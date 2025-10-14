Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη: Συνταγματάρχης ανακοίνωσε ότι ο στρατός αναλαμβάνει την εξουσία

Ο στρατός της Μαδαγασκάρης ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας, δήλωσε την Τρίτη (14/10) ένας συνταγματάρχης του στρατού, μετά την φυγή του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

«Αναλάβαμε την εξουσία», δήλωσε στον εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Ραντριανιρίνα, ο οποίος ηγήθηκε μιας ανταρσίας στρατιωτών που εντάχθηκαν στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές της Γενιάς Ζ.

Ο Ραντριανιρίνα πρόσθεσε ότι ο στρατός διέλυσε όλα τα θεσμικά όργανα εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή την Εθνοσυνέλευση, η οποία ψήφισε την παραπομπή του Ρατζοελίνα σε δίκη λίγα λεπτά νωρίτερα.

Madagascar’s military has announced that it is taking control of the country, AFP reports.



The lower house of parliament has impeached ousted President Andry Rajoelina, who earlier declared the dissolution of the chamber before fleeing the country. https://t.co/WgWaf2z5ow pic.twitter.com/LeY9lFygC0 — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025

Την καθαίρεση του προέδρου ξεκινά η εθνοσυνέλευση

Νωρίτερα σήμερα η κάτω βουλή του Κοινοβουλίου στη Μαδαγασκάρη ψήφισε υπέρ της παραπομπής με το ερώτημα της καθαίρεσης του προέδρου Αντρί Ρατζοελίνα ο οποίος έχει διαφύγει στο εξωτερικό έπειτα από αντιπαράθεση με τον στρατό και τους διαδηλωτές των οποίων ηγούνται οι νέοι.

Η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, με 130 ψήφους υπέρ και ένα λευκό, ελήφθη ώρες αφότου ο 51χρονος ηγέτης επιδίωξε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με διάταγμα, βαθαίνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.

Παρότι αναχώρησε με γαλλικό πολεμικό αεροσκάφος, ο Ρατζοελίνα αρνείται να παραιτηθεί αψηφώντας διαδηλώσεις που πραγματοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες η GenZ απαιτώντας την παραίτησή του, και τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.

Η προεδρία δήλωσε ότι η συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης ήταν αντισυνταγματική και ως εκ τούτου κάθε απόφαση είναι "άκυρη".

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ρατζοελίνα, στις 6 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Σε διάγγελμα από άγνωστη τοποθεσία το βράδυ της Δευτέρας (13/10), ο Ρατζοελίνα αρνήθηκε να παραιτηθεί παρά την πίεση που ασκούν εδώ και εβδομάδες διαδηλώσεις της Gen Z απαιτώντας την παραίτησή του και παρά τις εκτεταμένες λιποταξίες από τον στρατό.

Στρατιώτες μαζί με διαδηλωτές έξω από το δημαρχείο της πρωτεύουσας Ανταναρίβο στη Μαδαγασκάρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Ο Ρατζοελίνα είπε πως αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε ασφαλές μέρος λόγω απειλών για τη ζωή του. Αξιωματούχος της αντιπολίτευσης, στρατιωτική πηγή και ένας ξένος διπλωμάτης δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters πως έφυγε από τη χώρα την Κυριακή με γαλλικό στρατιωτικό αεροπλάνο.

Σε άλλη ανάρτηση στο X, ο Ρατζοελίνα είπε πως η απόφαση να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, που θα ανοίξει τον δρόμο για διεξαγωγή νέων εκλογών σε 60 ημέρες το νωρίτερο, ήταν «αναγκαία προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη» στη Μαδαγασκάρη.

«Ο λαός πρέπει να ακουστεί γι΄άλλη μια φορά. Είναι η ώρα των νέων», είπε.

Νεπάλ, Μαρόκο και τώρα Μαδαγασκάρη

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στη χώρα στις 25 Σεπτεμβρίου για τις ασταμάτητες διακοπές της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης και κλιμακώθηκαν γρήγορα σε μια εξέγερση για ευρύτερες καταγγελίες, περιλαμβανομένης της διαφθοράς, της κακής διακυβέρνησης και της έλλειψης βασικών υπηρεσιών.

Η οργή αντικατοπτρίζει πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των κυβερνουσών ελίτ αλλού, μεταξύ άλλων στο Μαρόκο και στο Νεπάλ.

?BREAKING: CITIZENS BURN PARLIAMENT -POLITICIANS FLEE



In Nepal, leaders tried to ban social media. Protesters torched parliament, forcing politicians to escape by helicopter.



This is a full-on revolt. pic.twitter.com/nfQzPOyEVa — HustleBitch (@HustleBitch_) September 9, 2025

Σήμερα, στην πλατεία 13ης Μαΐου του Ανταναναρίβο, κατά μήκος του κύριου δρόμου με τα φοινικόδεντρα και τα γαλλικά αποικιακά κτήρια, χιλιάδες διαδηλωτές χόρεψαν, πορεύθηκαν, τραγούδησαν τραγούδια και ύψωσαν πλακάτ καταγγέλλοντας τον Ρατζοελίνα ως ανδρείκελο των Γάλλων λόγω της διπλής υπηκοότητάς του και της υποστήριξής του από την πρώην αποκιοκρατική δύναμη.

Πολλοί ανέμιζαν σημαίες της Μαδαγασκάρης και το λάβαρο με την υπογραφή GenZ που δείχνει ένα κρανίο και οστά σε σχήμα χιαστί από την ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων "One piece".

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως η συνταγματική τάξη πρέπει να διατηρεί και ότι αν και η Γαλλία καταλαβαίνει τις καταγγελίες των νέων, αυτές δεν θα πρέπει να τύχουν εκμετάλλευσης από παρατάξεις.

Η σημαία σε διαδήλωση στις Φιλιππίνες. X

Στρατιώτες ενώθηκαν με διαδηλωτές

Ο Ρατζοελίνα εμφανίζεται όλο και περισσότερο απομονωμένος αφότου έχασε την υποστήριξη της CAPSAT, μιας επίλεκτης μονάδας που τον βοήθησε να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009.

Η CAPSAT ενώθηκε με τους διαδηλωτές το σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι θα αρνηθεί να ανοίξει πυρ εναντίον τους και συνοδεύοντας χιλιάδες διαδηλωτές στην κύρια πλατεία της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο. Αργότερα δήλωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη του στρατού και διόρισε νέο επικεφαλής με αποτέλεσμα ο Ρατζοελίνα να προειδοποιήσει την Κυριακή για απόπειρα κατάληψης της εξουσίας.

Η παραστρατιωτική χωροφυλακή και η αστυνομία έχουν εκφράσει από τότε τη διαφωνία τους με τον πρόεδρο.

Η Μαδαγασκάρη, όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι κάτω των 20 ετών, έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια, με τα τρία τέταρτα των κατοίκων να ζουν στη φτώχεια. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε 45% από την απόκτηση της ανεξαρτησίας το 1960 έως το 2020, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

