαγασκάρη

Διαδηλωτές στο Ανταναρίβο της Μαδαγασκάρης το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Zo Andrianjafy

Η Μαδαγασκάρη, ένα φτωχό νησί του Ινδικού Ωκεανού, έχει μακρά ιστορία λαϊκών εξεγέρσεων και στρατιωτικών κυβερνήσεων.

Ο πρόεδρος Ρατζοελίνα είπε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει «πολλές επίσημες επισκέψεις σε φιλικές χώρες, μέλη του SADC», του Οργανισμού Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής.

Στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο παραμένουν ακόμη συγκεντρωμένοι χιλιάδες διαδηλωτές. Πρόκειται κυρίως για νέους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συλλογικότητας GenZ, με τους οποίους στη συνέχεια ενώθηκαν εργαζόμενοι, μετά την απεργία που κήρυξαν πολλά συνδικάτα, αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Τουλάχιστον το 80% των 32 εκατομμυρίων κατοίκων της Μαδαγασκάρης ζει με λιγότερα από 2,80 ευρώ την ημέρα, είναι δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα.

