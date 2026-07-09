Γιατί η Gen Z «διαφημίζει» τα hangover της: Μαύροι κύκλοι και πονοκέφαλοι σε TikTok και Instagram

Πώς το hangover έγινε trend στο TikTok και το Instagram, με νέους να το παρουσιάζουν ως μέρος της διασκέδασης και όχι ως συνέπεια της υπερβολής.

Μίλτος Τσεκούρας

Γιατί η Gen Z «διαφημίζει» τα hangover της: Μαύροι κύκλοι και πονοκέφαλοι σε TikTok και Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
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Snapshot
  • Νέοι χρήστες στο TikTok και το Instagram παρουσιάζουν το hangover ως φυσική και θετική συνέπεια μιας διασκεδαστικής βραδιάς, ρομαντικοποιώντας την εξάντληση και τους πονοκεφάλους.
  • Η τάση αυτή λειτουργεί αντισυμβατικά σε σχέση με την κουλτούρα της ευεξίας, προβάλλοντας την ανάγκη για ισορροπία και αποφυγή ενοχών μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
  • Δημιουργοί μετατρέπουν τις στιγμές ανάρρωσης σε αισθητικά προσεγμένο περιεχόμενο, συχνά προωθώντας προϊόντα για ανακούφιση από το hangover.
  • Το hangover θεωρείται από τη γενιά Ζ ως «τροπαίο» μιας σπάνιας πλέον βραδινής εξόδου, λόγω της μείωσης των κοινωνικών δραστηριοτήτων για οικονομικούς λόγους.
  • Τα βίντεο αποφεύγουν ακραίες συμπεριφορές και επικεντρώνονται στο συνηθισμένο hangover, με τους περισσότερους δημιουργούς να είναι κάτω των 30 ετών και να ανακάμπτουν γρήγορα.
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Η εικόνα ενός τυπικού hangover συνήθως περιλαμβάνει ένα πρωινό κάτω από τα σκεπάσματα, άφθονα ισοτονικά ποτά και έντονες τύψεις για όσα μπορεί να ειπώθηκαν το προηγούμενο βράδυ.

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει ριζικά για την GEN Z που επιλέγει να «διαφημίζει» την εξάντλησή της έπειτα από μια βραδιά κατανάλωσης αλκοόλ στο TikTok και το Instagram.

Αντί να κρύβονται, οι νεαροί χρήστες προβάλλουν τους μαύρους κύκλους και τους έντονους πονοκεφάλους ως φυσική συνέπεια μιας καλής βραδιάς. Μετατρέπουν τις κακές επιλογές τους σε ψηφιακό περιεχόμενο με μια γυαλιστερή, σχεδόν αθώα εικόνα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα νεαρής χρήστριας η οποία, σε βίντεο όπου χορεύει ενώ βουρτσίζει τα δόντια της φορώντας φαρδιά ρούχα, ανέφερε ότι η προβολή του hangover αποδεικνύει απλώς ότι είναι νέα και πέρασε τέλεια το προηγούμενο βράδυ, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως κάτι όμορφο.

Άλλες γυναίκες αναρτούν βίντεο όπου περπατούν χαμογελαστές σε ηλιόλουστες βόλτες της επόμενης ημέρας, δηλώνοντας πως νιώθουν γεμάτες αγάπη και χαρά παρά τον πονοκέφαλο. Ορισμένοι δημιουργοί περιγράφουν την εξάντλησή τους στα σπίτια τους ως επίδειξη μιας έντονης νυχτερινής ζωής, «ντύνοντας» τις αναρτήσεις τους με κλασική μουσική υπόκρουση.

Η κουλτούρα της ευεξίας

Η συγκεκριμένη ανερχόμενη τάση μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια αντίδραση στην κουλτούρα της συνεχούς βελτιστοποίησης του σώματος, με την εμμονή στις αυστηρές δίαιτες και τα συστήματα παρακολούθησης υγείας. Σύμφωνα με τη Μέρι Αν Πόρτο, συντάκτρια ψηφιακού μέσου με θέμα τα ποτά, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνεχώς για την κουλτούρα της ευεξίας. Παρόλο που η ίδια δεν θεωρεί σωστή την εξιδανίκευση της σωματικής εξάντλησης, επισημαίνει ότι η τάση αφορά την αποφυγή των ενοχών μετά από μια βραδιά διασκέδασης, προτάσσοντας την ανάγκη για ισορροπία.

Η ανάρτηση περιεχομένου που παρουσιάζει το hangover ως κάτι σχεδόν επιθυμητό λειτουργεί αντισυμβατικά σε μια εποχή υπερφιλτραρισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι τέλειες εικόνες και οι συμβουλές για υγιεινή ζωή, το περιεχόμενο γύρω από το αλκοόλ προβάλλει μια ανέμελη και πολύχρωμη καταστροφικότητα. Όπως εξηγεί ο Ντέιβ Ινφάντε, αναλυτής της αμερικανικής κουλτούρας του ποτού, αυτό το πρότυπο ήταν πάντα ελκυστικό για τους νέους και πλέον αναβιώνει δυναμικά από τους σημερινούς εικοσάρηδες.

Σαν σκηνές από ρομαντική κομεντί

Η επιρροή διάσημων δημιουργών είναι εμφανής, με τους νέους να μιμούνται πρόσωπα που έχτισαν το κοινό τους καταγράφοντας τις ξέφρενες φοιτητικές τους βραδιές. Παράλληλα, δημιουργοί όπως η 26χρονη δασκάλα pilates Άλανα Μπλούμπεργκ μετατρέπουν τη ρουτίνα ανάρρωσης σε αισθητικά άρτιο περιεχόμενο. Ανάβοντας κεριά και διαβάζοντας νωχελικά, μετατρέπουν τις άβολες στιγμές σε σκηνές που θυμίζουν ρομαντική κομεντί, προκειμένου να μην μείνουν αδρανείς στο κρεβάτι.

Πέρα από την αισθητική, η νέα μόδα λειτουργεί συχνά και ως συγκαλυμμένη διαφήμιση. Οι αναρτήσεις γεμίζουν με προϊόντα που υπόσχονται ανακούφιση, με τους χρήστες να προβάλλουν ενεργειακά ποτά, παγωμένους καφέδες και ισοτονικά ως απολύτως απαραίτητα για την αποθεραπεία τους.

Το γεγονός ότι η γενιά Ζ ασχολείται τόσο έντονα με το hangover προκαλεί έκπληξη, καθώς συχνά περιγράφεται ως μια γενιά που αποφεύγει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η μείωση της κατανάλωσης αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος εξόδου περιορίζει τις κοινωνικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 75% των νέων μειώνει τις εξόδους του καθαρά για οικονομικούς λόγους. Έτσι, το hangover καταλήγει να αποτελεί ένα είδος τροπαίου, ένα αναμνηστικό για μια σπάνια πλέον βραδινή έξοδο.

Η συγκεκριμένη τάση στα social media πάντως έχει σαφή όρια. Τα βίντεο αποφεύγουν τις ακραίες εικόνες και εξιδανικεύουν αποκλειστικά το συνηθισμένο hangover, χωρίς να προβάλλουν επικίνδυνες συμπεριφορές. Το σημαντικότερο είναι ότι οι περισσότεροι δημιουργοί είναι κάτω των 30 ετών, γεγονός που τους επιτρέπει να ανακάμπτουν γρήγορα από την κατανάλωση αλκοόλ, πριν οι συνέπειες γίνουν πιο έντονες και δυσάρεστες με την πάροδο του χρόνου.

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