Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο του Ρίου με σοβαρά εγκαύματα πατέρας και γιος
Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες και τα εγκαύματα φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πατέρας 52 ετών και γιος 27 ετών από το Αγρίνιο υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.
- Τα εγκαύματα προκλήθηκαν πιθανώς από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.
- Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου για πρώτες βοήθειες.
- Λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου.
- Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν ασαφείς.
Με σοβαρά εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου πατέρας και γιος από το Αγρίνιο τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7).
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/7) στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.
Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες και φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε στο χωράφι 64χρονου στο Ρέθυμνο
15:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
13:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός
12:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