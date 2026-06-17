Φορτηγό με άχυρα τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας - Λιβαδειάς
Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φορτηγό με τριφύλλι τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό Θήβας
- Λιβαδειάς κοντά στην αερογέφυρα Βαγίων.
- Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί χωρίς να κινδυνεύσει και προσπάθησε να σώσει μέρος του φορτίου.
- Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 14 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
Στις φλόγες παραδόθηκε φορτηγό όχημα που κουβαλούσε τριφύλλι στην εθνική οδό Θηβών - Λιβαδειάς, κοντά στην αερογέφυρα Βαγίων.
Όπως αναφέρει το permissos.gr, το συμβάν καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6/26) και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά 7 οχήματα έφτασαν στο σημείο με 14 πυροσβέστες, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για λίγο, μέχρι να γίνει πλήρης κατάσβεση.
O οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε γρήγορα τι συμβαίνει και προσπάθησε να σώσει το ένα φορτίο, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε χωρίς να κινδυνεύσει.
Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12 ∙ ANNOUNCEMENTS
Δυναμική πρεμιέρα για το Release Athens Festival με τη σφραγίδα της Allwyn
11:44 ∙ WHAT THE FACT
Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας
11:01 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θρίλερ στα Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη αίματος
21:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