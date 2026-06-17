Φωκίδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Ξηρόλιμνη - Ο χάρτης κινδύνου για την Πέμπτη

Snapshot Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Ξηρολίμνη Φωκίδας σε αγροτοδασική έκταση χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 31 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φωκίδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε συνεχώς την κατάσταση μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη 18 Ιουνίου σε Αττική, Εύβοια, νησιά του Αιγαίου και Κρήτη. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ξηρολίμνης Φωκίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο σε αγροτοδασική έκταση, ωστόσο η άμεση επέμβαση των δυνάμεων κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Ρίψεις νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φωκίδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη 18/6

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για αύριο Πέμπτη 17 Ιουνίου, υπάρχει υψηλός κίνδυνος επιπέδου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς στις εξής περιοχές:

Αττική, Εύβοια

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος

Ηράκλειο, Λασίθι

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