Tρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο των γονιών του κατά τη διάρκεια καύσωνα στη Βαλ-ντ'Ουάζ

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία που δοκιμάζεται από τον καύσωνα, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Τελευταίο θύμα ένα 3χρονο αγόρι που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο ΙΧ των γονιών του.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό το βράδυ της Τετάρτης στο Σεντ-Γκρατιέν, στο Βαλ-ντ'Ουάζ, όπως ενημέρωσε η εισαγγελία. Το 3χρονο βρέθηκε αναίσθητο από τους γονείς του στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο του σπιτιού, αφού είχαν χάσει τα ίχνη του.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που ειδοποιήθηκαν γύρω στις 6:50 μ.μ., ανέλαβαν τη δουλειά από τους γονείς που προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή το παιδί. Παρά τις αρκετές προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 7:35 μ.μ.

Η μητέρα νοσηλεύτηκε σε κατάσταση σοκ

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που δημοσίευσε η εισαγγελία, το παιδί ήταν χωρίς επίβλεψη από τους γονείς του για τουλάχιστον 45 λεπτά. Η μητέρα του κοιμόταν με το άλλο παιδί του ζευγαριού, ένα 18 μηνών βρέφος, ενώ ο πατέρας εργαζόταν σε ένα υπόστεγο κήπου. Το αγόρι, το οποίο υποτίθεται ότι κοιμόταν επίσης στο σαλόνι, προφανώς μπήκε στο όχημα, του οποίου οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες, και παγιδεύτηκε μέσα. Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, νοσηλεύτηκε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα Enghien-les-Bains. Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο στο Garches, Yvelines, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία.

Στις 22 Ιουνίου, δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, βρέθηκαν επίσης νεκρά στο αυτοκίνητο της οικογένειας στο Καρπεντράς (Βοκλύζ). Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο franceinfo, κι αυτά είχαν μπει στο αυτοκίνητο ενώ η μητέρα τους μάζευε τα ψώνια και είχαν κλειδωθεί μέσα. Η μητέρα συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί πολύ αργά. Είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν μπορούσαν να τα επαναφέρουν στη ζωή.

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