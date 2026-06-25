Η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του καύσωνα

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στέφανι Ριστ, δήλωσε σήμερα πως οι κίνδυνοι για τους νέους και τους ηλικιωμένους μπορεί να είναι αρκετά σοβαροί

Ελένη Ευστρατίου

Η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του καύσωνα

Παρίσι, Γαλλία

EPA/YOAN VALAT
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από την Παρασκευή λόγω του παρατεταμένου καύσωνα.
  • Οι κίνδυνοι για την υγεία από τον καύσωνα είναι σοβαροί, ιδιαίτερα για νέους και ηλικιωμένους, με αύξηση του υγειονομικού συναγερμού στο υψηλότερο επίπεδο.
  • Η κατανάλωση αλκοόλ εντείνει την αφυδάτωση, τη θερμική εξάντληση και μειώνει την ικανότητα θερμορύθμισης του σώματος.
  • Ο καύσωνας μπορεί να προκαλέσει ηλίαση, θερμική εξάντληση, θερμοπληξία και καρδιαγγειακά προβλήματα, απαιτώντας αυξημένη προσοχή και ιατρική φροντίδα.
  • Το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και επιδεινώνει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο, αυξάνοντας την πιθανότητα ηλιακών εγκαυμάτων.
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Η Γαλλία προχωρά σε έκτακτα μέτρα εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα που βιώνει εδώ και μία εβδομάδα.

Ένα από τα μέτρα που πρόκειται να ξεκινήσουν από αύριο, Παρασκευή, είναι η απαγόρευση του αλκοόλ σε δημόσιους χώρους.

Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό των προβλημάτων που προκαλούνται στην υγεία εξαιτίας του καύσωνα, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού.

«Θα εκδώσω απόψε διάταξη, η οποία θα προβλέπει την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αύριο, από το μεσημέρι και έπειτα. Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Πατρίς Φορ σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Προειδοποίηση για κινδύνους στην υγεία όλων των ηλικιών

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στέφανι Ριστ, δήλωσε σήμερα πως οι κίνδυνοι για τους νέους και τους ηλικιωμένους μπορεί να είναι αρκετά σοβαροί λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι το επίπεδο υγειονομικού συναγερμού αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, κάτι που σημαίνει ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων και την προστασία των ευάλωτων.

Οι συνθήκες καύσωνα που έχουν αφήσει την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να επικρατούν εδώ και μέρες αναμένεται να μετατοπιστούν προς τα ανατολικά, με τους μετεωρολόγους στη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία να προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες στη Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές την Πέμπτη και σε όλη τη χώρα την Παρασκευή. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Οι κίνδυνοι στην υγεία εξαιτίας του καύσωνα

Η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να έχει πολλές αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας.

Η πιο συχνή επίδραση είναι η αφυδάτωση, από την απώλεια νερού και ηλεκτρολυτών από το σώμα. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε: ξηροστομία, έντονη δίψα, μειωμένη ποσότητα ούρων (τα οποία μπορεί να είναι σκούρα), κούραση, ζάλη και σύγχυση.

Μείωση της ικανότητας θερμορύθμισης: Όταν η υγρασία είναι υψηλή, η εξάτμιση του ιδρώτα από το δέρμα είναι δυσκολότερη, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της ψύξης του σώματος.

Μία σοβαρή επίπτωση είναι η ηλίαση: Πρόκειται για μία παθολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται σε έναν οργανισμό μετά από έκθεσή του στον ήλιο για μεγαλό χρονικό διάστημα. Τα συμπτώματα της ηλίασης είναι: ζάλη, ναυτία, τάση για εμετό, ερυθρό πρόσωπο, ζεστό κεφάλι ( δίνει την αίσθηση του πυρετού στο άγγιγμα).

Η ηλίαση δεν είναι άμεσα απειλητική κατάσταση για την υγεία, ωστόσο η ζάλη που προκαλείται μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές καταστάσεις πχ. πτώση ή πνιγμό λόγω μειωμένης αντίδρασης. Σε αυτή την περίπτωση, ένα άτομο πρέπει να μεταβαίνει άμεσα σε σκιερό μέρος και να τοποθετείται ψυχρό επίθεμα στο κεφάλι.

Θερμική εξάντληση: Αυτή είναι μια κατάσταση που προκαλείται από υπερβολική απώλεια νερού και αλάτων λόγω εφίδρωσης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βαριά εφίδρωση, αδυναμία, ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλο και μυϊκές κράμπες.

Θερμοπληξία: Η θερμοπληξία είναι η πιο σοβαρή μορφή θερμικής ασθένειας και συμβαίνει όταν το σώμα δεν μπορεί πλέον να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του.

Ο οργανισμός δεν μπορεί να αποβάλλει τη συσσωρευμένη θερμότητα ή προσλαμβάνει περισσότερη θερμότητα από αυτή που μπορεί να αποβάλλει.. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλή θερμοκρασία σώματος (πάνω από 40°C), απώλεια της συνείδησης, σύγχυση, γρήγορη καρδιακή λειτουργία και ενδεχομένως σπασμούς. Αυτή η κατάσταση απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος: Η καρδιά δουλεύει πιο εντατικά για να προωθήσει αίμα στο δέρμα για ψύξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα.

Επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα: Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, προκαλώντας σύγχυση, μειωμένη κρίση, ευερεθιστότητα και ακόμη και απώλεια συνείδησης.

Τι προκαλεί το αλκοόλ

Η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα επιδεινώνει αρκετά από τα παραπάνω συμπτώματα, επομένως είναι καλό να αποφεύγεται.

Συγκεκριμένα επιδρά με τους εξής τρόπους:

Επιδεινώνει την αφυδάτωση: Το αλκοόλ δρα ως διουρητικό που σημαίνει ότι αυξάνει την παραγωγή ούρων, οδηγώντας σε μεγαλύτερη απώλεια υγρών από το σώμα. Σε συνδυασμό με την αυξημένη εφίδρωση λόγω της ζέστης, αυξάνεται ο κίνδυνος αφυδάτωσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως ζάλη, κόπωση και σύγχυση.

Αυξημένη θερμική εξάντληση: Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να εμποδίσει τη φυσική ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του. Η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία είναι σοβαρές καταστάσεις που μπορεί να προκληθούν από την υπερθέρμανση του σώματος και ενδέχεται να είναι απειλητικές για τη ζωή.

Μειωμένη αντίληψη και ασφάλεια: Η κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει την κρίση και την αντίληψη, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών. Ειδικά στην παραλία, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πνιγμό, ηλιακά εγκαύματα ή τραυματισμούς από ατυχήματα στο νερό.

Αλληλεπίδραση με τον ήλιο: Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ηλιακά εγκαύματα. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και πρήξιμο στο δέρμα

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