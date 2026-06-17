Αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας νότια της Γαύδου
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αεροδιακομιδή ασθενούς από το φορτηγό πλοίο «Great W» νότια της Γαύδου.
- Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου.
- Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
- Στο νοσοκομείο ο ασθενής έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε, χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου, αποστολή αεροδιακομιδής ασθενούς (MEDEVAC), από το φορτηγό πλοίο «Great W», το οποίο έπλεε 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12 ∙ ANNOUNCEMENTS
Δυναμική πρεμιέρα για το Release Athens Festival με τη σφραγίδα της Allwyn
12:33 ∙ WHAT THE FACT
Μαθηματικοί ισχυρίζονται ότι βρήκαν σε πόσα χρόνια θα εξαφανιστεί πλήρως η ανθρωπότητα
12:15 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
11:57 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το Μουντιάλ φέρνει «μπελάδες» στα κανάλια
11:44 ∙ WHAT THE FACT
Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας
11:01 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
12:33 ∙ WHAT THE FACT