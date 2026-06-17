Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας νότια της Γαύδου

Snapshot Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αεροδιακομιδή ασθενούς από το φορτηγό πλοίο «Great W» νότια της Γαύδου.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο νοσοκομείο ο ασθενής έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής ασθενούς (MEDEVAC), από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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