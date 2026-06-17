Φωτιά στο Μαρκόπουλο: Στις φλόγες μονοκατοικία

Κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, όταν ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία. Η εστία εντοπίστηκε σε κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαρκοπούλου, σε πολύ κοντινή απόσταση από το τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Άμεση επέμβαση χωρίς εγκλωβισμούς

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι άνδρες του σώματος ξεκίνησαν αμέσως τις ενέργειες κατάσβεσης για να προλάβουν τυχόν επέκταση των φλογών σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την επιχειρησιακή ροή, το συμβάν είναι μικρής έκτασης.

Τα νέα από το μέτωπο πάντως είναι καθησυχαστικά καθώς ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα εντός της κατοικίας, με την κατάσταση να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

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