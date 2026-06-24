«Καμίνι» η Ευρώπη: Ο φονικός καύσωνας σπάει ρεκόρ και απειλεί με γενικευμένα μπλακ άουτ

Snapshot Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και θέτοντας τις υποδομές σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της με 43,3 βαθμούς Κελσίου και αναγκάστηκε να ακυρώσει δημόσιες εκδηλώσεις και να περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχές κόκκινου συναγερμού.

Λόγω του καύσωνα, μνημεία όπως ο Πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου μείωσαν το ωράριο λειτουργίας τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των έργων τέχνης.

Η ζήτηση για κλιματιστικά στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί, με σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι μόνο η ριζική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη λύση. Snapshot powered by AI

Τα μνημεία στο Παρίσι εργάζονται με μειωμένο ωράριο και δεκάδες άνθρωποι στη Γαλλία έχουν πνιγεί κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό και προειδοποιήσεις για την υγεία. Η ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδα ρεκόρ έχει αναγκάσει τις αρχές σε πολλές χώρες να λάβουν έκτακτα μέτρα, από το κλείσιμο σχολείων και την ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων μέχρι τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, την ώρα που o κίνδυνος γενικευμένων μπλακ άουτ προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στη Γαλλία, η οποία έθεσε περισσότερες από τις μισές περιοχές της στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Η χώρα κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 43,3 βαθμούς Κελσίου στην κοινότητα Σατομεγιάν στο κέντρο της χώρας. Η ανάγκη των πολιτών να ξεφύγουν από την αποπνικτική ζέστη οδήγησε σε τραγωδία, καθώς τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε παραλίες, ποτάμια και λίμνες. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ακυρώθηκαν οι εορτασμοί για την ετήσια Γιορτή της Μουσικής και απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού.

Αλλάζει το ωράριο στον Πύργο του Άιφελ λόγω καύσωνα

Το Μουσείο του Λούβρου θα μειώσει το ωράριο λειτουργίας του λόγω του καύσωνα που πλήττει το Παρίσι. Από την Τρίτη (23/6) έως το Σάββατο, η διάσημη γκαλερί τέχνης θα κλείνει δύο ώρες νωρίτερα, στις 4 μ.μ. «Λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που ξεκινούν [...] σας ενθαρρύνουμε να προσαρμόσετε τον ρυθμό της επίσκεψής σας και να προστατευτείτε από τη ζέστη», ανέφερε το μουσείο σε ανακοίνωσή του. «Αφιερώστε χρόνο, φορέστε ελαφριά ρούχα και μείνετε ενυδατωμένοι!» Το μουσείο πρόσθεσε: «Ορισμένες γκαλερί ενδέχεται να είναι κλειστές κατά τη διάρκεια του καύσωνα για την προστασία των έργων τέχνης».

Ο Πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε επίσης ότι θα κλείσει νωρίς, στις 4 μ.μ. αντί για τα μεσάνυχτα, όπως συνηθίζεται. «Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται, ο Πύργος του Άιφελ θα προσαρμόσει τις λειτουργίες του», δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του μνημέίου. «Θυμηθείτε να προστατεύετε τον εαυτό σας από τον ήλιο και να παραμένετε ενυδατωμένοι. Σιντριβάνια νερού υπάρχουν στα πεζοδρόμια που οδηγούν στην πλατεία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ξεπουλάνε τα κλιματιστικά

Οι κάτοικοι στην Ευρώπη αγοράζουν περισσότερα κλιματιστικά για να αντέξουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλες τις χώρες της ηπείρου. Τη Δευτέρα, η Carrefour, ο μεγαλύτερος όμιλος σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, δήλωσε ότι πούλησε 30.000 μονάδες μέχρι τις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Αυτό ήταν «χίλιες φορές περισσότερο από ό,τι σε μια συνηθισμένη μέρα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Alexandre Bompard. Οι πωλήσεις στο Amazon σχεδόν διπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ το γαλλικό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Fnac Darty ανέφερε διψήφια αύξηση.

Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστα κάτω από το εθνικό ρεκόρ όλων των εποχών, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θερμότερο Μάιο στην ιστορία της χώρας. Η προσαρμογή στις συνθήκες αυτές αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα παλαιότερα βρετανικά σπίτια είναι κατασκευασμένα με μόνωση που παγιδεύει τη ζέστη στο εσωτερικό τους. Οι καθημερινές μετακινήσεις με το μετρό του Λονδίνου, το οποίο στερείται κλιματισμού, έχουν μετατραπεί σε εφιαλτική εμπειρία με εκτεταμένες καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η Ισπανία κήρυξε το πρώτο επίσημο κύμα καύσωνα με προβλέψεις για 44 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας στην ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων, όπως η προβολή του αγώνα της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μαδρίτη. Στην Ιταλία, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για 16 μεγάλες πόλεις, ανάμεσα στις οποίες η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Παράλληλα, στη Γερμανία καταγράφηκαν πέντε θάνατοι από πνιγμό σε ατυχήματα που σχετίζονται με την κολύμβηση κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Το φαινόμενο, το οποίο προκαλείται από συστήματα υψηλής πίεσης που παγιδεύουν τον θερμό αέρα από τη Σαχάρα, επεκτείνεται πλέον και προς την Ανατολική Ευρώπη. Η Ολλανδία εφαρμόζει πορτοκαλί κώδικα με την εθνική σιδηροδρομική εταιρεία να μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία προετοιμάζονται για ακραίες θερμοκρασίες που αναμένεται να καταρρίψουν κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως, με τον ρυθμό ανόδου να είναι διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα κέντρα ψύξης και οι υποδομές ανθεκτικότητας αποτελούν απλώς προσωρινά μέτρα και ότι η μόνη ουσιαστική λύση είναι η ριζική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

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