Φωτιά τώρα στην Καλή Πέλλας: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό και δρόμο, χωρίς προς το παρόν απειλή για κατοικίες.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο.

Στη μάχη με τη φωτιά συμβάλλουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Καλή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται κοντά σε οικισμό, όπως και στον δρόμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες.

Άμεσα έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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