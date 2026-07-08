Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

Snapshot Ο Μπράιαν Τζόνσον διαγνώστηκε με αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια ανίατη πάθηση που προκαλεί φλεγμονή στον βλεννογόνο του στομάχου λόγω επίθεσης του ανοσοποιητικού συστήματος σε υγιή κύτταρα.

Η ασθένεια συνδέεται με αναιμία από έλλειψη βιταμίνης Β12 και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στον φλεγμονώδη ιστό.

Ο Τζόνσον απέδωσε την πάθησή του σε παιδική διατροφή πλούσια σε ζάχαρη, άγχος και κατάθλιψη, ενώ τώρα ακολουθεί αυστηρή δίαιτα και πρόγραμμα γυμναστικής.

Δεν υπάρχει επίσημη θεραπεία για την αυτοάνοση γαστρίτιδα, αλλά ο Τζόνσον και η ομάδα του σκοπεύουν να αναπτύξουν πειραματικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της.

Η τρέχουσα ιατρική πρακτική εστιάζει στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην ανακούφιση, ενώ ερευνώνται νέες θεραπείες για τη μείωση της φλεγμονής και της εξέλιξης της νόσου. Snapshot powered by AI

Ο Μπράιαν Τζόνσον που αυτοαποκαλείται «βιοχάκερ», καθώς έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να επιβραδύνει τη γήρανση, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διαγνώστηκε με αυτοάνοση γαστρίτιδα.

Είναι πρώην στέλεχος και επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και στην προσπάθειά του να μείνει για πάντα νέος, χρησιμοποίησε μεταγγίσεις αίματος από τον έφηβο γιο του. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει να «λύσει» την ασθένεια, η οποία πρόκειται για μία πάθηση που εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος επιτίθεται σε υγιή κύτταρα του βλεννογόνου του στομάχου.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αναιμία, που προκαλείται από έλλειψη βιταμίνης Β12, και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στον φλεγμονώδη ιστό.

Ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο

Ο Μπράιαν Τζόνσον ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την υγεία του και ισχυρίζεται ότι η γαστρίτιδά του συνδέεται με την παιδική του διατροφή, κατά την οποία έτρωγε πολλή ζάχαρη, καθώς και με το άγχος και την κατάθλιψη της ενηλικίωσης.

«Έχω μια αυτοάνοση ασθένεια. Ονομάζεται Αυτοάνοση Γαστρίτιδα», ανέφερε ο 48χρονος Τζόνσον στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram στις 3 Ιουλίου. «Το στομάχι μου τρώει τον εαυτό του», ισχυρίστηκε, λέγοντας ότι τα «καλά νέα» είναι ότι «θα προσπαθήσω να το λύσω. Θα τα μοιραστώ όλα».

Ο ίδιος μοιράστηκε τα πάντα για την περιπέτεια της υγείας του, από εξετάσεις αίματος, μέχρι ακτινογραφίες και πολλά άλλα, ενώ σε ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Netflix για αυτόν με τίτλο «Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever», ο Τζόνσον εκμυστηρεύεται μια προσωπική ματιά στο Project Blueprint, την αυστηρή καθημερινή του ρουτίνα άσκησης, συμπληρωμάτων και πειραματικών θεραπειών, όπως μεταγγίσεις πλάσματος και μεταφορές λίπους, μέρος των προσπαθειών του να ζήσει για πάντα μέσω της επιστήμης.

Η ανάρτησή του

https://www.instagram.com/p/DaTVbMmDzTW/

Παρόλο που τώρα ακολουθεί μια αυστηρή δίαιτα και ένα επίσης αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, ο Τζόνσον απέδωσε το αυτοάνοσο στη διατροφή του από την παιδική του ηλικία. «Ως παιδί, έτρωγα δημητριακά με ζάχαρη, έπινα ζαχαρούχα αναψυκτικά και καταβρόχθιζα fast food. Έγινα ένας νεαρός πατέρας τριών παιδιών και άρχισα να χτίζω μια επιχείρηση. Αντιμετωπίζοντας αυτό το άγχος και την κούραση, άφησα την υγεία μου να κλονιστεί και πήρα 22 κιλά. Μέσα σε λίγα χρόνια είχα πέσει σε μια βαθιά, χρόνια κατάθλιψη», έγραψε.

