Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρά εγκαύματα πατέρας και γιος

Snapshot Πατέρας 52 ετών και γιος 27 ετών από το Αγρίνιο υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Τα εγκαύματα προκλήθηκαν πιθανώς από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου για πρώτες βοήθειες.

Λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν ασαφείς. Snapshot powered by AI

Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου πατέρας και γιος από το Αγρίνιο τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7).

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες και φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.

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