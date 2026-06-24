Στο έλεος του καύσωνα η Γαλλία: Πυρκαγιές, μπλακ άουτ και κλειστά μνημεία - Μνήμες από το 2003

Snapshot Η Γαλλία βιώνει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ έως 44,3°C, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές και κλειστά δημοφιλή μνημεία όπως ο Πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου.

Ο καύσωνας έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 40 θανάτους, κυρίως από πνιγμό και θερμοπληξία, μεταξύ των οποίων δύο νήπια και ένα 13χρονο κορίτσι.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι το Σαββατοκύριακο, με μείωση και καταιγίδες από την Παρασκευή, που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και χαλάζι.

Το κύμα καύσωνα συγκρίνεται με εκείνο του 2003, που προκάλεσε 15.000 θανάτους και οδήγησε στην υιοθέτηση εθνικού σχεδίου συναγερμού για τον καύσωνα στη Γαλλία.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, με αυξημένες θερμοκρασίες, πυρκαγιές και πίεση στην παροχή νερού σε πολλές χώρες της ηπείρου. Snapshot powered by AI

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη ενός θανατηφόρου, ρεκόρ καύσωνα που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, έκλεισε σχολεία, επιβράδυνε τα τρένα, διέκοψε την ηλεκτροδότηση και ανάγκασε τους αγρότες να μαζεύουν τα σιτηρά τους...τη νύχτα.

Στη Γαλλία, η οποία την Τρίτη κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές πριν από σχεδόν 80 χρόνια, οι αρχές προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες σπίτια που επλήγησαν από διακοπές ρεύματος στη βορειοδυτική περιοχή της Βρετάνης. Η καταγεγραμμένη θερμοκρασία έφτασε στο μέγιστο των 44,3 βαθμών Κελσίου στην πόλη Πίσος, στα νοτιοδυτικά.

Αναμένεται μία μικρή ανακούφιση από τη ζέστη από την Παρασκευή, με τις θερμοκρασίες να μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αυτή η αλλαγή ωστόσο θα συνοδεύεται από καταιγίδες, που θα φέρουν κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών και χαλαζόπτωσης. Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού δήλωσε ότι «διαπιστώνουμε ότι έχουμε γίνει μια καυτή χώρα».

Ο καύσωνας προκάλεσε την πρώτη μεγάλη διακοπή ρεύματος στη χώρα μετά από την τελευταία περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων, ανέφερε το AFP. Ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη ζέστη και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ένας μετασχηματιστής είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 68.000 νοικοκυριά την Τετάρτη στο βορειοδυτικό τμήμα Φινιστέρ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας γαλλικός γεωργικός συνεταιρισμός δήλωσε ότι οι αγρότες εισάγουν νυχτερινές βάρδιες για τη συγκομιδή για να προστατεύσουν τους εργάτες από τη ζέστη του απογεύματος και τα χωράφια από τον κίνδυνο πυρκαγιάς .Στο Παρίσι, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η ετήσια Εβδομάδα Μόδας , οι θεατές έβλεπαν τα μοντέλα να λαχανιάζουν και να ιδρώνουν κατά τη διάρκεια της επίδειξης του οίκου Louis Vuitton, καθώς έδειξαν δημιουργίες του ποπ τραγουδιστή Pharrell Williams. Οίκοι μόδας όπως οι Dior και Rick Owens άλλαξαν το πρόγραμμά τους για να πραγματοποιήσουν επιδείξεις το πρωί, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Πάνω από 48 οι νεκροί κυρίως από πνιγμό

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την αφόρητη ζέστη, ενώ δύο μικρά παιδιά σκοτώθηκαν από ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο, ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα 13χρονο κορίτσι που είχε πάει για βουτιά με την οικογένειά της στον ποταμό Σηκουάνα στο Φοντέν-Λα Πορ το βράδυ της Κυριακής, δεν ήξερε όμως κολύμπι.

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη δυτική Βρετάνη, ενώ μια μεγάλη πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Mεν ε Λουάρ. Σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, περισσότεροι από 150 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να καταπολεμήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά την Τρίτη στο δάσος Breignon στο Saint-Macaire-du-Bois. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν οι αρχές.

To κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία οδήγησε στο πρόωρο κλείσιμο του Πύργου του Άιφελ και του Μουσείου του Λούβρου, δύο από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του Παρισιού, καθώς η καθημερινή ζωή σε όλη τη χώρα έχει διαταραχθεί.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Πύργου του Άιφελ, η διεύθυνση του Λούβρου δήλωσε ότι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο θα κλείσει από σήμερα Τετάρτη (24/6) έως το Σάββατο (27/6) δύο ώρες νωρίτερα, στις 4 μ.μ., λόγω του καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες στο Παρίσι έχουν δυσχεράνει τις συνθήκες επίσκεψης και εργασίας κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας», ανακοίνωσε η διοίκηση, σημειώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας συσσωρεύεται περισσότερο η ζέστη, η οποία επιδεινώνεται από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών».

Το Λούβρο, που φιλοξενεί εμβληματικά έργα τέχνης, όπως η «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, δέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Στεγάζεται σε ένα τεράστιο παλάτι στο κέντρο του Παρισιού στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα , το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια αιώνων από διάφορους Γάλλους μονάρχες και προέδρους.

Η διοίκηση δήλωσε την Τρίτη ότι το ιστορικό κτήριο είναι «ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή ». Ο διευθυντής του, Κριστόφ Λεριμπό, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το μουσείο «ξεμένει από δυνάμεις» καθώς αγωνίζεται να βρει χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των παλαιών εγκαταστάσεών του.

Ο φονικός καύσωνας του 2003 στη Γαλλία

Οι συνθήκες θυμίζουν έντονα τον καύσωνα του 2003 στη Γαλλία που παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες της χώρας και ένα ιστορικό ορόσημο για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, ένα πρωτοφανές κύμα ακραίας ζέστης έπληξε τη χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40°C για πολλές συνεχόμενες ημέρες, χωρίς μάλιστα οι θερμοκρασίες να πέφτουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό: υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, με τα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία της χώρας να καταρρέουν κάτω από το βάρος της κρίσης. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν ηλικιωμένοι που ζούσαν μόνοι τους σε αστικά κέντρα όπως το Παρίσι, σε σπίτια χωρίς κλιματισμό και κατάλληλη μόνωση.

Η τραγωδία εκείνη λειτούργησε ως αφύπνιση για το γαλλικό κράτος. Ανέδειξε τις τεράστιες ελλείψεις του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και οδήγησε στη δημιουργία του εθνικού σχεδίου συναγερμού για τον καύσωνα (Plan Canicule). Από τότε, καθιερώθηκαν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, οι «κόκκινοι συναγερμοί» και τα ειδικά μέτρα προστασίας των ευάλωτων ομάδων που εφαρμόζονται πιστά μέχρι και σήμερα.

«Λιώνει ολόκληρη η Ευρώπη

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη της δυτικής Ευρώπης σήμερα Τετάρτη (24/6). Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε τον υψηλότερο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τορίνο και τη Βερόνα.

Στη Βρετανία, η οποία οδεύει προς την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε τη δεύτερη προειδοποίηση για ακραία ζέστη στην ιστορία. Εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά ή έκλεισαν νωρίς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και υγιείς ανθρώπους

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν στην Ολλανδία και το Βέλγιο την Παρασκευή, ενώ στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.Η Βρετανία προετοιμάζεται για ακραία ζέστη, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία και καθυστερήσεις στις μεταφορές. Το κύμα καύσωνα αναμένεται επίσης να εξαπλωθεί στην ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, με σοβαρές προειδοποιήσεις για καύσωνα να εκδίδονται για χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο - αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Copernicus . Αυτό προκαλεί αυξημένα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες πυρκαγιές. Πέρυσι, κάηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια σε όλη την Ευρώπη - ένα επίπεδο ρεκόρ - με την Ισπανία να έχει πληγεί ιδιαίτερα.

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