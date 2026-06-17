Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες αλλά βρίσκεται κοντά σε οικισμό και δρόμο

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
  • Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό και δρόμο, χωρίς προς το παρόν απειλή για κατοικίες.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο.
  • Στη μάχη με τη φωτιά συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό, όπως και στον δρόμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες.

Άμεσα έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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