Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί
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- Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώθηκε καραμπόλα τριών οχημάτων.
- Οι συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό.
- Υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Στο ατύχημα, οι συνθήκες του οποίου είναι υπό διερεύνηση, ενεπλάκησαν τρία οχήματα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.
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