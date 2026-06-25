Καύσωνας στη Γαλλία: Μπλακ άουτ, δρόμοι που λιώνουν και σοφίτες του Παρισιού που γίνονται «φούρνοι»

Ο ιστορικός καύσωνας έχει μετατρέψει σε παγίδα τα χαρακτηριστικά σοφιτοδιαμερίσματα του Παρισιού

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Καύσωνας στη Γαλλία: Μπλακ άουτ, δρόμοι που λιώνουν και σοφίτες του Παρισιού που γίνονται «φούρνοι»

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο καύσωνας στη Γαλλία προκαλεί μπλακ άουτ, καθυστερήσεις στα τρένα και παραμορφώσεις στο οδικό δίκτυο λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
  • Η εταιρεία EDF μείωσε προσωρινά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες εξαιτίας αύξησης της θερμοκρασίας των ποταμών ψύξης.
  • Τα σοφιτοδιαμερίσματα του Παρισιού γίνονται αφόρητα θερμά, δυσχεραίνοντας τη διαβίωση κυρίως νέων και ατόμων με χαμηλά εισοδήματα.
  • Η διαμονή σε σοφιτοδιαμέρισμα κάτω από τη στέγη αυξάνει πάνω από τέσσερις φορές τον κίνδυνο θανάτου από θερμοπληξία σύμφωνα με μελέτη για τον καύσωνα του 2003.
  • Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τους καύσωνες, καθιστώντας απαραίτητη την προσαρμογή των πόλεων και κτιρίων στις νέες κλιματικές συνθήκες.
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Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών της χώρας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια και ακόμη και παραμορφώσεις στο οδικό δίκτυο λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού EDF ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να μειώσει προσωρινά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορισμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη τους. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι το ηλεκτρικό σύστημα διαθέτει επαρκή ισχύ για να καλύψει τη ζήτηση.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει επίσης προβλήματα στις μεταφορές, με καθυστερήσεις στα τρένα και φθορές σε τμήματα του οδικού δικτύου, καθώς η άσφαλτος σε ορισμένες περιοχές άρχισε να παραμορφώνεται.

Εφιάλτης στα σοφιτοδιαμερίσματα του Παρισιού

Ο ιστορικός καύσωνας έχει μετατρέψει σε παγίδα τα χαρακτηριστικά σοφιτοδιαμερίσματα κάτω από τις εμβληματικές στέγες του Παρισιού, όπου οι θερμοκρασίες γίνονται αφόρητες και ο αερισμός είναι σχεδόν αδύνατος.

Η 23χρονη Αμελί Κένι, που ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο με θέα στις χαρακτηριστικές γκρίζες στέγες της γαλλικής πρωτεύουσας και τη Βασιλική της Σακρέ-Κερ, περιγράφει την κατάσταση ως πρωτόγνωρη, μιλώντας στο France24.

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα που έχουμε περάσει σε αυτό το διαμέρισμα. Ο ήλιος το "ψήνει" όλο το απόγευμα και είναι αδύνατο να βρεις λίγη δροσιά», ανέφερε.

Πολλά από τα εμβληματικά κτίρια του Παρισιού, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης, αποδεικνύονται ιδιαίτερα αφιλόξενα κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών, ειδικά για όσους κατοικούν ακριβώς κάτω από τις στέγες. Πρόκειται συνήθως για μικρά και οικονομικότερα διαμερίσματα, τα οποία επιλέγουν κυρίως νέοι και άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα.

APTOPIX France Heat
AP

Τετραπλάσιος κίνδυνος θανάτου

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι απλώς δυσάρεστες, αλλά μπορούν να αποδειχθούν και επικίνδυνες για την υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε τον φονικό καύσωνα του 2003 στη Γαλλία, ο οποίος προκάλεσε περίπου 15.000 θανάτους, η διαμονή σε σοφιτοδιαμέρισμα ακριβώς κάτω από τη στέγη αύξανε περισσότερο από τέσσερις φορές τον κίνδυνο θανάτου από θερμοπληξία ή άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με τη ζέστη.

Παράλληλα, έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health κατέδειξε ότι το Παρίσι παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μεταξύ 30 ευρωπαϊκών πρωτευουσών που εξετάστηκαν.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα συχνότερους και εντονότερους τους καύσωνες, αναδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής των πόλεων και των κτιρίων στις νέες κλιματικές συνθήκες.

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