Πυρκαγιές: Χάρτης πρόβλεψης για την Πέμπτη - «Κίτρινη» η Αττική
Κίτρινος συναγερμός σε έντεκα περιοχές της χώρας
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Τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για αύριο Πέμπτη, 18 Ιουνίου, δημοσίευσε η Πυροσβεστική.
Έντεκα περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό.
Αναλυτικά, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι η Αττική και οι περιοχές Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Ηράκλειο, Λασίθι.
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