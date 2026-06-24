Νερό, ηλεκτρολύτες ή γάλα; Τι πρέπει να πίνετε σε μεγάλη ζέστη

Για τους περισσότερους το δροσερό νερό εξακολουθεί να είναι το καλύτερο καθημερινό ενυδατικό ποτό στις μεγάλες ζέστες. Είναι εύκολο να το πιείτε, χωρίς θερμίδες, φθηνό και αποτελεσματικό για την αναπλήρωση των υγρών που χάνονται μέσω του ιδρώτα. Αλλά αν ιδρώνετε πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ασκείστε σε εξωτερικούς χώρους, έχετε έμετο, διάρροια ή εμφανίζετε σημάδια αφυδάτωσης, ένα ποτό με ηλεκτρολύτες μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.

Το κλειδί είναι να ταιριάζει το ποτό με την περίσταση. Η «περισσότερο ενυδατική» επιλογή σε ένα εργαστηριακό τεστ δεν είναι πάντα η πιο πρακτική ή κατάλληλη επιλογή σε μια ζεστή παραλία, κατά τη διάρκεια εργασίας σε εξωτερικούς χώρους ή μετά από ασθένεια.

Γιατί το νερό είναι συνήθως η καλύτερη πρώτη επιλογή

Το νερό αντικαθιστά τα υγρά χωρίς να προσθέτει ζάχαρη, καφεΐνη, αλκοόλ ή περιττές θερμίδες. Σε κανονικές καλοκαιρινές συνθήκες, αυτό είναι αρκετό για τους περισσότερους αν πίνουν τακτικά νερό και δεν περιμένουν μέχρι να διψάσουν πολύ.

Ο ταυτόχρονα ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει την εφίδρωση, επομένως οι ανάγκες σε υγρά αυξάνονται. Ένας απλός οδηγός είναι να πίνετε πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη ζέστη και να ελέγχετε ότι τα ούρα σας παραμένουν ανοιχτόχρωμα αντί για σκούρα κίτρινα. Άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο αφυδάτωσης είναι ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, έγκυες, εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και όσοι λαμβάνουν φάρμακα που αυξάνουν την ούρηση.

Πότε οι ηλεκτρολύτες είναι καλύτεροι από το απλό νερό

Τα ηλεκτρολυτικά ποτά είναι πιο χρήσιμα όταν οι απώλειες ιδρώτα είναι υψηλές ή η απώλεια υγρών συνδυάζεται με απώλεια αλατιού. Το νάτριο βοηθά το σώμα να συγκρατεί υγρά, γι' αυτό και τα από του στόματος διαλύματα ενυδάτωσης χρησιμοποιούνται για την αφυδάτωση από έμετο ή διάρροια.

Σε ζεστό καιρό, σκεφτείτε να πάρετε ένα ηλεκτρολυτικό ποτό εάν:

Ιδρώνετε πολύ για περισσότερο από μία ώρα

Ασκείστε ή εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα

Έχετε κράμπες λόγω θερμότητας

Νιώθετε ζάλη, αδυναμία ή ασυνήθιστη εξάντληση

Έχετε έμετο ή διάρροια

Πίνετε νερό αλλά εξακολουθείτε να αισθάνεστε εξάντληση

Επιλέγετε ηλεκτρολυτικά ποτά χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ζάχαρη, όταν είναι εφικτό. Τα πολύ ζαχαρούχα ποτά μπορούν να διαταράξουν το στομάχι και δεν είναι ιδανικά για τακτική ενυδάτωση.

Είναι το γάλα πραγματικά πιο ενυδατικό από το νερό;

Μια γνωστή μελέτη του 2016 στο The American Journal of Clinical Nutrition εξέτασε 13 ποτά και διαπίστωσε, ότι το διάλυμα ενυδάτωσης από το στόμα, το άπαχο γάλα και το πλήρες γάλα προκάλεσαν καλύτερη κατακράτηση υγρών από το νερό για αρκετές ώρες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το γάλα πρέπει να αντικαθιστά το νερό σε ζεστό καιρό. Το γάλα περιέχει νερό, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες, τα οποία μπορούν να επιβραδύνουν την απώλεια υγρών μέσω των ούρων. Αλλά έχει επίσης θερμίδες, μπορεί να σας φαίνεται βαρύ στη ζέστη και δεν είναι κατάλληλο για όλους, ειδικά για άτομα με δυσανεξία στην λακτόζη ή στομαχικές διαταραχές.

Έτσι, η πρακτική απάντηση είναι: το γάλα μπορεί να είναι πολύ ενυδατικό, αλλά το νερό εξακολουθεί να είναι το καλύτερο καθημερινό ποτό στη ζέστη.

Ποτά που πρέπει να αποφεύγετε όταν κάνει ζέστη

Ορισμένα ποτά μπορούν να επιδεινώσουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης ή να κάνουν τα συμπτώματα της ζέστης πιο δύσκολο να διαγνωστούν.

Περιορίστε ή αποφύγετε:

Το αλκοόλ, επειδή μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών

επειδή μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών Τα πολύ ζαχαρούχα αναψυκτικά, τα οποία προσθέτουν θερμίδες χωρίς να βελτιώνουν την ενυδάτωση

τα οποία προσθέτουν θερμίδες χωρίς να βελτιώνουν την ενυδάτωση Τα ενεργειακά ποτά και ειδικά εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη

ποτά και ειδικά εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε Μεγάλες ποσότητες καφέ εάν επιδεινώνουν τους παλμούς, το άγχος ή τις στομαχικές διαταραχές

Η μέτρια κατανάλωση καφέ ή τσαγιού συμβάλλει στην πρόσληψη υγρών, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά το νερό κατά τη διάρκεια έντονης έκθεσης σε ζέστη.

Τι να πίνετε εάν αισθάνεστε ήδη αφυδατωμένοι

Εάν αισθάνεστε ελαφρώς αφυδατωμένοι, μετακινηθείτε σε ένα πιο δροσερό μέρος και πίνετε μικρές ποσότητες συχνά. Το νερό είναι καλό για ήπια δίψα, αλλά το πόσιμο διάλυμα ενυδάτωσης ή ένα ηλεκτρολυτικό ποτό μπορεί να είναι καλύτερο εάν έχετε έντονη εφίδρωση, κράμπες, έμετο ή διάρροια.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν η αφυδάτωση συνοδεύεται από:

σύγχυση

λιποθυμία

πολύ γρήγορο καρδιακό παλμό

δυσκολία στην αναπνοή

αδυναμία συγκράτησης υγρών (έμετος)

ελάχιστη έως καθόλου ούρηση

Συμπέρασμα

Το πιο χρήσιμο ενυδατικό ποτό σε ζεστό καιρό είναι συνήθως το δροσερό νερό. Θα πρέπει να είναι η βασική σας επιλογή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση σε ζέστη.

Τα ηλεκτρολυτικά ποτά είναι καλύτερα όταν η απώλεια υγρών είναι μεγαλύτερη, ειδικά με παρατεταμένη εφίδρωση, θερμικές κράμπες, έμετο και διάρροια. Το γάλα μπορεί να συγκρατεί καλά τα υγρά σε μελέτες, αλλά δεν είναι το πιο πρακτικό ποτό για ζεστές καιρικές συνθήκες. Η ενυδάτωση δεν αφορά το να κυνηγάς ένα τέλειο ποτό, αλλά το να πίνεις εγκαίρως, τακτικά και να αναπληρώνεις τους ηλεκτρολύτες όταν το απαιτεί η κατάσταση.

Πηγές:

mayoclinic.org (1)

mayoclinic.org (2)

nhs.uk

cdc.gov