Καύσωνας στην Ευρώπη: Στο «κόκκινο» τα ενεργειακά δίκτυα - Ρεκόρ στις τιμές ρεύματος

Ο καύσωνας στην Ευρώπη οδηγεί τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά καθώς η ζήτηση αυξάνεται

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Καύσωνας στην Ευρώπη: Στο «κόκκινο» τα ενεργειακά δίκτυα - Ρεκόρ στις τιμές ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
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Το κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει απότομη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι στρέφονται σε κλιματιστικά και ηλεκτρικούς ανεμιστήρες για να αντιμετωπίσουν τις θερμοκρασίες ρεκόρ, οι οποίες έχουν επίσης προκαλέσει μια σειρά διακοπών σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη την ήπειρο.

Η Βρετανία εισήγαγε ηλεκτρική ενέργεια από την Ευρώπη σε τιμή έξι και πλέον φορές υψηλότερη από την κανονική την Τρίτη, καθώς ο ακραίος θόλος θερμότητας έχει επιβραδύνει τις ταχύτητες του ανέμου, πλήττοντας την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οδηγώντας σε διακοπές σε πολλά εργοστάσια φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα.

Το κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει επιβράδυνση στα αιολικά πάρκα στη γηραιά ήπειρο και έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγή σε ορισμένα πυρηνικά εργοστάσια στη Γαλλία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες των ποταμών δυσχεραίνουν την ψύξη των αντιδραστήρων. Ο συνδυασμός της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της μειωμένης παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει εκτοξεύσει τις τιμές της αγοράς σε πολυετή υψηλά.

Ο διαχειριστής του ενεργειακού συστήματος της Βρετανίας κατέφυγε στην πληρωμή περίπου 470 λιρών ανά μεγαβατώρα για να εξασφαλίσει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την ήπειρο μεταξύ 5 μ.μ. και 7 μ.μ. την Τρίτη, ώστε να καλύψει την αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Αυτές οι τιμές είναι έξι και πλέον φορές μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η οποία ήταν κατά μέσο όρο περίπου 71 λίρες ανά μεγαβατώρα, και πάνω από τρεις φορές η τιμή αγοράς των 123 λιρών τη Δευτέρα.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, οι τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα άνω των 545 ευρώ/MWh το βράδυ της Τρίτης, τα υψηλότερα από τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με το χρηματιστήριο Epex Spot.

Στη Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες έως και 43°C αυτή την εβδομάδα, η τιμή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει σκαρφαλώσει σε πάνω από 268€/MWh, η υψηλότερη από τον Αύγουστο του 2023.

Ο Σιβαμ Μαλότρα, επικεφαλής του τμήματος εμπορίας ενέργειας στην εταιρεία συμβούλων LCP Delta, δήλωσε ότι «δεν είναι ασυνήθιστο» να βλέπουμε μια σειρά από απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας σε βρετανικά εργοστάσια φυσικού αερίου, τα οποία «τείνουν να δυσκολεύονται πολύ σε ακραίες θερμοκρασίες».

Πέντε εργοστάσια φυσικού αερίου ανέφεραν ότι θα χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή τους λόγω των «περιβαλλοντικών» συνθηκών, μειώνοντας περίπου 2,5 γιγαβάτ από τον στόλο φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την ηλεκτροδότηση 2,5 εκατομμυρίων κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απώλεια χωρητικότητας είναι περίπου 40% υψηλότερη από ό,τι πριν από τον καύσωνα, σύμφωνα με τον Mαλότρα.

Τα ηλιακά πάρκα συνήθως παράγουν λιγότερη ενέργεια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η αυξανόμενη θερμότητα των πάνελ μειώνει την απόδοση. Ωστόσο, ο καθαρός ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου συνέβαλε στην αντιστάθμιση αυτής της απώλειας, διατηρώντας την ηλιακή παραγωγή σταθερή σε περίπου 14GW ή στο 35% της συνολικής παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή αιολικής ενέργειας μειώθηκε λόγω του καιρού υψηλής πίεσης που έχει επιβραδύνει τις ταχύτητες των ανέμων και αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ για τις θερμοκρασίες του Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αιολική ενέργεια αποτελούσε μεταξύ 13% και 15% της ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου την Τρίτη, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο περίπου 30% τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

«Οι ταχύτητες του ανέμου είναι επίσης χαμηλότερες, επομένως ο διαχειριστής του ενεργειακού συστήματος έχει εξασφαλίσει περίπου 1,5 γιγαβάτ επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας για να βοηθήσει στην κάλυψη της βραδινής αιχμής. Αυτό είναι πιθανό να προέλθει από την ήπειρο, η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα λόγω του καύσωνα», δήλωσε ο Μαλότρα.

Τα νοικοκυριά αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην αντιμετώπιση του καύσωνα από το ενεργειακό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για να εξοικονομήσουν περίπου 115 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής μέσω ενός προγράμματος που πληρώνει τους χρήστες για να μειώσουν τη ζήτησή τους.

Εκπρόσωπος του Εθνικού Διαχειριστή Συστήματος Ενέργειας, ο οποίος ανήκει στην κυβέρνηση, δήλωσε: «Ενώ ο ζεστός καιρός έχει επηρεάσει τις τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγάλη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ενέργειες εξισορρόπησης αυτού του είδους αποτελούν συνήθη πρακτική της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας».

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