Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω και Νίκαια

Snapshot Υπήρξε γενικευμένη βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης που προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Νίκαια και Αιγάλεω.

Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου.

Η βλάβη δεν οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται έως τις 23:30 της ίδιας ημέρας. Snapshot powered by AI

Μαζικές αναφορές για διακοπή ρεύματος σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει γενικό πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές και κυρίως σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Νίκαια και Αιγάλεω.

Πρόκειται για βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης, η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί έως τις 23:30. Οι περισσότερες αναφορές εντοπίζονται στον δήμο Περιστερίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές εμφανίζεται σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για κάποια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες αποκατάστασης του δικτύου.

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