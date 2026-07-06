Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (6/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (6/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/7/2026 7:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΑΓΡΟΣ από: 07:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

6/7/2026 7:30:00 πμ

6/7/2026 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 261 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

861

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΝΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΕΦΥΡΕΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΕΦΥΡΕΩΝ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

819

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 10:30:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

813

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

820

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΡΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΟΣΙΤΣΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

796

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ έως κάθετο: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

797

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

855

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

855

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΧΑΙΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

777

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

776

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΥΔΡΑΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

286

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ - ΜΑΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΣΥΡΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΥΔΡΑΣ

287

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 3:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΑΠΟ ΜΟΡΑΒΑ ΕΩΣ ΠΙΝΔΟΥ. ΟΔΟΣ ΠΙΝΔΟΥ: ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ. ΟΔΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ: ΑΠΟ ΠΙΝΔΟΥ ΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑ: ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. ΟΔΟΣ ΜΟΡΑΒΑ: ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΙΝΔΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΙΣΑΥΡΩΝ. ΟΔΟΣ ΜΕΝΟΥ - ΗΡΟΔΩΡΟΥ - ΚΟΜΑΙΟΥ. ΟΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΣΟΥΣΑΡΩΝΟΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΩΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ.

3481

Κατασκευές

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Κ., ΛΕΜΠΕΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΛΕΙΒΑΡΔΟΥ, ΕΜΠΕΣΗ Θ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΥ, ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ΣΟΥΡΙΖΗΣ, ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΛΑΚΑΣ, ΚΑΛΟΥΠΑΚΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

478

Λειτουργία

6/7/2026 8:00:00 πμ

6/7/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ - ΠΕΤΡΟΚΟΡΦΗ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΛΙΟΦΥΤΗ - ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΙΦΕΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΟΛΓΑΣ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΣΕΦΕΡΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΡΑΤΟΥΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΔΡΑΜΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΓ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΛΕΞΙΟΥ - ΞΥΛΟΥΡΗ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ - ΚΑΒΑΦΗ - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑΣ - ΛΕΜΠΕΣΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΟΔΟΙ 7Α, 11, 6, 21, 12, 34, 20, 19, 16, 29, 33, 9, 57, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΠΟΥΡΙΟΥ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΓ ΠΑΝΤΩΝ - ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΜΗΝΙΤΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΜΥΡΙΝΗΣ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΗΜΝΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΒΑΙΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΦΥΓΟΥΣ - ΕΡΧΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΙΩΝΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙ

1684

Λειτουργία

6/7/2026 8:30:00 πμ

6/7/2026 11:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΕΛΑ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

862

Κατασκευές

6/7/2026 9:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 107 απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 169 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

816

Κατασκευές

6/7/2026 9:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΟ 252 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

854

Κατασκευές

6/7/2026 9:00:00 πμ

6/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

853

Κατασκευές

6/7/2026 9:30:00 πμ

6/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΧΩΝΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

858

Κατασκευές

6/7/2026 11:30:00 πμ

6/7/2026 2:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΕΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

859

Κατασκευές

6/7/2026 11:30:00 πμ

6/7/2026 5:00:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΗΣ ΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.

16

Συντήρηση

6/7/2026 12:00:00 μμ

6/7/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΝΟ 25 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

857

Κατασκευές

6/7/2026 1:00:00 μμ

6/7/2026 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΕΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΘΗΡΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ

860

Κατασκευές

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