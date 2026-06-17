Στενά του Ορμούζ: Η μάχη για την επανεκκίνηση του παγκόσμιου εμπορίου και η «εύθραυστη» κανονικότητα

Ύστερα από τέσσερις μήνες αποκλεισμού, εκατοντάδες πλοία ετοιμάζονται να διασχίσουν ξανά τα Στενά, όμως, η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και του παγκόσμιου εμπορίου θα χρειαστεί χρόνο

Γιάννης Νικηφοράκης

Στενά του Ορμούζ: Η μάχη για την επανεκκίνηση του παγκόσμιου εμπορίου και η «εύθραυστη» κανονικότητα
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ύστερα από τέσσερις μήνες αποκλεισμού, τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να επαναλειτουργήσουν, αλλά η πλήρης αποκατάσταση του εμπορίου και των ενεργειακών ροών θα απαιτήσει χρόνο.
  • Περίπου 500 εμπορικά πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν ακινητοποιημένοι στον Περσικό Κόλπο, με πολλά πλοία να περιμένουν την επίσημη άρση των περιορισμών.
  • Η ασφάλεια της θαλάσσιας διέλευσης αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω πιθανής ναρκοθέτησης, και ευρωπαϊκές χώρες οργανώνουν πολυεθνικό μηχανισμό αποναρκοθέτησης.
  • Η επανεκκίνηση των μεταφορών ενδέχεται να συνοδευτεί από στρατιωτικές συνοδείες και πρόσθετες αποζημιώσεις πληρωμάτων λόγω αυξημένου επιχειρησιακού ρίσκου.
  • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανά τέλη διέλευσης στα Στενά, με την αμερικανική πλευρά να προωθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς χρεώσεις.
Snapshot powered by AI

Ύστερα από τέσσερις μήνες αποκλεισμού λόγω της πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ –ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως– αναμένεται να επαναλειτουργήσουν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ωστόσο, η επανεκκίνηση της κυκλοφορίας δεν σημαίνει αυτόματα επιστροφή στην ομαλότητα. Η αποκατάσταση της εμπορικής δραστηριότητας, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και η επαναφορά των ενεργειακών ροών στα προπολεμικά επίπεδα αποτελούν σύνθετες προκλήσεις που θα απαιτήσουν χρόνο.

Αυτήν τη στιγμή, εκατοντάδες πλοία περιμένουν το «πράσινο φως»

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν «ξέσπασαν» οι πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά ανεστάλη. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε μία θαλάσσια αρτηρία μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες άλλων πρώτων υλών.

Σήμερα, περίπου 500 εμπορικά πλοία και 20.000 ναυτικοί παραμένουν ακινητοποιημένοι στα νερά του Περσικού Κόλπου. Παρ’ ότι ορισμένα σκάφη κατάφεραν να περάσουν το Ορμούζ χωρίς να εκπέμπουν σήμα εντοπισμού, η συντριπτική πλειονότητα εξακολουθεί να αναμένει την επίσημη άρση των περιορισμών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα περισσότερα πλοία βρίσκονται σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς τα πληρώματα συνέχισαν τις εργασίες συντήρησης και τις ασκήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακινησίας. Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετοι τεχνικοί έλεγχοι πριν από την επανέναρξη των δρομολογίων.

Αν και η συμφωνία «ανοίγει» τον δρόμο για την αποκατάσταση των μεταφορών, η ναυτιλιακή αγορά δεν αναμένεται να κινηθεί άμεσα με «σπασμένα» φρένα. Πλοιοκτήτες, ασφαλιστικοί οργανισμοί αξιολογούν ακόμη τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή.

Σε αρκετές περιπτώσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνοδείας των πλοίων από στρατιωτικές ή ειδικές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ, τα πληρώματα ενδέχεται να λάβουν πρόσθετες οικονομικές αποζημιώσεις λόγω του αυξημένου επιχειρησιακού ρίσκου.

Οι πρώτες αναχωρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κυρίως από στόλους που ανήκουν σε κρατικές ή ιδιωτικές εταιρείες των χωρών του Κόλπου και της Ασίας, οι οποίες έχουν άμεσο συμφέρον να επαναφέρουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη κινητοποίηση εκατοντάδων πλοίων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις και συμφόρηση τόσο στη θαλάσσια διέλευση, όσο και τα λιμάνια της περιοχής.

Η απειλή των ναρκών

Επιπλέον, ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες Αρχές, είναι η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων. Τμήματα της περιοχής θεωρούνται πιθανώς ναρκοθετημένα, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες διαδρομές για τη ναυσιπλοΐα.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, τα πλοία αναμένεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες παράκτιες οδούς διέλευσης, οι οποίες ωστόσο δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον συνήθη όγκο κυκλοφορίας.