«Κάπου σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το σώμα μου άρχισε να αναπτύσσει μια αυτοάνοση διαδικασία που επηρέαζε τον θυρεοειδή μου και στη συνέχεια το βλεννογόνο του στομάχου μου», είπε.

Αποκάλυψε ότι, για χρόνια, είχε χαμηλή φερριτίνη, μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο στα κύτταρα του αίματός σας. Ενώ η χαμηλή φερριτίνη είναι συχνά ένας δείκτης για την αυτοάνοση γαστρίτιδα, όταν ο Τζόνσον έλαβε τα αποτελέσματα των βιοψιών στομάχου «που έδειχναν σαφή σημάδια πρώιμης αυτοάνοσης γαστρίτιδας» του δόθηκε μια «επίσημη διάγνωση».

Ο Τζόνσον σημείωσε ότι εντοπίζεται στο «βλεννογόνο που παράγει οξύ, με το υπόλοιπο στομάχι να παραμένει προστατευμένο».

Διαχειρίζεται τη διάγνωσή του με την ίδια τεχνολογία και νοοτροπία που εφαρμόζει στην προσπάθεια επιβράδυνσης της γήρανσης, δηλώνοντας ότι θα εργαστεί για να τη θεραπεύσει. «Τα τρέχοντα ιατρικά πρότυπα αντιμετωπίζουν την αυτοάνοση γαστρίτιδα ως κάτι που πρέπει να διαχειρίζεται, όχι να επιλύεται. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό», έγραψε. «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της πολυομικής και του DNA, των πρωτεϊνών και των κυττάρων που κατασκευάζονται κατά παραγγελία, καμία πάθηση δεν πρέπει να θεωρείται ανίατη απλώς και μόνο επειδή κανείς δεν έχει προσπαθήσει ακόμη να τη θεραπεύσει». «Η ομάδα μου και εγώ θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το αυτοάνοσό μου», έγραψε.

Κλείνοντας με «προσωπική σημείωση», ο Τζόνσον είπε: «Γεμίζουμε τις μέρες μας κυρίως με πράγματα που είναι ασήμαντα... βαθιά μέσα μας, ωστόσο, μέσα σε αυτόν τον θόρυβο, η υγεία ξεχνιέται εύκολα μέχρι να γίνει το μόνο πράγμα που έχει σημασία».

«Εύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους άλλους, να φροντίζετε τον πλανήτη και να φροντίζετε τα ζώα, τους φίλους μας. Να φροντίζετε τη ζωή, καθώς είναι το πιο πολύτιμο δώρο που υπάρχει», κατέληξε.

Τι είναι η αυτοάνοση γαστρίτιδα

Η γαστρίτιδα είναι μια φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου, καθιστώντας την αυτοάνοση γαστρίτιδα, ή AIG, έναν τύπο γαστρίτιδας που εμφανίζεται όταν το σώμα «επιτίθεται στα κύτταρα που αποτελούν το βλεννογόνο του στομάχου», σύμφωνα με την Κλινική Mayo. «Αυτή η αντίδραση μπορεί να εξασθενήσει το προστατευτικό φράγμα του στομάχου σας», εξηγεί η κλινική στο usatoday.

Τα συμπτώματα

Ενώ η γαστρίτιδα δεν προκαλεί πάντα συμπτώματα, η Mayo δήλωσε ότι μπορεί να προκαλέσει:

Αίσθημα πληρότητας στην άνω κοιλιακή χώρα μετά το φαγητό

Δυσπεψία ή ροκανίσματα ή κάψιμο ή πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα

Ναυτία

Έμετο

Τι προκαλεί την αυτοάνοση γαστρίτιδα

Η ακριβής αιτία της πάθησης είναι άγνωστη, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αυτοάνοσων, αλλά η γενετική, η αυξημένη ηλικία και το μικροβίωμα του εντέρου φαίνεται να παίζουν ρόλο.

Η αυτοάνοση γαστρίτιδα είναι επίσης πιο συχνή σε άτομα με άλλες αυτοάνοσες διαταραχές όπως η νόσος Χασιμότο και ο διαβήτης τύπου 1 και μπορεί επίσης να σχετίζεται με ανεπάρκεια βιταμίνης Β-12.

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