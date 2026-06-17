Βανς: Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν θα δημοσιοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή

Snapshot Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν θασιοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, με τον Λευκό Οίκο να πιέζει για νωρίτερη δημοσίευση.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ άμεσα και θέτει προϋποθέσεις για την άρση κυρώσεων, όπως τη διακοπή χρηματοδότησης τρομοκρατίας και την παύση πυρηνικού προγράμματος.

Η οικονομική βοήθεια προς το Ιράν εξαρτάται από ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά της χώρας απέναντι στις ΗΠΑ και την περιοχή.

Δεν προβλέπεται άμεση αποδέσμευση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή άλλων οικονομικών πόρων χωρίς ουσιαστική μεταστροφή της ιρανικής πολιτικής. Snapshot powered by AI

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα δημοσιοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή «το αργότερο» και ότι ο Λευκός Οίκος πιέζει για να δημοσιοποιηθεί νωρίτερα.

Ο Βανς δήλωσε στο CBS Mornings ότι οι διαπραγματευτές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας, «μας ζήτησαν να μην δημοσιοποιήσουμε το πλήρες κείμενο για λίγο ακόμα».

«Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να τους πιέσουμε να το δημοσιοποιήσουν σήμερα, γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε τον αμερικανικό λαό για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας», είπε ο Βανς.

Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ

Ο Βανς ανέφερε ότι η συμφωνία θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ «αμέσως» και θα παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο το Ιράν θα μπορεί να αποκομίσει οφέλη, εφόσον ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τη διακοπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την παύση των προσπαθειών για την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Όταν λέω οφέλη, εννοώ την άρση των κυρώσεων που βαρύνουν την οικονομία τους», είπε. «Έχουμε καταστρέψει το πυρηνικό τους πρόγραμμα, αλλά ένα από τα πράγματα που προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος είναι να τους δώσει το κίνητρο να μην επιχειρήσουν να ξαναχτίσουν αυτό το πρόγραμμα μακροπρόθεσμα».

Όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία περιλαμβάνει τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης του Ιράν και την αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, ο Βανς απάντησε: «Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν θα δοθεί στο Ιράν, εκτός αν το Ιράν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται έναντι του υπόλοιπου κόσμου».

«Αυτό που λέει στην πραγματικότητα ο πρόεδρος είναι ότι, αν το Ιράν μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την περιοχή, καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο, τότε το Ιράν μπορεί να αποκομίσει ορισμένα οικονομικά οφέλη», είπε ο Βανς.

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