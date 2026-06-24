«Έκρηξη« στη ζήτηση κλιματιστικών στη Γαλλία - Με ποια μέτρα προστατεύουν τους εργαζόμενους οι χώρες

Snapshot Η Γαλλία βιώνει τον χειρότερο καύσωνα στην ιστορία της, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 44,6°C και μεγάλη αύξηση στη ζήτηση κλιματιστικών και ανεμιστήρων.

Η χρήση κλιματισμού σε δημόσια κτίρια έχει προκαλέσει πολιτική διαμάχη, με αιτήματα για επιδοτούμενη εγκατάσταση κλιματιστικών σε σχολεία, νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθετούν διαφορετικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη ζέστη, χωρίς ενιαίο όριο θερμοκρασίας για διακοπή εργασίας.

Στη Γαλλία, οι εργοδότες πρέπει να διατηρούν κατάλληλες θερμοκρασίες για την υγεία των εργαζομένων, ενώ σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ισπανία προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για διαλείμματα, μείωση ωραρίου και άδειες λόγω ακραίας ζέστης.

Η Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσει περισσότερα επεισόδια ακραίας ζέστης στο μέλλον, σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Snapshot powered by AI

Εκτοξεύθηκαν οι αγορές κλιματιστικών και ανεμιστήρων στη Γαλλία, την ώρα που η χώρα βιώνει τον χειρότερο καύσωνα στην ιστορία της.

Εχθές Τρίτη, καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 29,8 βαθμούς Κελσίου τις βραδινές ώρες, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά από τότε που η χώρα ξεκίνησε τις μετρήσεις το 1947. Ο καύσωνας που έχει ξεκινήσει από τις 17 Ιουνίου έφτασε τον υδράργυρο στους 44,6°C στο Μπορντό εχθές, ενώ εξήντα πέντε σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40°Cτουλάχιστον τρεις φορές αυτή την εβδομάδα.

Πολλαπλασιάστηκε η ζήτηση κλιματιστικών

Οι πολίτες προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες, καθώς η χώρα δεν έχει σχεδιαστεί να αντιμετωπίζει τόσο ακραία ζέστη και μόλις το 25% των κατοικιών διαθέτει κλιματιστικά. Για αυτό στρέφονται πλέον μαζικά στις αγορές κλιματιστικών και ανεμιστήρων.

Όπως αναφέρει το malaymail, τη Δευτέρα, η εταιρεία Carrefour είχε πουλήσει 30.000 μονάδες κλιματισμού μέχρι τις 6:30 το απόγευμα, αριθμός που είναι «χίλιες φορές μεγαλύτερος από ό,τι σε μια κανονική μέρα», όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Alexandre Bompard. Οι πωλήσεις στην Amazon σχεδόν διπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, ενώ το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών Fnac Darty ανέφερε διψήφια αύξηση.

Ένας επαγγελματίας ηλεκτρολόγος δήλωσε «συγκλονισμένος» από τα αιτήματα που έχει λάβει για εγκατάσταση κλιματιστικού. Αναφέρει πως η διαδικασία στις πολυκατοικίες πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, ωστόσο «οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν».

Συνεχίζεται ο καύσωνας

Ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία εδώ και μία εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 42 βαθμούς, ενώ τέσσερα ακόμα διαμερίσματα της χώρας εντάχθηκαν στην υψηλότερη κατηγορία συναγερμού.

Συνολικά, 31 διαμερίσματα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με το 90% του πληθυσμού να εκτίθεται σε ακραία ζέστη. Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, ενώ περισσότερα από 40 άτομα πνίγηκαν όσο κολυμπούσαν σε ποτάμια για να δροσιστουν.

Ο κλιματισμός αφορμή για πολιτική διαμάχη

Το θέμα έχει φτάσει και στο πολιτικό επίπεδο με τον διχασμό να αυξάνεται εξαιτίας της χρήσης κλιματισμού στα δημόσια κτίρια. Σημειώνεται πως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα μέσα μεταφοράς στη χώρα δεν διαθέτουν μηχανισμούς ψύξης, με πολλά από τα σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους εν μέσω καύσωνα.

