Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης κρύβεται σε «ασφαλές μέρος» υπό τον φόβο πραξικοπήματος

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα, φέρεται να έχει καταφύγει σε «ασφαλές μέρος» μετά από απόπειρα δολοφονίας και εβδομάδες πολιτικών αναταραχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα με στρατιωτικό γαλλικό αεροπλάνο, αλλά η ακριβής τοποθεσία του παραμένει άγνωστη.

Οι αποτυχημένες προσπάθειες του Ρατζοελίνα να κατευνάσει τους νεαρούς διαδηλωτές - γνωστούς ως «Gen Z Mada» - οδήγησαν τον πρόεδρο να απολύσει ολόκληρη την κυβέρνησή του και να κάνει άλλες παραχωρήσεις, χωρίς αποτέλεσμα.

Δεν έχει εμφανιστεί από την Τετάρτη, και το Σαββατοκύριακο το γραφείο του Ρατζοελίνα ανακοίνωσε ότι ήταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια να τον απομακρύνουν από την εξουσία.

Η ομιλία του προς τον λαό αναβλήθηκε αρκετές φορές τη Δευτέρα εν μέσω του χάους, καθώς στρατιώτες απείλησαν να καταλάβουν τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης στο νησί του Ινδικού Ωκεανού.

Τελικά, σε μετάδοση στο Facebook, δήλωσε: «Από τις 25 Σεπτεμβρίου, έχουν γίνει απόπειρες κατά της ζωής μου και απόπειρες πραξικοπήματος. Μια ομάδα στρατιωτικών και πολιτικών σχεδίαζε να με δολοφονήσει.

Αναγκάστηκα να βρω ένα ασφαλές μέρος για να προστατεύσω τη ζωή μου».

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα: να γίνει σεβαστό το ισχύον σύνταγμα της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι φόβους για επικείμενο πραξικόπημα στη χώρα είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης έπειτα από την κοινή διαδήλωση πολιτών και μιας ελίτ στρατιωτικής μονάδας στους δρόμους το Σάββατο (11/10) η οποία ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (12/10) ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο του στρατού.

Η επέμβαση της ελίτ μονάδας «Capsat» ήρθε έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων υπό την ηγεσία των νέων, οι οποίες ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου ενάντια στην έλλειψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και επεκτάθηκαν σε εκκλήσεις για την παραίτηση του προέδρου, Αντρί Ρατζοελίνα, το τέλος της διαφθοράς και τη ριζική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος.

Ο Ρατζοελίνα δήλωσε ότι βρισκόταν «στη χώρα... διαχειριζόμενος τις εθνικές υποθέσεις», σε μια δήλωση που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής (12/10). Ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός, Ruphin Fortunat Zafisambo, είχε δηλώσει στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο το βράδυ του Σαββάτου ότι η κυβέρνηση ήταν «απόλυτα έτοιμη να ακούσει και να συμμετάσχει σε διάλογο με όλες τις παρατάξεις – νέους, συνδικάτα ή ένοπλες δυνάμειες», αναφέρει ο Guardian.

Ο Ρατζοελίνα δήλωσε: «Η προεδρία της δημοκρατίας επιθυμεί να ενημερώσει τον λαό και τη διεθνή κοινότητα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας, αντίθετη με το σύνταγμα και τις δημοκρατικές αρχές. »