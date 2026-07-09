Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό, λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (09/07) σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα), τη Λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά και το Λιμάνι του Πειραιά.

Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.