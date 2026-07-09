Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιουλίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Ιουλίου
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ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Ελεύθερος Τύπος: Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το casus belli

Εστία: ΝΑΤΟ – Υποβάθμισε τη Ρωσία από «άμεση» σε «μακροπρόθεσμη απειλή»

Η Καθημερινή: Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο

Τα Νέα: Σύνοδος ΝΑΤΟ: Σε συναγερμό η Αθήνα – Alert 117 ημερών

Ναυτεμπορική: «Μπουρίνι» γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα

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