Στο Γαλλικό Κοινοβούλιο άνοιξε ξανά η συζήτηση για το κλίμα, με την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού χώρου να ζητά μαζική επιδοτούμενη τοποθέτηση κλιματισμού σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους Πράσινους από τον χώρο της αριστεράς να τοποθετούνται υπέρ της χρήσης ορισμένων αναγκαίων κλιματιστικών.

Πρόκειται για τοποθετήσεις που σηματοδοτούν σοβαρές αλλαγές στη Γαλλία, καθώς οι Πράσινοι θεωρούσαν τα κλιματιστικά ως τη «χειρότερη λύση για την κλιματική αλλαγή», ενώ το κόμμα της Λεπέν αρνούνταν την ύπαρξή της. Η στρατηγική των πολιτικών φορέων όμως έχει αλλάξει πλέον μετά από τα ακραία φαινόμενα, και το αίτημα επεκτείνεται τόσο σε κτίρια όσο και στα μέσα μεταφοράς.

Ο πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), Τζιμ Σκέα, δήλωσε σήμερα πως η Ευρώπη «αναπόφευκτα» θα βιώσει στο μέλλον και άλλα επεισόδια ακραίας ζέστης, προειδοποιώντας ότι η υπερθέρμανση σήμερα σε ορισμένες περιοχές ή στους ωκεανούς υπερβαίνει τις προβλέψεις των επιστημόνων.

Νέοι κανονισμοί στους χώρους εργασίας

Ο καύσωνας δεν πλήττε μόνο τη Γαλλία, αλλά όλες τiς κεντρικές χώρες Ευρώπης που έχουν το ίδιο πρόβλημα με την αντιμετώπιση της ζέστης. Τι προβλέπεται σε κάθε κράτος για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στην εργασία.

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία δεν επιβάλλει αυστηρό όριο μέγιστης θερμοκρασίας για τη διακοπή της εργασίας. Αντίθετα, ο Γαλλικός Κώδικας Εργασίας απαιτεί από τους εργοδότες να διατηρούν κατάλληλες θερμοκρασίες και να εγγυώνται την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρόλο που ο Κώδικας Εργασίας δεν αναφέρει καμία μέγιστη θερμοκρασία που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, το γαλλικό εθνικό ινστιτούτο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (INRS) αναφέρει ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30°C για έναν εργαζόμενο που κάνει καθιστική δουλειά και τους 28°C για σωματική εργασία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία παρέχει στους εργοδότες σχετικά υψηλό βαθμό ελευθερίας, ακόμη και όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Δεν υπάρχει γενική νομική απαίτηση για τη διατήρηση μέγιστης θερμοκρασίας στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της κυβέρνησης. Ωστόσο, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την άμβλυνση της ζέστης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία αλλά και παράγοντες όπως η υγρασία, οι σωματικές απαιτήσεις της εργασίας, οι ώρες διαλειμμάτων και η ενδυμασία. Εάν η θερμοκρασία σε έναν χώρο εργασίας υπερβεί τους 30°C, μπορούν να ληφθούν μέτρα όπως η σκίαση των χώρων, ο αερισμός το πρωί, η εγκατάσταση ανεμιστήρων και η έναρξη της εργασίας νωρίτερα.

ΒΕΛΓΙΟ

Οι κανόνες για τη θέρμανση του χώρου εργασίας βασίζονται στον δείκτη θερμικής καταπόνησης Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Τα όρια είναι 29°C για εργασία γραφείου/ελαφριά εργασία, 26°C για μέτρια εργασία, 22°C για βαριά εργασία και 18°C ​​για πολύ βαριά εργασία. Όταν υπερβαίνονται αυτά τα επίπεδα, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα όπως ψύξη, αερισμό, επιπλέον διαλείμματα και παροχή ποτών.

