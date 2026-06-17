Πυρκαγιές: Χάρτης πρόβλεψης για την Πέμπτη - «Κίτρινη» η Αττική

Τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για αύριο Πέμπτη, 18 Ιουνίου, δημοσίευσε η Πυροσβεστική.

Έντεκα περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό.

Αναλυτικά, σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 είναι η Αττική και οι περιοχές Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Ηράκλειο, Λασίθι.

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