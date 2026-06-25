Οι ονειρεμένες στέγες του Παρισιού έχουν γίνει «παγίδες θανάτου»

Στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε σοφίτες, σε παλιά «chambres de bonne» -μικρά δωμάτια στα οποία έμεναν κάποτε καμαριέρες-, σε διαμερίσματα ή σε loft με γυάλινες στέγες.

Καθώς, όμως ένας ισχυρός καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όλοι αυτοί οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βρουν τα λόγια για να περιγράψουν πώς είναι να «ψήνονται» μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 48 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την αφόρητη ζέστη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Χωρίς να έχω ένα καταφύγιο, δεν μπορώ να σχεδιάσω την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, όπως ήλπιζα», είπε στην γαλλική εφημερίδα Le Monde ο Ματιέ, καθηγητής ιστορίας και γεωγραφίας σε ένα σχολείο στο Σεν-Σαιν-Ντενί.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Η αποπνικτική ζέστη καθιστά αδύνατο οποιοδήποτε είδος ύπνου. Ο τοίχος στον οποίο ακουμπά το κρεβάτι του, είναι πάντα ζεστός, γιατί πίσω του έχει ψευδάργυρο», συνέχισε ο ίδιος.

Με κουβέρτες κολλημένες στα παράθυρα για να σταματούν τις ακτίνες του ηλίου και με πολλούς ανεμιστήρες τοποθετημένους στην κρεβατοκάμαρα, οι Παριζιάνοι έχουν δοκιμάσει τα πάντα.

«Θα καταλήξω να έχω ένα “κουτί έκτακτης ανάγκης για τον καύσωνα” που θα κατεβάζω κάθε χρονιά μαζί με τα καλοκαιρινά μου ρούχα», είπε από την πλευρά της, η Σάρα στο γαλλικό μέσο.

Η Σάρα εξήγησε ότι ετοιμάζεται να μιλήσει με την σπιτονοικοκυρά της για να βρεθεί κάποιου είδους λύση.

Ο ψευδάργυρος είναι η πηγή όλων των προβλημάτων

Ο ψευδάργυρος, ο οποίος καλύπτει το 78% των στεγών του Παρισιού (περίπου 94.000 κατοικίες), συχνά θεωρείται ως η πηγή όλων των προβλημάτων.

Ωστόσο, ο Ράφαελ Μενάρντ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της AREP, ενός πολυεπιστημονικού γραφείου αρχιτεκτόνων, μηχανικών και πολεοδόμων έχει διαφορετική άποψη. «Ο ψευδάργυρος από μόνος του δεν είναι το πρόβλημα», είπε.

«Η ικανότητά του να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία είναι αρκετά υψηλή σε σύγκριση με τα κεραμίδια ή τον σχιστόλιθο», εξήγησε ο ίδιος.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι η έκθεση των στεγών στον ήλιο, όπως και το γεγονός ότι τα διαμερίσματα που βρίσκονται ψηλά δεν αερίζονται επαρκώς και δεν είναι μονωμένα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι πιέσεις της αγοράς ακινήτων στο Παρίσι οδήγησαν τους πολίτες να μετατρέψουν τις σοφίτες τους σε κατοικίες. «Έτσι, τα παράθυρα που έχουν αυτές οι σοφίτες, τα οποία είναι φτιαγμένα από καθαρό γυαλί, λειτουργούν ως θερμαντικά σώματα», εξήγησε ο Μενάρντ.

Κόσμος απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, στις 27 Μαΐου 2026. AP

«Το σπίτι μου είναι σαν φούρνος»

Πριν τον καύσωνα, η Αμέλι Κένι έλεγε σε όλους ότι είχε το τέλειο σπίτι: ένα μικροσκοπικό αλλά φθηνό διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Παρίσι, με μια αξιοζήλευτη θέα από το μικροσκοπικό της μπαλκόνι.

Πλέον όμως, η 23χρονη δεν αισθάνεται και τόσο τυχερή.

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα που έχω περάσει σε αυτό το διαμέρισμα», είπε η Κένι στο Associated Press, καθώς το Παρίσι και άλλες περιοχές της Ευρώπης «βράζουν». «Το σπίτι μου είναι σαν φούρνος όλο το απόγευμα και δεν δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις όσο είσαι μέσα».

Πολλά από τα κτίρια του Παρισιού, τα οποία φαίνονται γραφικά και όμορφα απέξω, είναι στην πραγματικότητα «παγίδες θανάτου» κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου καύσωνα, σχολιάζει το Associated Press.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εκείνους που ζουν ακριβώς κάτω από τις στέγες κτηρίων στο Παρίσι — οι οποίοι συχνά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενοικιάσουν μεγαλύτερα διαμερίσματα σε χαμηλότερους ορόφους, τα οποία δεν επηρεάζονται τόσο από τον ήλιο.

Νέοι κάνουν βουτιές σε κανάλια για να δροσιστούν την ώρα που το Παρίσι μαστίζεται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες AP

Αυτές οι συνθήκες διαβίωσης είναι επικίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι απλώς δυσάρεστες, αλλά μπορούν να αποδειχθούν και επικίνδυνες για την υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που εξέτασε τον φονικό καύσωνα που έπληξε την Γαλλία το 2003, ο οποίος προκάλεσε περίπου 15.000 θανάτους, η διαμονή σε σοφιτοδιαμέρισμα ακριβώς κάτω από τη στέγη αύξανε περισσότερο από τέσσερις φορές τον κίνδυνο θανάτου από θερμοπληξία ή άλλες επιπλοκές που σχετίζονται με τη ζέστη.

Παράλληλα, έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health κατέδειξε ότι το Παρίσι παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη μεταξύ 30 ευρωπαϊκών πρωτευουσών που εξετάστηκαν.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα συχνότερους και εντονότερους τους καύσωνες, αναδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής των πόλεων και των κτιρίων στις νέες κλιματικές συνθήκες.

«Ο κόσμος θεωρεί τις στέγες του Παρισιού γοητευτικές. Στην πραγματικότητα όμως, όταν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά ποιοι ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα, συχνά πρόκειται για φοιτητές που πληρώνουν πολλά χρήματα για ένα μικρό δωμάτιο», δήλωσε μια κάτοικος του Παρισιού.

Διαβάστε επίσης