ΙΤΑΛΙΑ

Δεν υπάρχει εθνικός κανόνας που να απαιτεί τη διακοπή των εργασιών όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο, αλλά οι 35 βαθμοί Κελσίου, πραγματικοί ή αντιληπτοί, θεωρούνται ως το γενικό όριο. Αντίθετα, υπάρχει ένα μείγμα γενικών πρωτοκόλλων για τον κίνδυνο θερμότητας, περιφερειακών και τοπικών διατάξεων και κανόνων στήριξης εισοδήματος όταν οι εργασίες αναστέλλονται.

Οι περιφερειακές διατάξεις προβλέπουν την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους από τις 12:30 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ. σε τοποθεσίες όπου οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υψηλό επίπεδο κινδύνου για τους εργαζόμενους που εκτίθενται στον ήλιο και ασχολούνται με έντονη σωματική δραστηριότητα. Το 2025, 18 από τις 20 περιφέρειες της Ιταλίας ενεργοποίησαν αυτήν την διάταξη, επηρεάζοντας περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν κρατική μισθολογική στήριξη εάν η εργασία διακοπεί ή μειωθεί λόγω καύσωνα.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Οι κανόνες της Πολωνίας σχετικά με την εργασία σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας βασίζονται σε έναν συνδυασμό γενικών υποχρεώσεων ασφαλείας και συγκεκριμένων μέτρων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς εργασίας και υγείας και ασφάλειας, οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή άλλα ποτά, ψυχόμενους ή κλιματιζόμενους χώρους ανάπαυσης, πρόσθετα διαλείμματα και προστασία από το άμεσο ηλιακό φως. Μπορούν επίσης να μειώσουν τις ώρες εργασίας, να εισαγάγουν συστήματα εκ περιτροπής απασχόλησης ή, σε ακραίες καταστάσεις, να απαλλάξουν τους εργαζομένους από τα καθήκοντά τους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να διακόψουν την εργασία τους εάν οι συνθήκες θέτουν σε άμεση απειλή την υγεία ή τη ζωή τους, διατηρώντας παράλληλα τον μισθό τους. Οι εργοδότες πρέπει επίσης να παρέχουν δωρεάν ποτά όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 28°C σε εσωτερικούς χώρους ή τους 25°C σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η έκθεση στη θερμότητα φτάσει σε καθορισμένα φυσιολογικά όρια. Ισχύουν πρόσθετες προστασίες σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ψυχόμενους χώρους ανάπαυσης όπου οι εσωτερικές θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30°C λόγω βιομηχανικών διεργασιών.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Δεν υπάρχουν νομικά καθορισμένα όρια θερμοκρασίας για την αναστολή της εργασίας, αλλά οι κανονισμοί απαιτούν από τους εργοδότες να διατηρούν τη θερμοκρασία στον χώρο εργασίας, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ 18°C ​​και μέγιστου 25°C.

Οι κανονισμοί ορίζουν επίσης ότι κάθε φορά που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες λόγω των συνθηκών εργασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα πρέπει να δίνονται στους εργαζόμενους διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή να μειώνεται το ωράριο εργασίας τους.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Υπουργείο Εργασίας της Ισπανίας δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα, επιτρέποντάς τους να μειώσουν ή να τροποποιήσουν τις ώρες εργασίας όταν εκδίδονται πορτοκαλί ή κόκκινες προειδοποιήσεις. Τα όρια για την ενεργοποίηση τέτοιων ειδοποιήσεων ποικίλλουν ανά περιοχή ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να φτάσουν στον χώρο εργασίας τους δικαιούνται έως και τέσσερις ημέρες άδειας μετ' αποδοχών και, εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος άδειας, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα προσωρινής απόλυσης για λόγους ανωτέρας βίας (ERTE).

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