Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες αλλά βρίσκεται κοντά σε οικισμό και δρόμο
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
- Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό και δρόμο, χωρίς προς το παρόν απειλή για κατοικίες.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο.
- Στη μάχη με τη φωτιά συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό, όπως και στον δρόμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες.
Άμεσα έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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