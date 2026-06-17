Φορτηγό με άχυρα τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φορτηγό με άχυρα τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φορτηγό με τριφύλλι τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας
  • Λιβαδειάς κοντά στην αερογέφυρα Βαγίων.
  • Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει και προσπάθησε να σώσει μέρος του φορτίου.
  • Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 14 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
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Στις φλόγες παραδόθηκε φορτηγό όχημα που κουβαλούσε τριφύλλι στην εθνική οδό Θηβών - Λιβαδειάς, κοντά στην αερογέφυρα Βαγίων.

Όπως αναφέρει το permissos.gr, το συμβάν καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6/26) και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά 7 οχήματα έφτασαν στο σημείο με 14 πυροσβέστες, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για λίγο, μέχρι να γίνει πλήρης κατάσβεση.

O οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε γρήγορα τι συμβαίνει και προσπάθησε να σώσει το ένα φορτίο, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε χωρίς να κινδυνεύσει.

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