Για αυτόν τον λόγο, ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει στη συγκρότηση πολυεθνικού μηχανισμού με αντικείμενο την αποναρκοθέτηση και την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν άμεσα, η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν πρόκειται να επιστρέψει γρήγορα στην προπολεμική κατάσταση. Η αλλαγή πληρωμάτων, η αποκατάσταση της παραγωγικής αλυσίδας, η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων και η επαναφορά των εμπορικών συμβολαίων αποτελούν διαδικασίες που χρειάζονται χρόνο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ορισμένα φορτία πετρελαίου θα χρειαστούν έως και 1 μήνα για να φτάσουν στους τελικούς προορισμούς ανά την Ευρώπη, ενώ, η πλήρης ανάκαμψη των εξαγωγών ενδέχεται να απαιτήσει από 4 έως 6 μήνες.

Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπερ σημαίνει ότι η επιστροφή στις προηγούμενες εμπορικές συνήθειες δεν θα είναι αυτόματη. Άλλο ένα θέμα που προκαλεί συζητήσεις, αφορά το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης στα πλοία που θα χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, ενώ, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών που θα συνδέονται με υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και υποστήριξης της ναυσιπλοΐας.

Παράγοντες της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο σενάριο, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να δημιουργήσει νομικές και πολιτικές τριβές, αλλά και να αυξήσει το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών σε μία περίοδο που η αγορά προσπαθεί να επανέλθει σε συνθήκες σταθερότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά», «Μεγάλη επιτυχία η επίσκεψη στους G7»: Ανάρτηση Τραμπ από την Γαλλία με το βλέμμα στις εκλογές του Νοεμβρίου

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τους 86.000 συνδρομητές: Το modus operandi, οι διακομιστές σε Ουκρανία και Βουλγαρία, τα κρυπτονομίσματα και η ζημία των €50 εκατ. για Cosmote, Vodafone και Nova

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος και πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η ΕΕ ξεκίνησε συνομιλίες με το Κρεμλίνο για την Ουκρανία - Συνομιλίες Τραμπ με Πούτιν, Ζελέσκι

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Υγειονομικός προσπάθησε να πουλήσει τα ιδιωτικά ιατρικά της αρχεία

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Θρασύτατη ληστεία: Ξήλωσαν ΑΤΜ με κλεμμένο ανυψωτικό και εξαφανίστηκαν σε 4 λεπτά – Βίντεο

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα

17:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν - Τι ισχύει για προθεσμίες και εκπτώσεις

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγάλο restart στα Στενά του Ορμούζ: Η «μάχη» για την επανεκκίνηση του παγκόσμιου εμπορίου και η «εύθραυστη» κανονικότητα

17:25ΕΥ ΖΗΝ

Τα καλύτερα βότανα για ενέργεια και συγκέντρωση: Τι λειτουργεί και πόσο να πάρετε

17:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» στην Τουρκία από την Ένωση: Τι αναφέρει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για κράτος δικαίου, "Γαλάζια Πατρίδα" και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για τις απειλές η Αντιγόνη - Τι λέει ο ψυχολόγος της

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Χατζηδάκη στο Ελληνικό: Αρχές του 2027 θα μπουν οι πρώτοι κάτοικοι -«Η μεγάλη επένδυση παίρνει σάρκα και οστά»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «ζώνη θανάτου» που κάνει τους στρατιώτες να φοβούνται περισσότερο τη διαδρομή παρά τη μάχη

17:00WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά κάμερες κατέγραψαν λύκους να κυνηγούν ευρωπαϊκούς βίσονες σε αρχέγονο δάσος

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο από καβγά ανήλικων μαθητριών έξω από σχολείο - Συνελήφθησαν 3 ανήλικες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

17:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

13:31TRAVEL

Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για τις απειλές η Αντιγόνη - Τι λέει ο ψυχολόγος της

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

16:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις - Τι ισχύει για αποτελέσματα και Μηχανογραφικό

14:05ΚΟΣΜΟΣ

G7: Οι ηγέτες περίμεναν τον Τραμπ που έφτασε αργοπορημένος - «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Κρανίο της αγνοούμενης επιστήμονος αποκαλύπτει νέο στοιχείο για τον θάνατό της - Η νέα θεωρία για τους εξαφανισμένους επιστήμονες της NASA

17:23ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» στην Τουρκία από την Ένωση: Τι αναφέρει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για κράτος δικαίου, "Γαλάζια Πατρίδα" και παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

15:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης - Πάνω από €7 εκατ. τα κέρδη

14:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικός οδηγός για το posokanei.gov.gr: Πώς θα μπείτε, πώς θα συγκρίνετε 10.000 τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ποιες αλυσίδες συμμετέχουν

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγνωστος εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου – Έσπασε έπιπλα, έβριζε και απειλούσε

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