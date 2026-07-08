Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

Χωρίς ρεύμα παραμένουν χιλιάδες κάτοικοι στη Δυτική Αττική. Παραμένει εκτός λειτουργίας κεντρική γραμμή μέσης τάσης, προκαλώντας προβλήματα ηλεκτροδότησης σε αρκετές τοποθεσίες, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι περιοχές που επηρεάζονται, περιλαμβάνουν το Αιγάλεω (στην οδό Παύλου Μπακογιάννη), το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, την Πετρούπολη και το Ίλιον. Η εκτίμηση για την αποκατάσταση της βλάβης –εκτός απροόπτου– είναι μεταξύ 03:30 και 04:00, όπως τόνισαν στελέχη της εταιρείας στο Newsbomb.

Μαζικές αναφορές για διακοπή ρεύματος είχαν σημειωθεί νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης (07/07) στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Το πρόβλημα αφορούσε γενικευμένη βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης, με τις περισσότερες αναφορές να εντοπίζονται στον Δήμο Περιστερίου, ενώ, σε άλλες οδούς η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί.

Η διακοπή δεν οφειλόταν σε προγραμματισμένες εργασίες του Διαχειριστή για την αποκατάσταση του δικτύου.

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