Για πρώτη φορά κάμερες κατέγραψαν λύκους να κυνηγούν ευρωπαϊκούς βίσονες σε αρχέγονο δάσος

Για πρώτη φορά, κάμερες κατέγραψαν λύκους να επιτίθενται σε ευρωπαϊκούς βίσονες στο δάσος Μπιαλοβιέζα. Αν και δεν καταγράφηκε θανάτωση ζώου, η συμπεριφορά των θηρευτών υποδηλώνει ότι παρόμοια περιστατικά ενδέχεται να έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Το σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 από επιστήμονες της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, μέσω κρυφών καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή, στο αρχαίο δάσος στα σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας, όπου οι ευρωπαϊκοί βίσονες επανεισήχθησαν τη δεκαετία του 1950.

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