Τι πρέπει να φάτε πριν πιείτε αλκοόλ για να αποφύγετε να ξυπνήσετε με hangover

Snapshot Η κατανάλωση αυγών πριν ή μετά το αλκοόλ βοηθά στην αντιμετώπιση του hangover χάρη στη θρεπτική τους αξία και την κυστεΐνη που μειώνει τις επιπτώσεις της ακεταλδεΰδης.

Η βρώμη είναι αποτελεσματική μετά το hangover, καθώς αναπληρώνει θρεπτικά συστατικά και υποστηρίζει τον βλεννογόνο του εντέρου.

Η κατανάλωση τυριού πριν το αλκοόλ μειώνει την απορρόφηση του αλκοόλ και βοηθά τον οργανισμό να το μεταβολίσει καλύτερα, μειώνοντας τον κίνδυνο hangover.

Είναι προτιμότερα εύπεπτα και ελαφριά φαγητά που ρυθμίζουν το σάκχαρο στο αίμα και προστατεύουν το στομάχι αντί για βαριά γεύματα πριν ή μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Είναι Σάββατο βράδυ, έχεις βγει με την παρέα σου και έχεις πιει δύο ποτάκια παραπάνω, ωστόσο δεν θέλεις να χαλάσεις την Κυριακή σου, περνώντας τη ξαπλωμένος στο κρεβάτι ή τον καναπέ σου, αντιμέτωπος με το hangover.

Η πρώτη και εύκολη λύση φυσικά είναι να πιείς με μέτρο και να μην χάσεις τον έλεγχο, αλλά αν έχεις ήδη ξεπεράσει αυτό το σημείο δεν υπάρχει λόγος να αγχωθείς καθώς υπάρχει κι άλλος τρόπος να απαλλαγείς από τον πονοκέφαλο.

Υπάρχουν πολλά τρόφιμα που μπορείς να φας πριν και μετά την κατανάλωση αλκοόλ που θα κάνουν το hangover υποφερτό την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το Unilad.

Τα φαγητά που σώζουν από hangover

H διατροφολόγος δημόσιας υγείας Δρ Έμμα Ντέρμπισαϊρ προτείνει εύπεπτα φαγητά για το στομάχι και όχι κάτι βαρύ.

«Οι διατροφικές συνήθειες μετά το hangover ποικίλλουν από την επιθυμία να φάει κανείς ό,τι δει μπροστά του μέχρι την δυσκολία να πιει ένα ποτήρι νερό. Η επιλογή ενός ελαφριού αλλά δυναμωτικού φαγητού είναι το κλειδί – και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα αυγά».

«Είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και κυστεΐνη, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ακεταλδεΰδης, της ουσίας που προκαλεί τον πονοκέφαλο και τον κοιλόπονο».

Τα αυγά παρέχουν άφθονη βιταμίνη D, μαγνήσιο και απαραίτητα αμινοξέα και συνδυάζονται καλά με το ψωμί, καθώς βοηθούν στην ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα, τα οποία συνήθως μειώνονται μετά την κατανάλωση.

Η βρώμη μπορεί επίσης να είναι μια καλή ιδέα, καθώς αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά που έχουν χαθεί λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η διατροφολόγος Jenna Hope δήλωσε στην Mail Online: «Η βρώμη είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε μετά από hangover. Είναι μια καλή πηγή βήτα-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν στην υποστήριξη του βλεννογόνου του εντέρου».

Αφού έχετε πιει, υπάρχουν επίσης τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε πριν από αυτό που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του hangover.

Μία πνευμονολόγος, γνωστή ως @neenziiemd στο TikTok, είπε σε ένα βίντεο το 2024 ότι η κατανάλωση τυριού είναι μια καλή επιλογή.

«Αν πρόκειται να βγείτε έξω και πρόκειται να πιείτε αλκοόλ, η κατανάλωση τυριού πριν από την κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να έχετε hangover», εξήγησε στο βίντεο.

«Αυτό συμβαίνει επειδή το τυρί έχει πολλές πρωτεΐνες, λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες που μπορούν να καλύψουν το στομάχι, γεγονός που μειώνει την απορρόφηση του αλκοόλ».

Η ειδικός υγείας συνέχισε λέγοντας ότι «το τυρί μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να μεταβολίσει καλύτερα το αλκοόλ και να αποτρέψει τη βλάβη στο συκώτι».