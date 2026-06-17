Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κληρικός για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πεθεράς του

Snapshot Συνελήφθη 34χρονος διάκονος στη Θεσσαλονίκη για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πεθεράς του.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στην 8χρονη κόρη του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία για σωματική βλάβη και απειλή ενώπιον ανηλίκου.

Η πεθερά κατήγγειλε ότι της επιτέθηκε για να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου και την έσπρωξε.

Την προανάκριση ανέλαβε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Χαριλάου

Αναλήψεως. Snapshot powered by AI

Κληρικός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επεισόδιο εις βάρος της πεθεράς του, στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 65χρονη πεθερά, το επεισόδιο συνέβη, το πρωί της Τρίτης (16/6), μπροστά στην 8χρονη κόρη του.

Ο 34χρονος διάκονος (σε ιερό ναό) παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου.

Όπως κατήγγειλε η πεθερά, ο γαμπρός της τής επιτέθηκε για να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της- σύζυγο του κατηγορούμενου. Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο, σπρώχνοντάς την προς τα κάτω. Κατά την ίδια, το επεισόδιο συνέβη μπροστά στα μάτια της ανήλικης θυγατέρας του, που έβαλε τα κλάματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έκανε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Χαριλάου - Αναλήψεως.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης