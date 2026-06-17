Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

Snapshot Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη γυναίκα στη Βάρκιζα, κόβοντάς της κομμάτι 2

3 εκατοστών από τη γάμπα ενώ κολυμπούσε.

Η γυναίκα έλαβε πρώτες βοήθειες και έκανε ράμματα για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Οι λαγοκέφαλοι θεωρούνται επιθετικά ψάρια με ισχυρές σιαγόνες που προκαλούν σοβαρά τραύματα και είναι πλέον συχνά στις ελληνικές θάλασσες.

Το ψάρι περιέχει νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη) που καθιστά την κατανάλωσή του επικίνδυνη, ενώ το δάγκωμά του δεν είναι τοξικό αλλά μπορεί να προκαλέσει έντονη αιμορραγία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τονίζει την ανάγκη άμεσου καθαρισμού του τραύματος, σταθερής πίεσης για την αιμορραγία και άμεσης ιατρικής φροντίδας, καλώντας ΕΚΑΒ σε σοβαρές περιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Περιστατικό επίθεσης από λαγοκέφαλο σημειώθηκε στην παραλία της Βάρκιζας με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η γυναίκα κολυμπούσε. Το ψάρι επιτέθηκε στην ηλικιωμένη και τη δάγκωσε στη γάμπα και της έκοψε ένα κομμάτι 2 -3 εκατοστών περίπου. Η γυναίκα βγήκε στην παραλία όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ για την αντιμετώπιση του τραύματος έγιναν ράμματα.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς οι λαγοκέφαλοι θεωρούνται ιδιαίτερα επιθετικά είδη και η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες, ενημέρωσε με βίντεο τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

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